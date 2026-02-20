Dit is waarom jij straks de opvolger van de Samsung Galaxy S25-serie direct in huis wil halen (ADV)

Het is iets meer dan een jaar geleden dat Samsung de Galaxy S25-serie aankondigde. Op 25 februari staat weer een Galaxy Unpacked-evenement op de planning en daar verwachten we de opvolgers. We vertellen je waarom jij één van deze gloednieuwe toestellen direct in huis wil halen.

Tijd voor nieuwe Samsung Galaxy S-telefoons

Elk jaar komt Samsung in de eerste maanden met nieuwe smartphones van de Galaxy S-serie. Vorig jaar was dat in januari de Galaxy S25. Dit jaar staat Galaxy Unpacked een maandje later gepland dan normaal: op woensdag 25 februari om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Blijf op de hoogte van de lancering door bij KPN je mailadres achter te laten. Vervolgens krijg jij direct een mailtje op het moment dat de telefoons daadwerkelijk gepresenteerd zijn. Profiteer in ieder geval van tot 60 euro retour na je aankoop en 190 euro opslagvoordeel.

Tijdens de lancering organiseert de provider ook een livestream, waar je exclusieve voordelen krijgt en kans maakt op toffe prijzen. Dit KPN-evenement wordt gepresenteerd door Tobias Camman en Daan Boom van De FOMO Show. We vertellen je hieronder waarom je één van de nieuwe apparaten van Samsung direct in huis wil halen bij KPN.

Krijg alvast exclusieve korting en maak kans op prijzen

Zoals gezegd organiseert KPN tijdens de lancering een eigen evenement. Hier vertellen presentatoren Tobias Camman en Daan Boom, die bekend zijn van De Fomo Show, alles over de apparaten die door Samsung aangekondigd worden. Hun eigen programma’s zitten altijd bomvol droge humor en chaos, dus de livestream van KPN wordt gegarandeerd lachen.

Tijdens de grappen door geven ze prijzen weg en maak je kans op ontzettend veel leuks. Denk aan draadloze oordopjes, maar misschien zelfs ook wel een telefoon. Daarnaast krijg je exclusief voordeel bij KPN als je de livestream kijkt.

Haal de opvolgers met voordeel in huis

Samsung komt ook ieder jaar weer met een goede pre-order aanbieding, waardoor de nieuwe toestellen extra voordelig zijn. Afgelopen jaar was dit een gratis geheugenupgrade. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld 256GB aan opslag in huis haalt, maar de prijs van die met 128GB betaalt.

Wat Samsung dit jaar voor ons in petto heeft, is nog even afwachten. Van KPN krijg je in ieder geval tot 60 euro retour en 190 euro opslagvoordeel.

Beschik als eerste over de nieuwste functies

Schaf je de opvolgers van de Galaxy S25-serie tijdens de pre-order fase aan, dan ontvang jij jouw nieuwe toestel als één van de eersten. Je beschikt dan direct over de gloednieuwe functies van Samsung. Naar verluidt verschijnen er weer drie modellen: een compacte instapper, een groter Plus-toestel en een Ultra-telefoon met de beste specificaties.

Now Brief op Samsung Galaxy S25 Ultra

We verwachten dat de Ultra weer nieuwe camera’s krijgt, waardoor je nóg betere foto’s maakt. Bovendien zullen de nieuwe telefoons waarschijnlijk een nieuw design krijgen en een betere batterij. Ook denken we dat de toestellen sneller opladen dan 25 watt, zoals afgelopen jaren het geval was.

Verder zal kunstmatige intelligentie een belangrijke rol spelen. Afgelopen jaar kwam Samsung met de Now Brief, waarin AI een samenvatting maakt van de belangrijkste meldingen. Zo weet je in één oogopslag wat het weer wordt, welke afspraken je hebt en welke series nieuwe afleveringen hebben. Wat de nieuwste AI-functies van dit jaar zijn is nog even afwachten dus, maar ze zullen je smartphonegebruik nóg efficiënter maken.