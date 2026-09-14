De nieuwste Samsung-telefoon scoor je nu al met 85 procent korting

De laatste smartphone die Samsung heeft aangekondigd, is de Fan Edition van de Samsung Galaxy S26. Daardoor haal je hem momenteel met goede introductieaanbiedingen in huis. We vertellen je alles over de beste deal.

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Samsung Galaxy S26 FE: tijdelijk voor minder dan 100 euro

Een paar weken geleden kondigde Samsung een nieuwe smartphone aan: de Galaxy S26 FE. Dit toestel lijkt veel op de high-end S26, maar dan voor een fijner prijsje. Alle belangrijke functies zijn van het duurdere broertje overgenomen, maar er is bijvoorbeeld bezuinigd op de chip en de camera’s. Zo kost de reguliere S26 je momenteel als los toestel € 699,- bij Belsimpel.

Zowel Belsimpel als Mobiel.nl geven je momenteel 200 euro extra persoonlijke korting op de S26 FE, waardoor deze telefoon nu extra interessant wordt. Voor een relatief lage prijs ontvang je een complete telefoon. Al helemaal als je jouw aankoop combineert met een abonnement, want met Odido bij Belsimpel betaal je zo slechts 88 euro (inclusief 200 euro persoonlijke korting.

Zo ontvang je jouw persoonlijke korting bij Belsimpel of Mobiel.nl

Belsimpel

Als je op de bestelpagina van de Samsung Galaxy S26 FE bent, staat bij Actie 1 een link om je in te schrijven voor persoonlijke korting. Je wordt nu naar de algemene Samsung-pagina geleidt en moet je een klein stukje naar onderen scrollen. Hier vind je het veld om je voornaam en mailadres achter te laten. Vervolgens ontvang je binnen enkele minuten jouw persoonlijke kortingscode in je mailbox. Deze vul je in tijdens het afrekenen en je ziet direct dat de prijs 200 euro lager wordt.

Mobiel.nl

Wil je jouw nieuwe Samsung S26 FE bestellen via Mobiel.nl, dan kom je ook in aanmerking voor een persoonlijke korting van 200 euro. Om deze korting aan te vragen moet je naar de pagina van de Samsung S26 FE gaan voor los toestel en hier komt er een pop-up omhoog. Vervolgens laat je hier je mailadres achter en krijg je direct een mailtje binnen om je e-mailadres te bevestigen. Heb je dit eenmaal gedaan, dan ontvang je direct hierna twee codes: de ene is voor een los toestel en de ander voor als je combineert met een abonnement.

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Samsung S26 FE met gratis Galaxy Watch 7

Momenteel loopt er ook nog eens een goede aanbieding voor de Samsung Galaxy S26 FE bij de providers. Je ontvangt namelijk een gratis Galaxy Watch 7 LTE! Bovendien bespaar je ook nog eens een paar euro’s in vergelijking met een los toestel, want ook hier ontvang je toestelkorting. Deze prijzen betaal je nu:

KPN : 528 euro

: 528 euro Odido : 528 euro

: 528 euro Vodafone : 528 euro

: 528 euro Ben : 528 euro

: 528 euro Simyo : 552 euro

: 552 euro Hollandsnieuwe: 552 euro

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Dit is de goedkoopste manier om de S26 FE in huis te halen

Wil je nou de laagste toestelprijs voor de Samsung S26 FE vinden, dan kan je het beste bij Belsimpel kiezen voor Odido. Nu betaal je voor de telefoon maar 288 euro. Hier gaat bovendien nog de 200 euro persoonlijke korting vanaf en je komt uit op slechts 88 euro. Dit is dus een flinke korting ten opzichte van een los toestel. Houd hierbij wel rekening dat dit afhankelijk is van de grootte van je bundel en dit bij een abonnement van 49,50 euro per maand is.

Ben je niet van plan maandelijks zo veel te betalen, dan is een andere goede optie om voor Lebara te kiezen. Nu kost de telefoon je 444 euro (bij 40GB), maar haal je hier ook nog eens die 200 euro korting vanaf en betaal je voor de S26 FE dus maar 244 euro. Bovendien betaal je bijvoorbeeld voor 40GB het eerste jaar slechts 3,30 euro per maand.

Liever de Samsung S26?

Wil je toch liever wat betere camera’s, een betere chip en een compact formaat? Dan kom je toch al snel bij de Galaxy S26 uit. Deze kost je als los toestel dus € 699,- bij Belsimpel, maar ook hier kan je met een abonnement erbij flink minder betalen. De laagste toestelprijs vind je door bij Belsimpel te gaan voor Odido. Je hebt hem nu in handen vanaf 348 euro.

-20% Bekijk de laagste S26 prijs € 699,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 876,- Belsimpel Naar deal