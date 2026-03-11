Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra nu te koop in Nederland

Redactie
11 maart 2026, 8:55
De Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra liggen vanaf nu in de Nederlandse winkels. We bespreken de vernieuwingen en alle prijzen met je in dit artikel.

Samsung Galaxy S26 kopen? Hier moet je zijn

Samsung Galaxy S26

Op 25 februari onthulde Samsung zijn topsmartphones voor dit jaar: de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. De toestellen kon je vanaf die dag meteen pre-orderen, maar nu liggen ze officieel in de winkels. Samsung is gestart met de verkoop van de S26-serie in Nederland.

Het instapmodel is uiteraard de Samsung Galaxy S26. De smartphone lijkt behoorlijk op zijn voorganger, maar heeft wel een iets groter scherm van 6,3 inch. Toch blijft de S26 een relatief compacte smartphone, die je prima met één hand kan bedienen.

Omdat de telefoon iets groter is, past er ook een grotere accu in. De batterij heeft een capaciteit van 4300 mAh (ter vergelijking: de S25 had 4000 mAh) en dat moet leiden tot een betere accuduur. Opladen gaat met maximaal 25 watt en draadloos haalt het toestel een snelheid van 15 watt.

Ook nieuw is de Exynos 2600-chip, die weer voor uitstekende prestaties moet zorgen. De Galaxy S26 heeft tot slot meer opslagruimte dan zijn voorganger: 256GB. Je betaalt er wel meer voor, want het vlaggenschip is 100 euro duurder dan zijn voorganger.

  • 999 euro (12/256GB), 1199 euro (12/512GB)
Samsung S26 met abo:
• Bestel bij KPN
• Bestel bij Odido
Bestel bij Vodafone
Bestel bij Belsimpel
Bestel bij Mobiel.nl
Bestel bij MediaMarkt		Samsung S26 los toestel:
• Bestel bij Coolblue
Bestel bij MediaMarkt
Bestel bij Bol.com
Bestel bij Belsimpel
Bestel bij Mobiel.nl
Bestel bij Samsung

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus

Heb je liever een groter scherm? De Galaxy S26 Plus heeft een groter display van 6,7 inch met een hogere resolutie. Ideaal voor als je veel video’s, films en series op je telefoon kijkt, of bijvoorbeeld regelmatig een game speelt.

Verder lijkt de S26 Plus enorm op de reguliere S26. Het toestel heeft dezelfde nieuwe chip, drie camera’s achterop (50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-zoomcamera) en de nieuwe Galaxy AI-functies. Ook krijgt de S26 Plus zeven jaar lang de nieuwste Android-updates.

De accu is bij de Galaxy S26 Plus groter en hij laadt sneller op. De 4900 mAh-batterij kan snelladen met maximaal 45 watt, waardoor je de telefoon in een halfuur voor ongeveer 70 procent vult. Draadloos gaat iets sneller dan bij de S25 Plus.

  • 1249 euro (12/256GB), 1449 euro (12/512GB)
Samsung S26 Plus met abo:
• Bestel bij KPN
• Bestel bij Odido
Bestel bij Vodafone
Bestel bij Belsimpel
Bestel bij Mobiel.nl
Bestel bij MediaMarkt		Samsung S26 Plus los toestel:
• Bestel bij Coolblue
Bestel bij MediaMarkt
Bestel bij Bol.com
Bestel bij Belsimpel
Bestel bij Mobiel.nl
Bestel bij Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26

Bij het ultieme vlaggenschip van Samsung is de meeste vernieuwing te vinden. De grote nieuwe feature is het Privacyscherm, waarmee je voorkomt dat mensen om je heen – zoals in het openbaar vervoer – kunnen meekijken op je scherm.

Daarnaast heeft de Samsung Galaxy S26 Ultra een nog snellere Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy-processor, 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Dat is meer dan voldoende om voor uitstekende prestaties te zorgen. De camera’s vangen nu meer licht op, waardoor je betere kiekjes hebt in het donker met minder ruis. Hierbij hebben we het over de hoofdcamera en telelens om mee in te zoomen.

De S26 Ultra heeft opnieuw een 5000 mAh-accu, maar die laadt wel een stukje sneller op. Het toestel ondersteunt snelladen met 60 watt, waardoor de batterij na 30 minuten weer voor 75 procent vol zit. Dat is een mooie stap vooruit.

  • 1449 euro (12/256GB), 1649 euro (12/512GB), 1949 euro (16GB/1TB)
Samsung S26 Ultra met abo:
• Bestel bij KPN
• Bestel bij Odido
Bestel bij Vodafone
Bestel bij Belsimpel
Bestel bij Mobiel.nl
Bestel bij MediaMarkt		Samsung S26 Ultra los toestel:
• Bestel bij Coolblue
Bestel bij MediaMarkt
Bestel bij Bol.com
Bestel bij Belsimpel
Bestel bij Mobiel.nl
Bestel bij Samsung

Lees meer nieuwtje over Samsung:

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

