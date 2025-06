Samsung Galaxy S25 met gratis Watch 7: nog nooit zó goedkoop

We hebben weer een parel van een aanbieding voor je gevonden. Ben jij geïnteresseerd in de Samsung Galaxy S25? Dan haal je hem nu al voor 499,50 euro in huis én je krijgt een gratis Watch 7.

Samsung Galaxy S25 voor 499,50 euro en gratis Watch 7

Toen de S25 uitkwam, kreeg hij een adviesprijs mee van 899 euro. Vrij snel daarna daalde hij in prijs en ondertussen ben je voor een los toestel € 624,- kwijt. We hebben nu echter een manier gevonden om de telefoon nog goedkoper in huis te halen.

Heb je een lopende sim only maar wil je wel de Samsung S25 voor een lage prijs kopen? Lees dan mee! Vaak krijg je hoge korting door je smartphone aan te schaffen in combinatie met een abonnement, maar we kunnen ons voorstellen dat je geen zin hebt om twee jaar vast te zitten aan een contract. Het is nu mogelijk om via Mobiel.nl een Odido-abonnement af te sluiten en die na een maand weer op te zeggen.

Daardoor profiteer je van de hoge korting bij het combineren van je aankoop met abonnement, maar zit je nergens aan vast. Voor het toestel betaal je op deze manier 477 euro en daar komt voor één maand aan abonnementskosten bij à 22,50 euro (kies voor 20GB met onbeperkt bellen). Je komt uit op 499,50 euro voor de Samsung S25. Bovendien krijg je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Watch 7 ter waarde van 319 euro bij je bestelling.

Zo werkt het

Kijken we naar de S25, dan zien we dat je ‘m op deze manier al voor 499,50 euro in huis kan halen. Je zou denken dat je voor de goedkoopste bundel moet kiezen omdat je hem toch niet gaat gebruiken, maar het beste ga je voor 20GB met onbeperkt bellen. Voor het toestel zelf betaal je nu 477 euro en daar komt de prijs voor een maand 20GB met onbeperkt bellen van Odido (22,50 euro) bij.

Zou je voor de goedkoopste bundel kiezen, dan kom je uit op 500,50 euro (484 euro voor het toestel en 16,50 euro voor het abonnement). Vergeet niet om je abonnement dus voor het einde van de maand op te zeggen! Om het wat duidelijker te maken:

Toestelkosten Samsung Galaxy S25: 477 euro

Abonnementskosten 1 maand 20GB met onbeperkt bellen: 22,50 euro (let op: zeg je abonnement wel na 1 maand op!)

Totale kosten Samsung S25: 499,50 euro

Cadeau: Gratis Samsung Watch 7 t.w.v. 319 euro

Samsung Galaxy S25: luxe en compacte smartphone

De S25 is de instapper van de meest uitgebreide telefoonserie van Samsung. Dat betekent dat je een krachtige smartphone aanschaft, met de snelste processor van dit moment. Daardoor kan je met gemak multitasken en 3D-games spelen zonder haperingen.

→ Lees ook onze review van de Samsung S25

Verder heeft hij een grote accu van 4000 mAh, waardoor je gedurende de dag niet hoeft bij te laden. Opladen gaat lekker snel, want hij zit binnen een half uurtje weer voor 50 procent vol. Foto’s maken doe je met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en de 10 megapixel-telelens, waarmee je tot drie keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies.

Ga ook zeker aan de slag met de vele functies die Galaxy AI je biedt. Zo bewerk je jouw kiekjes tot perfectie door bijvoorbeeld photobombers van je afbeelding te verwijderen, of laat je teksten in een handomdraai samenvatten. Bovendien krijg je met Now Brief een overzicht van je dag, en weet je precies of er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat van je favoriete serie of wat het weer wordt.