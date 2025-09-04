Krijg de Galaxy Watch7 cadeau bij de Samsung Galaxy S25 Series (of 150 euro extra inruilwaarde bij Galaxy S25 FE) (ADV)

De Samsung Galaxy S25 FE is de nieuwste toevoeging aan de Galaxy S25 Series. Om dat te vieren is er weer een toffe aanbieding, waarbij je de Galaxy Watch7 cadeau krijgt bij aankoop van een toestel uit deze Series.

Nieuwste aanwinst bij Samsung: Galaxy S25 FE

Op donderdag 4 september kondigde Samsung een nieuw toestel voor de Galaxy S25 Series aan: de Galaxy S25 FE. Dit toestel lijkt in veel opzichten op de Galaxy S25+, maar heeft een lagere prijs. Om de komst van deze telefoon te vieren, is er een fijne introductie-actie.

Bij aankoop van één van de toestellen uit de Galaxy S25 Series, ontvang je een Galaxy Watch7 ter waarde van 319 euro cadeau. Ga je voor de Galaxy S25 FE, dan ontvang je 150 euro extra inruilwaarde op het moment dat je een oude telefoon inlevert.

De Galaxy Watch7-actie is er tot en met 7 september, dus wacht niet te lang. Voor de extra inruilwaarde heb je tot en met 5 oktober. We vertellen je hieronder meer over de verschillende smartphones, zodat je de beste keuze maakt.

Samsung Galaxy S25 FE: gloednieuw en voordelig

De nieuwste toevoeging van de Galaxy S25 Series is de Galaxy S25 FE. Hierin staat FE voor Fan Edition. Dit geeft aan dat de telefoon over de belangrijkste onderdelen van de Galaxy S25+ beschikt, maar dan voor een budgetvriendelijkere prijs.

Ga je voor de Galaxy S25 FE, dan heb je een scherm van 6,7 inch in handen, net zoals bij de Galaxy S25+. Dit betekent ook dat er lekker veel ruimte is voor de accu. Deze heeft dan ook een capaciteit van maar liefst 4900 mAh, waarmee je met gemak de dag door komt.

Daarnaast maak je mooie kiekjes met één van de drie lenzen op de achterkant van het toestel, waaronder een groothoeklens en een telelens. Met deze laatste haal je jouw onderwerpen tot drie keer optisch dichterbij, waarbij niets van de kwaliteit verloren gaat. Vervolgens bewerk je jouw foto’s met Galaxy AI, net zoals de gehele Galaxy S25 Series. Je haalt de Galaxy S25 FE in huis vanaf 749 euro en tijdelijk krijg je 150 euro extra inruilwaarde.

Samsung Galaxy S25: compacte krachtpatser

De Galaxy S25 is de instapper van de Series en beschikt over de krachtige Snapdragon 8 Elite-processor. Daarmee kan je de zwaarste games spelen en zoveel multitasken als jij wil. En dat alles in een toestel met een compact scherm van 6,2 inch.

Alle toestellen in de Galaxy S25 Series ontvangen een lang updatebeleid van maar liefst zeven jaar lang. Zo weet je zeker dat je de komende jaren goed zit en de nieuwste Android-updates ontvangt. Met Now Brief ontvang je elke dag een samenvatting van de belangrijkste meldigen, zie je wat het weer die dag doet en welke nieuwe podcast-aflevering je kan luisteren. Bij Samsung scoor je de Galaxy S25 vanaf 649 euro en ontvang je de Galaxy Watch7 cadeau bij je bestelling.

Samsung Galaxy S25 Ultra: het beste van het beste

De ultieme smartphone is de Galaxy S25 Ultra. Deze beschikt over de allerbeste lenzen, zodat jouw kiekjes altijd lukken. Denk hierbij aan een periscopische telelens de jouw onderwerpen tot vijf keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. Op het grote 6,9 inch-amoled-scherm draai je apps makkelijk naast elkaar.

In de behuizing is bovendien de S Pen verstopt. Die gebruik je om aantekeningen te maken op je scherm. Die aantekeningen vat je vervolgens netjes samen dankzij Galaxy AI. De Galaxy S25 Ultra heeft een prijs vanaf 1199 euro en momenteel krijg je ook nog eens de Galaxy Watch7 bij je bestelling.

Samsung Galaxy S25+: grote krachtpatser

Dan is er ook nog de Galaxy S25+, waarbij Samsung alle specificaties van de ‘gewone’ Galaxy S25 in een groter omhulsel heeft gestopt. Net als de Galaxy S25 FE heeft deze een schermafmeting van 6,7 inch en een accucapaciteit van 4900 mAh.

Je gaat voor de Galaxy S25+ als je het liefste een grote telefoon in handen hebt met een krachtige chip, maar niet alle snufjes van de Galaxy S25 Ultra gaat gebruiken. Haal de Galaxy S25+ in huis vanaf 863 euro. Bovendien ontvang je de Galaxy Watch7 cadeau.

Ontvang bij de Galaxy S25 Series de Galaxy Watch7 cadeau (of 150 euro extra inruilwaarde bij Galaxy S25 FE)

Om de komst van de Galaxy S25 FE te vieren, krijg je bij dit toestel 150 euro extra inruilwaarde. Dit komt bovenop het bedrag dat je telefoon nog waard is. Zo wordt die nieuwe smartphone flink voordeliger. Verder ontvang je 50 procent korting op accessoires voor de Galaxy S25 FE en zes maanden Google AI Pro cadeau. Deze aanbiedingen zijn er nog tot en met 5 oktober.

Bij alle andere toestellen uit de Galaxy S25 Series ontvang je een Galaxy Watch7 cadeau, waarmee je pas écht alles uit je gloednieuwe telefoon haalt. Al je meldingen ontvang je gewoon op je pols, waardoor je geen enkel bericht meer mist.

Bovendien weet je precies wat er gaande is in je lichaam, want hij houdt je hartslag, bloedzuurstof, elke stap en nog veel meer voor je bij. De actie loopt tot en met 7 september, dus wacht niet te lang!