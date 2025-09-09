Zo scoor je de Samsung Galaxy S25 FE nu al voor minder dan 400 euro (met inruil)

De nieuwe Samsung Galaxy S25 FE heeft een adviesprijs van 749 euro, maar kun je voor veel minder op de kop tikken. Check hier hoe je minder dan 400 euro voor het toestel betaalt.

Samsung Galaxy S25 FE voor minder dan 400 euro

Overweeg je de Samsung Galaxy S25 FE als je nieuwe smartphone, maar vind je ‘m eigenlijk te duur? Begrijpelijk, want 749 euro is natuurlijk niet niks. Het is echter mogelijk om de Galaxy S25 FE voor veel minder in huis te halen. Ruil jij je oude telefoon in, dan bespaar je bovendien nog meer.

Bij Mobiel.nl betaal je maar 514 euro voor de Samsung Galaxy S25 FE. Hiervoor sluit je een Odido-abonnement af met 20GB data en onbeperkt bellen / sms’en. Kies je voor een maandabonnement, dan betaal je eenmalig de abonnementskosten van 22,50 euro en 511 euro voor het toestel.

Vergeet niet je abonnement daarna weer op te zeggen. Je bent dan goedkoper uit dan wanneer je de FE los koopt (momenteel € 749,-). Maar, lever je oude toestel in en je komt op 383,50 euro uit. Je ontvangt 150 euro extra inruilwaarde voor je oude telefoon.

Zo werkt het

Met het Odido-abonnement haal je de Galaxy S25 FE dus voor een prima prijs in huis. Je bespaart echter nog meer als je jouw oude smartphone inlevert. Tijdelijk krijg je 150 euro inruilkorting, wat in dit geval betekent dat je maar 383 euro aan toestelkosten betaalt voor de FE.

Toestelkosten Samsung Galaxy S25 FE: 514 euro

Abonnementskosten: 20,50 euro (10GB met onbeperkt bellen). Zeg wel je abonnement na een maand op.

Totale kosten Samsung S25 FE: 534,50 euro

Actie: tijdelijk 150 euro inruilkorting

Wil je jouw oude smartphone inleveren? Bij het bestellen van de Galaxy S25 FE kun je op ‘Ruil je oude telefoon’ klikken, waarna je jouw toestel kiest en enkele vragen beantwoordt. De inruilkorting verschijnt vervolgens in je winkelwagentje. Let wel op: deze actie geldt tot en met 5 oktober 2025.

Meer over de Samsung S25 FE

De Galaxy S25 FE is Samsungs nieuwste smartphone en het instapmodel in de S25-serie. De telefoon heeft zoals gezegd een adviesprijs van 749 euro en verschijnt in kekke kleurtjes: donkerblauw, lichtblauw, wit en zwart. De smartphone heeft snelle hardware en draait op het nieuwe Android 16.

Je profiteert van het uitstekende updatebeleid van Samsung, waardoor je zeven jaar lang de nieuwste software krijgt. Verder heeft de Galaxy S25 FE een grotere batterij gekregen en die laadt ook nog eens sneller op. Met een 45 watt-lader vul je de 4900 mAh-accu in een halfuur voor 65 procent.

Het scherm van de Galaxy S25 FE is lekker helder en 6,7 inch groot. Ideaal voor als je graag films en series op je telefoon kijkt. Ook aanwezig is 128GB aan opslagruimte, Circle to Search om dingen makkelijker op te zoeken en allerlei handige Galaxy AI-functies.

Foto’s maakt de S25 FE van Samsung met de 50 megapixel-hoofdcamera. De 12 megapixel-groothoeklens laat je ‘uitgezoomde’ plaatjes maken, terwijl je met de 8 megapixel-telelens het beeld juist dichterbij haalt. De 12 megapixel-selfiecamera is verbeterd, waardoor je zelfportretten helderder zijn.