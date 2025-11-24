Alleen bij Samsung: Galaxy S25 Ultra in drie exclusieve kleuren voor minder dan 900 euro (ADV)

Black Friday is hét moment om een nieuwe smartphone in huis te halen. Wil jij meer opvallen? Kies dan voor één van de drie exclusieve Galaxy S25 Ultra-kleuren. Wees er dan snel bij, want bij Samsung haal je hem nu in huis voor minder dan 900 euro.

Black Friday bij Samsung

De Black Friday-aanbiedingen van Samsung zijn begonnen, dus scoor jouw nieuwe smartphone met veel voordeel. Daarnaast zijn de Galaxy Books, tablets en veel meer voor een scherpe prijs te vinden.

De Samsung Galaxy S25 Ultra springt er helemaal uit met 100 euro voordeel. Dit model haal je in huis voor een zeer scherpe prijs en is beschikbaar in drie exclusieve kleuren vanaf 899 euro op samsung.com. De Black Friday-acties lopen nog tot en met Cyber Monday, op 1 december.

Samsung Galaxy S25 Ultra in Titanium Jadegreen, Jetblack of Pinkgold

Naast de standaardkleuren die overal in de winkel liggen, scoor je op samsung.com drie exclusieve kleuren. Het gaat om een zacht groene kleur, Titanium Jadegreen, een prachtige roségouden model, Titanium Pinkgold, en Titanium Jetblack. In tegenstelling tot Titanium Black is deze volledig zwart. De reguliere kleur heeft namelijk nog zilveren randen.

Galaxy S25 Ultra: het beste van Samsung

Met de Samsung Galaxy S25 Ultra op zak ben jij niet meer te stoppen. Het is de beste smartphone van Samsung ooit. Hij draait op de krachtigste processor van dit moment: de Snapdragon 8 Elite. Bovendien beschikt hij over de beste Samsung-camera’s.

Zo schiet je kiekjes met een maximale resolutie van 200 megapixel. Daarnaast is er een 50 megapixel-groothoeklens om hoge gebouwen en grote groepen prachtig vast te leggen. Met de periscopische telelens van ook 50 megapixel zoom je tot vijf keer in zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. In de behuizing zit verder de S Pen verstopt, waarmee je tekeningen en notities op je scherm maakt.

De Galaxy S25 Ultra zit bomvol slimme AI-functies. Met Now Brief ontvang je elke ochtend een gepersonaliseerd overzicht van de belangrijkste meldingen. Zo weet je precies wat het weer wordt vandaag, welke afspraken je in je agenda hebt staan en zie je de nieuwste aflevering van je favoriete podcast.

Met Galaxy AI bewerk al je foto’s, maak samenvattingen van je aantekeningen en nog veel meer. Google Gemini is bovendien geïntegreerd op de telefoon. Bij je aankoop ontvang je ook nog eens een jaar lang gratis Google AI Pro.

Samsung Galaxy Watch8 Classic en Galaxy Watch Ultra met voordeel

Naast de Galaxy S25 Ultra zijn er ook goede aanbiedingen voor de Galaxy Watch8 Classic en Galaxy Watch Ultra te vinden op samsung.com. Zo haal je deze laatste ook 100 euro goedkoper in huis. Daardoor betaal je geen 562 euro, maar 462 euro voor het slimme klokje. Deze smartwatch is uitstekend voor iedereen die van extreme sporten houdt en die op zoek is naar een horloge dat tegen een stootje kan.

De Galaxy Watch8 Classic haal je met 80 euro voordeel in huis, waardoor je 399 euro betaalt. Met de draairing navigeer je snel en gemakkelijk door het menu. Ook beschikt de Galaxy Watch Ultra over een action button, waarmee je diverse functies kan opstarten. Wat deze precies doet, stel je zelf in.

Nog veel meer Black Friday-acties op samsung.com

Dit is natuurlijk maar het topje van de ijsberg aan Black Friday-aanbiedingen op samsung.com. Ook jouw nieuwe slimme wasmachine, koelkast, tv of Galaxy Book scoor je met voordeel bij de fabrikant. Daarnaast haal je accessoires voor je nieuwe telefoon met 15 procent voordeel in huis en je krijgt ook nog eens 5 procent voordeel op jouw eerste aankoop in de Samsung Shop App.