Samsung Galaxy S25 FE: nu met Galaxy Watch7 cadeau (t.v.w. 369 euro) (ADV)

De Samsung Galaxy S25 FE is net uitgebracht en is nu al tijdelijk flink in prijs verlaagd. De smartphone combineert een strak design met krachtige functies. We laten zien waar je het toestel nu flink goedkoper in huis haalt.

Ontdek de Samsung Galaxy S25 FE: moderne smartphone met slimme functies

De Samsung Galaxy S25 FE is een slimme keuze voor wie een snelle smartphone zoekt, maar niet de hoofdprijs wil betalen. Dankzij het grote en scherpe 6,7 inch-amoled-scherm met 120Hz oogt alles helder en soepel, en dankzij het lichte en dunne ontwerp ligt het toestel prettig in de hand.

Met de Galaxy S25 FE maak je de mooiste foto’s dankzij de verbeterde 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-selfiecamera. Het toestel is daarnaast stof- en waterbestendig, krijgt de komende zeven jaar updates en heeft een grotere accu. En die batterij laadt ook nog eens sneller op.

Krijg een Galaxy Watch 7 LTE t.w.v 369 euro cadeau

Bij aanschaf van de gloednieuwe Samsung Galaxy S25 FE ontvang je bij KPN nu ook tijdelijk een Samsung Galaxy Watch 7 LTE cadeau ter waarde van 369 euro. Deze veelzijdige smartwatch heeft een scherp en helder super-amoled-scherm en een batterijduur tot wel twee dagen bij normaal gebruik. Qua gezondheid en fitness is de Galaxy Watch 7 uitgerust met geavanceerde sensoren, waaronder een ECG, bloeddrukmeter en bloedzuurstofmonitor.

Dankzij de LTE-verbinding kun je bellen, berichten sturen en apps gebruiken zonder dat jij je smartphone bij de hand hoeft te hebben. Daarnaast ondersteunt de smartwatch gps, muziekstreaming en Google Pay.

Altijd bereikbaar met KPN Multisim voor je Samsung Galaxy Watch 7 LTE

Bij KPN kun je een Multisim-abonnement afsluiten voor je smartwatch. Hiermee gebruik je hetzelfde telefoonnummer en dezelfde simkaart als op je smartphone, maar dan direct op je horloge, zonder dat je telefoon in de buurt hoeft te zijn.

Dit activeer je eenvoudig via de Samsung Galaxy Wear-app, zodat je altijd bereikbaar bent, ook tijdens sport of onderweg. Het abonnement kost 5 euro per maand en werkt zonder extra kosten binnen de Europese Unie.

Nog meer voordeel met Combivoordeel van KPN

KPN geeft klanten die zowel een KPN Internet- als minimaal één Mobiel-abonnement op hetzelfde adres hebben extra voordelen en kortingen. Hoe meer KPN-producten je combineert, hoe hoger je level wordt. Dat leidt tot meer voordeel, zoals korting op je mobiele abonnement, gratis dubbele data, een gratis Pluspakket met extra tv-zenders en zelfs een gratis streamingdienst naar keuze. Denk hierbij aan Netflix, Disney+ of ESPN.