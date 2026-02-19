Samsung Galaxy S26 is er bijna: S25 (Ultra) nu fors in prijs gedaald

Volgende week staat een Galaxy Unpacked-evenement op de planning van Samsung en daar verwachten we de Galaxy S26-serie. Webwinkels moeten nu van hun voorraden van de S25 af, waardoor deze toestellen nu extra voordelig zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Haal de Samsung S25 (Ultra) met voordeel in huis

Op 25 februari staat een Galaxy Unpacked-evenement gepland waar weer nieuwe telefoons worden aangekondigd. Rond deze tijd van het jaar is het altijd tijd voor de nieuwe Galaxy S-toestellen en dit jaar verwachten we de S26-serie. Wederom zal het waarschijnlijk gaan om drie toestellen: een compacte S26, grotere S26 Plus en de beste zal de Galaxy S26 Ultra zijn.

Met deze komst willen webwinkels van hun voorraad aan S25-toestellen af. Daardoor worden deze goedkoper, maar ook schaarser. We zien bijvoorbeeld dat KPN, Vodafone en Hollandsnieuwe niet meer alle kleuren hebben van de instapper, de Galaxy S25 Plus is bij KPN zelfs helemaal niet meer te verkrijgen en Odido heeft de S25 Ultra alleen nog in zwart met 256GB aan opslag.

Het is daarom een goed idee om er nog snel bij te zijn als je een toestel uit de S25-serie wil hebben. We zetten hieronder de beste acties voor je op een rijtje.

Samsung S25: vanaf 324 euro

De Samsung Galaxy S25 is de instapper van de serie en de compactste met zijn scherm van 6,2 inch. Dit is de perfecte keuze als je op zoek bent naar een kleine, maar krachtige telefoon. Aan de binnenkant heeft Samsung gekozen voor de Snapdragon 8 Elite-processor die alle taken met gemak uitvoert. De S25 is momenteel nog het beste leverbaar van de drie.

Hij kreeg vorig jaar een adviesprijs mee van 899 euro, maar als los toestel koop je ‘m momenteel voor 618 euro bij Mobiel.nl. Meer besparen doe je door een abonnement af te sluiten. Alle providers (KPN, Odido, Vodafone en Ben) hebben hem nog in het assortiment, al kan je alleen voor 512GB terecht bij Vodafone. Het goedkoopste is overigens Vodafone, waar je de S25 kan scoren voor 480 euro.

De laagste prijs vind je altijd bij webwinkels als Belsimpel en Mobiel.nl, waarbij je nu het beste voor Odido kan kiezen bij Mobiel.nl: de S25 heb je zo vanaf 324 euro. Wil je daarbij een kleiner abonnement van bijvoorbeeld 10GB? Kies dan voor Lebara bij Belsimpel en je betaalt 524 euro.

Samsung S25 Ultra: vanaf 696 euro

Wil jij het liefste het beste van wat Samsung te bieden heeft? Dan kies je natuurlijk voor de S25 Ultra. Deze heeft de beste camera’s, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera en een periscopische telelens. Ook zit in de behuizing de S Pen verwerkt, waarmee je (aan)tekeningen op het scherm maakt. De prijs bij introductie van het toestel was flink: 1449 euro.

Nu we een jaar verder zijn, is die prijs ver gezakt. Een los exemplaar tik je nu op de kop voor 919,90 euro bij Amazon. Combineer je aankoop met een abonnement en je krijgt hoge kortingen. De allerlaagste prijs is te vinden bij Belsimpel als je kiest voor Odido: vanaf 696 euro.

Wil je hem toch liever bij één van de providers bestellen? De S25 Ultra is nog bij Vodafone, Odido en KPN te verkrijgen in verschillende configuraties, maar de kleuren zijn niet meer allemaal leverbaar. Bovendien liggen de prijzen hier allemaal hoger dan een los toestel. Daarom raden we je aan om hem bij Amazon te bestellen en te combineren met een sim only van één van de providers.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S25 Plus: vanaf 660 euro

Heb je niet het beste nodig, maar vind je een groot scherm wel het fijnste? De Samsung S25 Plus lijkt in alles op de reguliere S25, maar is veel minder compact. De telefoon heeft een scherm van 6,7 inch. Ook is de accu wat groter, waardoor dit het toestel is om te kiezen als je de batterij belangrijk vindt. Vorig jaar haalde je hem in huis voor 1149 euro, maar vandaag de dag is een los toestel 879 euro bij Belsimpel.

Sluit je meteen een abonnement af, dan bespaar je veel ten opzichte van een los toestel. Het nadeel is wel dat de S25 Plus ondertussen lastiger verkrijgbaar is, want zelfs Mobiel.nl heeft alleen nog het 512GB-model en ook de providers hebben hem niet overal meer.

Bij KPN is ‘ie helemaal uitverkocht en Odido heeft hem alleen nog in donkerblauw met 256GB (voor 816 euro). Vodafone heeft ‘m nog in twee kleuren voor 840 euro. De laagste prijs vind je door hem aan te schaffen met Odido bij Belsimpel: 660 euro.