Met deze Samsung Galaxy S26-acties krijg je een Galaxy Tab A11+ of Chromebook Go (of korting!) cadeau

Wist je dat als je nu een nieuwe Samsung Galaxy S26 aanschaft, de smartphone vaak niet het enige is wat je ontvangt? Providers pakken flink uit met hoge toestelkortingen én waardevolle cadeaus zoals een gratis laptop of tablet!

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Vergelijk de Samsung Galaxy S26 deals

Provider Wat krijg je extra? KPN Galaxy Chromebook Go (t.w.v. 279 euro) Vodafone Galaxy Tab A11+ tablet (t.w.v. 249 euro) Odido € 399,- directe toestelkorting

Haal voor de prijs van één toestel twee slimme apparaten in huis

Is naast je smartphone ook je laptop wel aan vervanging toe? Dan is KPN een heel interessante optie. Als je de Samsung Galaxy S26 afsluit in combinatie met een mobiel abonnement, ontvang je er tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Chromebook Go bij.

Heb je thuis al internet van KPN? Dan ben je nog voordeliger uit en krijg je tot 7,50 euro korting op je mobiele bundel, dubbele data, het TV Pluspakket én een Keuzevoordeel (zoals Netflix Basic of Videoland).

Toe aan groter entertainment? Kijk series op een groter scherm

Ben je meer op zoek naar entertainment voor in huis? Dan sluit Vodafone het beste aan op jouw wensen. Bij het bestellen van de Samsung Galaxy S26 krijg je namelijk een gratis Samsung Galaxy Tab A11+ tablet cadeau.

Heb je thuis ook internet van Ziggo? Dan profiteer je van extra voordeel met tot tien euro korting per maand op Vodafone, tot tien euro korting op Ziggo Internet én dubbele data op je mobiel.

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Geen behoefte aan extra gadgets? Ga voor de laagste totaal prijs

Heb je liever vaste, lage maandlasten voor je mobiele abonnement? Dan is de deal van Odido veruit de slimste keuze. Bij Odido ontvang je nu tot 399 euro korting op het toestel in combinatie met je abonnement. Hierdoor ben je maandelijks het voordeligst uit. Dit maakt het de beste optie voor wie geen behoefte heeft aan extra cadeaus, maar puur de scherpste prijs per maand wil.

Maak kennis met de Samsung Galaxy S26

De Samsung Galaxy S26 is uitgerust met één van de krachtigste chips van dit moment, wat zorgt voor uitstekende prestaties. Het 6,1 inch-scherm is lekker helder, compact en past de beelden automatisch aan, zodat alle content er levendig en scherp uitziet, zelfs in direct zonlicht.

Dankzij de 4300 mAh-accu gaat het toestel gemakkelijk de hele dag mee. Mocht de batterij toch leegraken, dan is deze dankzij de snellaadfunctie binnen no-time weer opgeladen. Tot slot is de smartphone voorzien van een prima camerasysteem, waarmee je zowel overdag als ’s nachts haarscherpe foto’s en video’s maakt.

Ben je op zoek naar een complete smartphone die op alle fronten top presteert? Dan is de Samsung Galaxy S26 een goede keuze waar je de komende jaren gegarandeerd veel plezier van hebt.