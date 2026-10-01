Samsung Galaxy S26 FE alléén dit weekend nog met 88 procent korting

De Samsung Galaxy S26 FE is alweer een tijdje verkrijgbaar en is sinds zijn lancering aanzienlijk voordeliger. Wij zijn door alle actuele aanbiedingen gegaan om de allerscherpste deals voor je op een rij te zetten.

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Samsung Galaxy S26 FE: flinke prijsdaling en hoogste toestelkorting

De Samsung Galaxy S26 FE is een heel interessante optie om in de gaten te houden. Dit toestel kwam op de markt met een adviesprijs van 779 euro, maar tegenwoordig betaal je een stuk minder. Wie de smartphone graag als los toestel wil aanschaffen, vindt momenteel bij bol.com plaza de laagste prijs van maar € 579,- euro

Hoewel een losse aanschaf al flink wat voordeel oplevert, ben je in combinatie met een abonnement nóg goedkoper uit. Bij verschillende providers daalt de toestelprijs namelijk als je een nieuw abonnement afsluit of verlengt. In het gunstigste geval haal je de telefoon al in huis voor minder dan 100 euro. Dat betekent een mogelijke besparing van maar liefst 88 procent ten opzichte van de originele adviesprijs!

Ontvang nu een gratis Samsung Galaxy Watch 7

Je kunt de Samsung Galaxy S26 FE uiteraard ook rechtstreeks bij een mobiele provider bestellen. Bovendien loopt er momenteel een aantrekkelijke cadeau-actie. Bij KPN, Vodafone, Ben, Simyo en hollandsnieuwe ontvang je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Watch 7 als je het toestel aanschaft. Je hebt nog tot en met zondag 4 oktober om van deze tijdelijke actie te profiteren.

Maak je thuis al gebruik van een vast internetpakket bij een van deze aanbieders? Zorg er dan voor dat je het aanwezige Klantvoordeel op je adres activeert. Dit levert je vaak maandelijks extra korting op je factuur op. Daarnaast krijg je bij sommige grote providers extra entertainmentcadeaus, waaronder een gratis Netflix-abonnement bij een aansluiting van KPN.

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Voordeligste opties met mobiel abonnement

Uiteindelijk pak je de hoogste korting en ben je het voordeligst uit als je de Samsung Galaxy S26 FE combineert met een mobiel abonnement. Wat veel mensen over het hoofd zien, is dat de eenmalige toestelprijs afhankelijk is van de gekozen databundel. Hoe groter de databundel die je kiest, hoe minder je eenmalig of maandelijks voor je telefoon betaalt.

Dit betekent overigens niet dat je verplicht bent om een duur onbeperkt datapakket af te sluiten. Ook met een kleinere databundel van bijvoorbeeld 10GB of 20GB zakt de toestelprijs al aanzienlijk. Hieronder vergelijken we de scherpste aanbiedingen voor zowel grote als kleine databundels per webwinkel.

Extra kortingstip

Bij Belsimpel en Mobiel.nl loopt momenteel een tijdelijke actie. Als je je uiterlijk zondag 4 oktober inschrijft op een van de webpagina’s, ontvang je een persoonlijke kortingscode die recht geeft op 200 euro extra voordeel op de Samsung Galaxy S26 FE. Deze korting is in de onderstaande prijzen al direct meeberekend!

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Samsung Galaxy S26 FE met Odido: vanaf 92 euro

Kies je voor een mobiele aansluiting bij Odido? Dan ben je via Belsimpel het voordeligst uit. Inclusief de 200 euro persoonlijke korting kost het toestel je eenmalig nog maar 92 euro. Maak je op hetzelfde adres al gebruik van Odido Thuis? Dan activeer je direct extra Klantvoordeel. Dit levert je tot wel 7,50 euro extra korting op je mobiele abonnement op, gecombineerd met een dubbele databundel en 5 euro korting op je vaste internetverbinding.

Samsung Galaxy S26 FE met Vodafone: vanaf 99 euro

Bij Mobiel.nl pak je op dit moment de scherpste deal in combinatie met Vodafone. Je betaalt daar nu nog maar 99 euro voor het toestel. Heb je thuis ook een vast internetabonnement van Ziggo op hetzelfde adres? Dan activeer je direct Klantvoordeel voor extra korting op je mobiele factuur én een dubbele databundel.

Samsung Galaxy S26 FE met KPN: vanaf 280 euro

Maak je liever gebruik van de dekking van het KPN-netwerk? Dan sluit je via Belsimpel de voordeligste KPN-deal af. Met de 200 euro persoonlijke korting ingezet, komt de totale toestelprijs uit op 280 euro. Combineer je dit met KPN Thuis, dan activeer je gratis extra’s zoals Netflix of ESPN.

Kleinere bundel? S26 FE met Lebara of Hollandsnieuwe vanaf 432 euro

Heb je geen behoefte aan een grote of onbeperkte databundel en wil je de maandelijkse kosten laag houden? Ook met een compact pakket van 20GB zakt de toestelprijs sterk, zeker wanneer je gebruikmaakt van de 200 euro persoonlijke korting. Met een aansluiting van hollandsnieuwe via Belsimpel of Mobiel.nl daalt de toestelprijs na verrekening van de kortingscode naar zo’n 232 euro.

Kies je liever voor een pakket van Simyo? Dan ben je via Belsimpel het voordeligst uit met een eenmalige toestelprijs van 287 euro.

Samsung Galaxy S26 FE: slimme AI-functies en scherpe foto’s

De Samsung Galaxy S26 FE is de officiële ‘Fan Edition’ van de reguliere Galaxy S26. Dit betekent dat Samsung de belangrijkste topfuncties van zijn vlaggenschip heeft gepakt en in een voordeliger jasje heeft gestoken. Het is de ideale keuze voor wie de prestaties van een topsmartphone zoekt, maar niet de hoofdprijs wil betalen.

De Samsung Galaxy S26 FE heeft een groot 6,7 inch-scherm en zit boordevol handige kunstmatige intelligentie die je dagelijkse gebruik makkelijker maakt. Met functiesoals Photo Assist gum je moeiteloos ongewenste voorwerpen of mensen uit je foto’s. Maak je vaak video’s? Dan filtert Audio Eraser achtergrondlawaai zoals wind of drukte weg, zodat stemmen helder verstaanbaar blijven. Ook om te zoeken is er AI: omcirkel iets op je scherm met Circle to Search en je ziet direct wat het is of waar je het koopt.

Voor het maken van foto’s heeft het toestel een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 8 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Dankzij de royale 4.900 mAh accu kom je met gemak een lange werkdag door.

Toch zijn de vernieuwingen ten opzichte van de Galaxy S25 FE erg schaars. De camera’s, het scherm en de accu zijn vrijwel identiek aan zijn voorganger. Met zeven jaar aan software-updates haal je een hele betrouwbare smartphone voor de lange termijn in huis. Voor wie al een S25 FE heeft, is er weinig reden om nu de overstap naar de nieuwe generatie te maken.

Nog niet de ideale deal of smartphone gevonden?

Twijfel je nog over de Samsung Galaxy S26 FE of heb je simpelweg jouw ideale combinatie nog niet voorbij zien komen? Maak dan gebruik van onze handige prijsvergelijker. Hierin vergelijk je snel en eenvoudig alle Android-smartphones, zowel als los toestel als in combinatie met een mobiel abonnement. Zo vind je gegarandeerd de beste deal die perfect aansluit op jouw wensen en budget.