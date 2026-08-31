Bij dit gloednieuwe Samsung-toestel krijg je tijdelijk gratis een Samsung Galaxy Watch 7

Samsung heeft vorige week de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE aangekondigd. Haal je de telefoon in combinatie met een abonnement, dan kun je al honderden euro’s besparen en bij sommige aanbieders krijg je zelfs een Samsung Galaxy Watch 7 cadeau. In dit artikel zetten we de beste acties voor je op een rijtje.

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Samsung Galaxy S26 FE met gratis Galaxy Watch 7

De Samsung Galaxy S26 FE ziet er prachtig uit, maar de adviesprijs van 799 euro is aan de forse kant. Het losse toestel pik je nu op voor € 749,-. Wil je echt besparen, dan kun je het nieuwe toestel het beste aanschaffen in combinatie met een abonnement. Direct bij een provider haal je de S26 FE al in huis vanaf 528 euro toestelkosten. Dit is nog niet alles, want bij veel aanbieders ontvang je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Watch 7 bij je aankoop.

Samsung Galaxy S26 FE bij webwinkels

Je kunt overigens nog meer besparen door de S26 FE te halen bij een webwinkel. De korting is wel afhankelijk van het formaat bundel. Hoe groter de bundel, hoe lager de toestelkosten vaak uitvallen.

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S26 FE in combinatie met Odido: bespaar tot 547 euro

Bestel je de S26 FE in combinatie met een abonnement van Odido bij Belsimpel, dan bespaar je tot 547 euro op de adviesprijs. Je betaalt dus maar 252 euro toestelkosten. Heb je thuis al internet en tv van Odido, dan profiteer je van klantvoordeel. Denk aan tot 5 euro korting op je internet en tv, dubbele data en tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement. Je mag overigens ook 2,50 euro van die 7,50 euro inruilen voor gratis Videoland.

Ontdek de S26 FE met Odido bij Belsimpel: vanaf 252 euro

S26 FE in combinatie met Vodafone: bespaar tot 511 euro

Ook met Vodafone bij Mobiel.nl krijg je een hoge korting. Door een besparing van 511 euro betaal je maar 288 euro toestelkosten. Al klant van Ziggo? Je krijgt per maand dan tot 10 euro korting op Ziggo en tot 10 euro korting op Vodafone.

Ontdek de S26 FE met Vodafone bij Mobiel.nl: vanaf 288 euro

S26 FE in combinatie met Budget Thuis: bespaar tot 423 euro

Met Budget Thuis bij Belsimpel dalen de toestelkosten tot 376 euro. Heb je thuis al een ander abonnement van Budget, dan kun je tot 2,50 euro extra korting krijgen.

Ontdek de S26 FE met Budget Thuis bij Belsimpel: vanaf 376 euro

S26 FE in combinatie met Lebara: bespaar tot 401 euro

Of kies voor Lebara bij Belsimpel en betaal 398 euro toestelkosten. Dat is een besparing van wel 401 euro.

Ontdek de S26 FE met Lebara bij Belsimpel: vanaf 398 euro

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S26 FE in combinatie met KPN: bespaar tot 391 euro

Ook KPN bij Mobiel.nl is een voordelige optie. Je betaalt maar 408 euro toestelkosten. Heb je ook internet en tv thuis van KPN, dan krijg je ook nog dubbele data en tot 7,50 euro per maand extra korting. Je kunt er zelf gratis Netflix, ESPN of Videoland bij krijgen.

Ontdek de S26 FE met KPN bij Mobiel.nl: vanaf 408 euro

Alles over de Samsung Galaxy S26 FE

De Samsung Galaxy S26 Fan Edition is een smartphone met een scherm van 6,7 inch. Door de Samsung Exynos 2500-processor kan de telefoon de meeste taken goed aan. Je kunt ook de hele dag genieten van je telefoon door de 4.900 mAh batterij.

Foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Verder blijft de telefoon lang veilig te gebruiken. Samsung belooft namelijk updates tot en met september van 2033.