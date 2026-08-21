Samsung Galaxy S26 Ultra nu met Galaxy Chromebook Go

Bekijk actie

Samsung Galaxy S26 FE komt eraan, maar juist nu wordt de S25 FE interessant 

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
21 augustus 2026, 11:45
2 min leestijd
Samsung Galaxy S26 FE komt eraan, maar juist nu wordt de S25 FE interessant 

We verwachten dat Samsung op 27 augustus de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE presenteert. Het is daarom juist nu interessant om te kijken naar de Samsung Galaxy S25 FE. Dit toestel is ondertussen fors in prijs gedaald. 

Lees verder na de advertentie.

Haal de Samsung Galaxy S25 FE nu met 61 procent korting in huis

We verwachten volgende week eindelijk de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE te zien. Komt er een nieuwe smartphone uit, dan heeft dit gevolgen voor de voorganger. We denken dat de Galaxy S25 FE niet of nauwelijks meer gemaakt zal worden. De voorraden van winkels raken hierdoor langzaam op, waardoor jij de telefoon niet meer in huis kunt halen. 

Wil je de Samsung Galaxy S25 FE nog aanschaffen, dan is dit het goede moment. De telefoon beschikt nog steeds over prima specificaties. Ook is de Fan Edition al even op de markt en daardoor fors onder de adviesprijs op te pikken. Hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje. 

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S25 FE fors in prijs gedaald

de Samsung Galaxy S25 FE met het scherm aan in een hand.

De Samsung Galaxy S25 FE is het kleinere broertje van de normale S25, maar heeft toch een hoop te bieden. De smartphone is 6,7 inch groot en draait op dezelfde processor als de S24. De meeste games spelen en multitasking moet prima gaan. 

Je krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Verder haal je makkelijk het einde van de dag met behulp van de grote 4900 mAh batterij. Opladen gaat met maximaal 45 watt. Verder krijgt de smartphone nog updates tot en met 2032. 

De adviesprijs van de S25 FE is 749 euro, maar ondertussen pik je het losse toestel al op voor € 499,-. Wil je met een abonnement bestellen bij een provider, dan is KPN met 432 euro toestelkosten de beste keuze. Het minste betaal je bij Belsimpel met een abonnement van Budget Thuis. De toestelkosten komen hier uit op 292 euro. Dat is 61 procent onder de adviesprijs

Bekijk de S25 FE bij KPN

Bekijk de S25 FE bij KPN
Bekijk de S25 FE bij Odido

Bekijk de S25 FE bij Odido
Bekijk de S25 FE bij Ben

Bekijk de S25 FE bij Ben
Bekijk de S25 FE bij Simyo

Bekijk de S25 FE bij Simyo
Bekijk de S25 FE bij hollandsnieuwe

Bekijk de S25 FE bij hollandsnieuwe
Bekijk de S25 FE bij Vodafone

Bekijk de S25 FE bij Vodafone

Bekijk de S25 FE met Budget Thuis bij Belsimpel

Bekijk de S25 FE met Budget Thuis bij Belsimpel

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy S25 FE Samsung Galaxy S26 FE Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Ontdek hoe je nu gratis een Samsung Galaxy Tab A11 Plus scoort

Ontdek hoe je nu gratis een Samsung Galaxy Tab A11 Plus scoort

22 januari 2026

Samsung Galaxy S25 FE fors in prijs gedaald: voor het eerst voor minder dan 550 euro

Samsung Galaxy S25 FE fors in prijs gedaald: voor het eerst voor minder dan 550 euro

8 oktober 2025

Samsung Galaxy S25 FE of toch de Galaxy S25: dit zijn de belangrijkste verschillen (ADV)

Samsung Galaxy S25 FE of toch de Galaxy S25: dit zijn de belangrijkste verschillen (ADV)

16 september 2025

Zo scoor je de Samsung Galaxy S25 FE nu al voor minder dan 400 euro (met inruil)

Zo scoor je de Samsung Galaxy S25 FE nu al voor minder dan 400 euro (met inruil)

9 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren