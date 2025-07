Samsung Galaxy S25 te duur? S24 is 100 euro goedkoper (en bijna net zo goed)

Vind jij het prijskaartje van de Samsung S25 maar hoog, maar ben je wel op zoek naar zo’n uitstekend toestel? Kies dan voor de voorganger! De Samsung Galaxy S24 is flink goedkoper en lijkt enorm veel op de S25.

Samsung Galaxy S24 (bijna) net zo goed als S25

De Galaxy S25 is de nieuwste smartphone van Samsung en is krachtig met een goed stel camera’s. Het prijskaartje dat daarbij hoort is niet voor iedereen weggelegd. Bij introductie had hij een adviesprijs vanaf 899 euro. Inmiddels is hij wel wat in prijs gezakt en kost hij € 578,95.

Vind je dat nou nog steeds te duur? Kies dan voor de Samsung Galaxy S24 van vorig jaar. Deze lijkt enorm veel op zijn opvolger. Ze zijn beide compact met een 6,2 inch-scherm, de camera’s zijn ongeveer hetzelfde gebleven en je maakt gebruik van dezelfde Galaxy AI-functies. Denk hierbij aan Circle to Search, een object van je foto verwijderen en het samenvatten van teksten in een handomdraai.

→ Lees wat we van de Samsung S24 vonden in de review

Wel beschikt de S24 over een iets minder krachtige chip, maar daar zal je in de praktijk weinig van merken. Het grootste verschil is momenteel de prijs. Voor een losse S24 betaal je € 489,99. Dat is een prijsverschil van ongeveer 100 euro.

Nog meer besparen doe je door je aankoop te combineren met een abonnement. Het goedkoopste is ‘ie met Vodafone-abonnement bij Belsimpel: 312 euro. Wil je liever een kleiner abonnement? Kies dan voor Lebara bij Belsimpel en je betaalt 366 euro. We zetten je opties en de laagste prijzen hieronder voor je op een rij.

Samsung Galaxy S24 bij providers

Vaak bespaar je flink als je jouw telefoon via je provider koopt, bovendien profiteer je van klantvoordelen. Denk hierbij aan tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, dubbele data en andere leuke extra’s. Zo krijg je van Odido nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet en geeft KPN je gratis Netflix of ESPN Compleet.

Momenteel is hij nog bij alle providers beschikbaar, maar duurder dan een los toestel. Het beste koop je jouw telefoon met abonnement via een webwinkel als Belsimpel of Mobiel.nl. Je zou ook het losse toestel kunnen kopen en er een sim only-abonnement bij afsluiten voor de klantvoordelen.

Samsung Galaxy S24 bestellen bij webwinkels

Het voordeligste is om jouw telefoon met abonnement te bestellen via Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hierdoor krijg je vaak flinke kortingen op het toestel, waarbij je de meeste korting krijgt als je gaat voor de grootste bundels.

Dit is voor de meeste mensen natuurlijk niet nodig, maar gelukkig ben je ook met kleinere bundels goedkoper uit dan een los toestel. Hieronder rekenen we met de grootste bundels, maar vertellen je ook over de beste aanbieding met een 10GB-databundel.

Samsung S24 met Vodafone bij Belsimpel: vanaf 312 euro

De laagste prijs betaal je met een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel. Je hebt hem nu in handen vanaf 312 euro. Heb je thuis internet van Ziggo? Dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement.

Samsung S24 met KPN bij Belsimpel: vanaf 336 euro

Heb je liever KPN? Dan betaal je bij Belsimpel 336 euro. Ook hier krijg je klantvoordelen, waaronder tot 7,50 euro korting per maand en gratis Netflix of ESPN Compleet.

Samsung S24 met Odido bij Belsimpel: vanaf 346 euro

Voor de S24 met een Odido-abonnement moet je ook bij Belsimpel zijn. Nu heb je hem vanaf 346 euro in huis. Als je jouw mobiele abonnement van Odido combineert met vast internet, dan ontvang je tot 12,50 euro korting per maand.

S24 met goedkoopste 10GB-bundel

Heb je ook genoeg aan een kleinere bundel en wil je graag een goedkoper abonnement? Snappen we! Dan kan je het beste kiezen voor Lebara bij Belsimpel. De eerste drie maanden ontvang je 50 procent korting op je abonnement. Dit betekent dat je voor 10GB gemiddeld 7,50 euro per maand betaalt. Voor de S24 ben je slechts 366 euro kwijt aan toestelkosten.

Ontdek zelf de laagste prijs van de S24

Wil je zeker weten dat je de beste deal voor jou te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Daarin geef je met de filters aan wat je zoekt, zoals een specifieke kleur, en de laagste prijs staat automatisch bovenaan.