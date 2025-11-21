Samsung Galaxy S25 Ultra tijdens Black Friday met gratis Galaxy Watch of Samsung-tablet

Wil jij de Samsung Galaxy S25 Ultra in huis halen, mar vond je hem in het verleden nog te duur? Nu is je kans, want dankzij Black Friday zijn er goede aanbiedingen voor de telefoon te vinden. We zetten ze voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 Ultra Black Friday-aanbiedingen

Op 28 november is het Black Friday, maar veel webwinkels beginnen tegenwoordig eerder. Je hoeft daardoor niet meer te wachten tot die vrijdag, maar scoort de hele maand goede aanbiedingen. Bijvoorbeeld voor de Samsung Galaxy S25 Ultra.

→ Heb je liever de reguliere S25? Ook deze is met Black Friday afgeprijsd

Een maand geleden lag de prijs van de telefoon net boven 900 euro. Voor een los toestel is hier slechts enkele tientjes vanaf en betaal je bij Bol nu 873,99 euro. We raden je aan om hem aan te schaffen in combinatie met een abonnement, want dan profiteer je van extra toestelkortingen die providers geven. Bovendien ontvang je tijdelijk gratis cadeau’s bij je bestelling.

Plaats je jouw bestelling met een abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je nog meer. Met Odido heb je hem bijvoorbeeld al vanaf 552 euro.

Samsung Galaxy S25 Ultra bij providers: vanaf 936 euro

Hoewel de toestelkosten bij de providers nu wat hoger liggen dan bij een los toestel, krijg je er nu wel een gratis Galaxy Watch 8 of 7, of een Galaxy Tab A11 bij. Vooral KPN heeft hierbij de beste aanbieding. Voor de S25 Ultra betaal je er 936 euro en je krijgt er bovendien de nieuwste Samsung-smartwatch bij met een half jaar lang Multisim.

Daarnaast profiteer je van klantvoordeel als je ook vast internet van dezelfde provider hebt. Bij KPN is dit een korting van tot 7,50 euro per maand en mag je kiezen tussen een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement. Odido geeft je, naast tot 7,50 euro korting per maand, ook 5 euro korting per maand op je internetabonnement. Als je Ziggo op je adres hebt, krijg je in combinatie met Vodafone ook tot 7,50 euro korting per maand.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 Ultra bij webwinkels vanaf 552 euro

De laagste toestelprijs is altijd bij webwinkels zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt te vinden in combinatie met een abonnement. Hier is de toestelprijs afhankelijk van de bundel die je kiest.

Hoe meer data, hoe goedkoper je nieuwe telefoon wordt. Maar wees gerust: ook met een kleinere bundel bespaar je ten opzichte van de prijs van een losse S25 Ultra. Hieronder zie je per provider de laagste prijs.

Samsung Galaxy S25 Ultra als los toestel tijdens Black Friday

Zoals we hierboven al vertelden zijn de aanbiedingen op een los toestel niet enorm goed. De prijs ligt al lange tijd rond de 900 euro. Hieronder zie je de laagste prijzen van dit moment.

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S25 Ultra

Met de Samsung Galaxy S25 Ultra haal jij het beste van de fabrikant in huis. Je maakt gebruik van één van de vier uitstekende camera’s op de achterkant van het toestel. De meeste foto’s zal je maken met de hoofdcamera van 200 megapixel. Daarnaast is er een periscopische telelens van 50 megapixel, waarmee je jouw onderwerp tot vijf keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies.

Ook is er een 50 megapixel-groothoeklens, waarmee je ook close-ups maakt. Na het schieten van je kiekje bewerk je hem tot hij er perfect uitziet met Galaxy AI. Verwijder of verplaats objecten voor de ultieme compositie.

Er is nog veel meer AI te vinden op de telefoon. Now Brief geeft je de belangrijkste meldingen van de dag, of maak je aantekeningen van een meeting in een handomdraai overzichtelijk. Hij heeft overigens een scherm van 6,9 inch en in de behuizing zit de S Pen verstop. Daarmee maak je snelle notities of breng je jouw ideeën tot leven met een schets.

Powered by: