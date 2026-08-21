Samsung Galaxy S26 FE komt eraan, maar juist nu wordt de S25 FE interessant 

We verwachten dat Samsung op 27 augustus de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE presenteert. Het is daarom juist nu interessant om te kijken naar de Samsung Galaxy S25 FE. Dit toestel is ondertussen fors in prijs gedaald.

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Haal de Samsung Galaxy S25 FE nu met 61 procent korting in huis

We verwachten volgende week eindelijk de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE te zien. Komt er een nieuwe smartphone uit, dan heeft dit gevolgen voor de voorganger. We denken dat de Galaxy S25 FE niet of nauwelijks meer gemaakt zal worden. De voorraden van winkels raken hierdoor langzaam op, waardoor jij de telefoon niet meer in huis kunt halen.

Wil je de Samsung Galaxy S25 FE nog aanschaffen, dan is dit het goede moment. De telefoon beschikt nog steeds over prima specificaties. Ook is de Fan Edition al even op de markt en daardoor fors onder de adviesprijs op te pikken. Hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

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Samsung Galaxy S25 FE fors in prijs gedaald

De Samsung Galaxy S25 FE is het kleinere broertje van de normale S25, maar heeft toch een hoop te bieden. De smartphone is 6,7 inch groot en draait op dezelfde processor als de S24. De meeste games spelen en multitasking moet prima gaan.

Je krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Verder haal je makkelijk het einde van de dag met behulp van de grote 4900 mAh batterij. Opladen gaat met maximaal 45 watt. Verder krijgt de smartphone nog updates tot en met 2032.

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De adviesprijs van de S25 FE is 749 euro, maar ondertussen pik je het losse toestel al op voor € 499,-. Wil je met een abonnement bestellen bij een provider, dan is KPN met 432 euro toestelkosten de beste keuze. Het minste betaal je bij Belsimpel met een abonnement van Budget Thuis. De toestelkosten komen hier uit op 292 euro. Dat is 61 procent onder de adviesprijs