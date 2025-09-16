Samsung Galaxy S25 FE of toch de Galaxy S25: dit zijn de belangrijkste verschillen (ADV)

Er is een nieuwe betaalbare smartphone van Samsung! Twijfel je of je voor de Samsung Galaxy S25 FE gaat, of toch de reguliere Galaxy S25? We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S25

Aan het begin van dit jaar presenteerde Samsung de Galaxy S25-serie. Daar is onlangs een goedkoper alternatief van verschenen: de Galaxy S25 FE. Daarbij staat FE voor Fan Edition en dat houdt in dat het toestel de belangrijkste functies van de reguliere Galaxy S25-toestellen heeft, maar dan in een voordeliger jasje.

Hij heeft een adviesprijs van 749 euro, terwijl de Galaxy S25 bij de introductie 899 euro kostte. Twijfel je nu welke van de twee je het beste kan kopen? We vertellen je alles over de verschillen, zodat je een weloverwogen besluit neemt.

Tijdelijk ontvang je bij KPN een gratis Galaxy Watch met LTE-ondersteuning bij je aankoop. Welke dat precies is, hangt af van de telefoon die je kiest. Bij de nieuwe Galaxy S25 FE ontvang je de Galaxy Watch 7, terwijl dit voor de ‘reguliere’ Galaxy S25 de Galaxy Watch 8 is. Deze aanbieding loopt tot en met 5 oktober.

Groter scherm voor de Galaxy S25 FE

We beginnen met de grootte van de telefoons, wat natuurlijk meteen opvalt. Zoek je een compact toestel, dan kun je het beste kiezen voor de Galaxy S25. Deze heeft een scherm van 6,2 inch, waardoor je het toestel met één hand bedient en makkelijk in een kleine tas of broekzak kwijt kan.

De Galaxy S25 FE is groter met zijn 6,7 inch. Daarop scrol je comfortabel over sociale media of kijk je video’s. Verder kan de Galaxy S25 wat helderder, waardoor je in de felle zon het scherm wat beter afleest. Het verschil is echter subtiel, dus je zal er weinig van merken. Overigens is het design van beide toestellen vrijwel identiek, waardoor ook de Galaxy S25 FE luxe aanvoelt.

Beide bieden topcamera’s

Dan de camera’s. Zowel de Galaxy S25 FE als S25 hebben drie lenzen op de achterkant van het toestel: een hoofdcamera, groothoeklens en telelens. De hoofdcamera’s van beide toestellen zijn vrijwel identiek, maar er zijn wel kleine verschillen te vinden in de groothoeklens en zoomcamera.

Beide telelenzen zoomen tot drie keer in zonder kwaliteitsverlies, maar die van de Galaxy S25 biedt een hogere resolutie van 10 megapixel. De Galaxy S25 FE blijft steken op 8 megapixel, maar kan wel dichterbij het onderwerp komen. Ook is de sensor groter van het reguliere model, waardoor met slecht licht kiekjes beter uit de verf komen.

De groothoeklens van de Galaxy S25 FE kan ook iets wijder, waardoor je meer van een hoog gebouw op de gevoelige plaat krijgt. Op papier wint de Galaxy S25, maar ook de Galaxy S25 FE biedt topcamera’s voor alledaagse foto’s. Ideaal als je niet te veel wil betalen voor je telefoon en uitgebreide functies, die je misschien toch niet gebruikt.

Galaxy S25 is wat krachtiger

Wil je de allerbeste prestaties, dan is de Galaxy S25 de winnaar. Aan de binnenkant is de Snapdragon 8 Elite-processor te vinden, wat de krachtigste chip van dit moment is.

Bij de Galaxy S25 FE is gekozen voor een Exynos 2400-processor. Die is minder krachtig, maar nog snel genoeg. Je zult geen last hebben van haperingen, maar wil je veel multitasken of zware games spelen, dan is de Galaxy S25 de betere keuze. Voor beide telefoons is het updatebeleid trouwens uitstekend: je krijgt zeven jaar langs updates.

Lange batterijduur

Doordat de Galaxy S25 FE groter is, is er ook meer ruimte voor de accu. Hij heeft dan ook een batterij van 4900 mAh, terwijl de Galaxy S25 het met 4000 mAh moet doen. Opladen kan de S25 FE ook iets sneller.

In een half uurtje zit ‘ie weer voor 65 procent vol. De Galaxy S25 is in dat halve uurtje op de helft. Vind je accuduur belangrijk, dan is de Galaxy S25 FE de juiste keuze.

Tijdelijk met gratis Galaxy Watch 7 of 8 (met 4G-ondersteuning!)

Zowel de Galaxy S25 als S25 FE haal je momenteel met een uitstekende aanbieding in huis. Bij beide smartphones ontvang je van KPN een Galaxy Watch cadeau. Welke dat precies is, hangt van je keuze af. Ga je voor de Galaxy S25 FE, dan is het een Galaxy Watch 7 LTE. Bij de Galaxy S25 ontvang je de nieuwste watch: de Galaxy Watch 8 LTE.