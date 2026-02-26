Door dit trucje haal je de Samsung Galaxy S26 (Ultra) nu al goedkoper in huis

De Samsung Galaxy S26-serie werd op 25 februari gepresenteerd en is in prijs gestegen ten opzichte van de S25-serie vorig jaar. Wij hebben echter een trucje gevonden om ze nu al goedkoper te scoren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 (Ultra) via ICS Samsung-shop

Afgelopen woensdag, op 25 februari 2026, kondigde Samsung tijdens Galaxy Unpacked de S26-serie aan. Hij bestaat, net zoals vorig jaar met de S25, uit drie toestellen: de compacte S26 (999 euro), grotere S26 Plus (1249 euro) en de S26 Ultra (1449 euro). Tijdelijk krijg je een gratis opslagupgrade, waardoor je de variant met 512GB in huis haalt voor de prijs van 256GB.

Dit zijn natuurlijk flinke prijzen voor een los toestel en net na lancering blijven prijzen altijd een tijdje rond de adviesprijs hangen, maar we hebben een manier gevonden om het iets goedkoper te krijgen. Dat doe je door je nieuwe toestel te bestellen via de ICS Creditcards webwinkel van Samsung. Daar is de Galaxy S26 bijvoorbeeld te vinden voor 899,10 euro en ook hier krijg je de gratis opslagupgrade naar 512GB.

Nu moet je hiervoor natuurlijk wel een ICS-creditcard in huis hebben. Heb je die nog niet, maar wil je wel profiteren van dit voordeel? Dan is de goedkoopste de Mastercard Classic. Deze kost je 35,95 euro per jaar. Daardoor heb je jouw S26 voor 935,05 euro in plaats van 999 euro en na een jaar kan je de creditcard gewoon weer opzeggen als je hem niet nodig hebt.

Deze prijzen betaal je in de ICS Samsung shop

In de Samsung webwinkel via ICS zijn de nieuwe S26-toestellen 10 procent goedkoper te verkrijgen en ook de geheugenupgrade ontvang je hier gewoon. De volgende prijzen betaal je er:

Samsung Galaxy S26 voor 899,10 euro (prijs elders: 999 euro)

(prijs elders: 999 euro) Samsung Galaxy S26 Ultra voor 1304,10 (prijs elders: 1449 euro)

(prijs elders: 1449 euro) Samsung Galaxy S26 Plus voor 1124,10 (prijs elders: 1249 euro)

Alle voordelen van een ICS Creditcard

ICS is in Nederland de grootste uitgever van creditcards. Hieronder vallen Visa en Mastercard. De goedkoopste creditcard is dus de Mastercard Classic voor 35,95 euro per jaar. De goedkoopste Visa-card is 42,95 euro per jaar en komt overeen met de Mastercard Classic. Deze bieden naast korting op Samsung nog veel meer voordelen.

Bij online aankopen krijg je jouw geld terug als iets niet geleverd wordt en al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd tegen diefstal, verlies en beschadiging. Ga je voor één van de duurdere creditcards dan is dit een heel jaar. Ook zit er een aanvullende reisverzekering bij de prijs inbegrepen, als je jouw vakantie betaalt met je creditcard.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 (Ultra) is zo nóg goedkoper

Voor een los toestel zit je de komende tijd nog vast aan de adviesprijzen, maar in combinatie met een abonnement ben je goedkoper uit. Dit kan bijvoorbeeld bij de providers, waar je ook profiteert van goede acties.

Zo krijg je van Vodafone twee kaartjes voor de F1-race in Oostenrijk als je een bundel met onbeperkt internet kiest. Bij KPN ontvang je tot 100 euro extra inruilwaarde op het moment dat je een oude telefoon inlevert. Sluit je een abonnement af via MediaMarkt, dan scoor je tot 821 euro voordeel. Bij Belsimpel is dit tot 811 euro voordeel en bij Mobiel.nl tot 670 euro voordeel.

Samsung Galaxy S26 Ultra met abonnement

Samsung Galaxy S26 met abonnement

Samsung Galaxy S26 Plus met abonnement