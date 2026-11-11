Samsung Galaxy S26 tijdens Black Friday voor minder dan 400 euro (met gratis Galaxy Watch 8)

Zoek je de nieuwste Samsung Galaxy S26, dan is dit een slim moment om toe te slaan. De prijs van de smartphone is tijdens Black Friday flink gedaald en wij laten je zien waar je momenteel het goedkoopst uit bent.

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Samsung Galaxy S26 tijdens Black Friday: zo pak je nú de hoogste korting

Elk jaar zijn er tijdens Black Friday weer heel veel techdeals te vinden, waarbij Samsung-toestellen altijd tot een van de populairste categorieën behoren. Ook de Samsung Galaxy S26, het nieuwste toestel binnen de Samsung-reeks, tik je gedurende deze actieperiode voor minder op de kop. Je kan het toestel nu het voordeligst aanschaffen bij bol.com plaza voor € 699,-

De adviesprijs van de Samsung Galaxy S26 als los toestel ligt op 999 euro. Wil je liever minder voor de smartphone zelf betalen, dan kun je deze het beste kopen in combinatie met een abonnement. Zo bespaar je al snel honderden euro’s op de toestelprijs.

De scherpste deal voor de Galaxy S26 vind je op dit moment bij Mobiel.nl in combinatie met Odido. Je betaalt daar slechts 369 euro voor het toestel. Welke deals tijdens deze Black Friday verder de beste keuze zijn, zetten we hieronder voor je op een rij.

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Samsung Galaxy S26 bij providers

Als je jouw nieuwe Samsung Galaxy S26 direct bij een provider haalt, profiteer je van verschillende Black Friday-extra’s. Zo kun je het toestel het voordeligst in huis halen bij Odido voor 600 euro. Bij deze prijs zit een toestelkorting van 499 euro meegerekend en je ontvangt bovendien een gratis Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van 429 euro.

Bij Vodafone ben je voor het toestel iets duurder uit, namelijk 624 euro, maar hier ontvang je een Galaxy Tab A11+ ter waarde van 379 euro gratis. Bij KPN ontvang je eveneens de Galaxy Tab A11+ gratis en krijg je tot 12 maanden gratis data bij een tweejarig abonnement of zes maanden bij een éénjarig abonnement. Hier ben je voor het toestel zelf 960 euro kwijt.

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Samsung Galaxy S26 bij webwinkels

Je bent uiteindelijk het goedkoopst uit als je het toestel in combinatie met een abonnement bij een webwinkel afneemt. Momenteel ben je het voordeligst uit via Belsimpel of Mobiel.nl.

De hoeveelheid korting die je uiteindelijk ontvangt is afhankelijk van de gekozen bundel: hoe groter de bundel, hoe meer je bespaart op de toestelprijs. Dat gezegd hebbende pak je ook met kleinere databundels al een mooie korting mee. Wil je de smartphone zakelijk aanschaffen? Bekijk dan ook even de zakelijke opties bij Belsimpel.

Samsung Galaxy S26 met Odido: vanaf 369 euro

De scherpste deal voor de Galaxy S26 vind je op dit moment bij Mobiel.nl in combinatie met Odido. Je betaalt daar slechts 369 euro voor het toestel. Heb je thuis al vast internet van Odido? Dan profiteer je daarbovenop van extra klantvoordeel.

Je ontvangt namelijk tot 7,50 euro extra korting op je mobiele abonnement. Daarnaast krijg je dubbele data én 5 euro korting op je vaste internetverbinding thuis.

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Samsung Galaxy S26 met KPN: vanaf 432 euro

Kies je liever voor het betrouwbare netwerk van KPN? Bij Belsimpel haal je de Galaxy S26 in huis voor 432 euro voor het toestel. Combineer je dit met KPN Thuis, dan activeer je eenvoudig combivoordeel op je adres.

Hiermee pak je maandelijks extra korting op je abonnement en krijg je bovendien toegang tot gratis extra’s, zoals een pluspakket of korting op streamingdiensten.

Samsung Galaxy S26 met Vodafone: vanaf 432 euro

Voor een abonnement van Vodafone pak je de voordeligste prijs bij Mobiel.nl. Je betaalt daar 432 euro voor het toestel. Heb je thuis ook een vaste internetverbinding van Ziggo op jouw adres staan? Dan ontvang je automatisch extra klantvoordeel, wat je een maandelijkse korting op je factuur en dubbele data oplevert.

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Dit moet je weten over de Samsung Galaxy S26

Met de Samsung Galaxy S26 haal je een compact, maar krachtig toestel in huis. De telefoon is uitgerust met een helder 6,3 inch-amoled-scherm dat beelden vloeiend toont dankzij de ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap zit een snelle processor die ervoor zorgt dat al je apps direct opstarten en zware games moeiteloos draaien.

Ook op het gebied van fotografie heeft de Galaxy S26 veel te bieden. Op de achterzijde vind je een 50 megapixel-hoofdcamera waarmee je onder alle lichtomstandigheden mooie foto’s maakt. Deze wordt bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens voor uitgestrekte landschappen en een 10 megapixel-telelens waarmee je optisch inzoomt zonder kwaliteitsverlies. De slimme AI-functies helpen je achteraf om storende objecten eenvoudig uit je foto’s te verwijderen.

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De accucapaciteit is ten opzichte van zijn voorganger verder verbeterd, waardoor je makkelijker het einde van de dag haalt op één acculading. Laden doe je snel via de usb-c-kabel of draadloos via een geschikte lader. Bovendien belooft Samsung jarenlang ondersteuning met beveiligingspatches en Android-upgrades, waardoor je heel wat jaren vooruit kunt met deze smartphone.

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