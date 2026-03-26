Samsung Galaxy S26 Plus nu al fors in prijs gedaald

Een kleine maand geleden kregen we eindelijk de nieuwste Samsung-telefoons te zien, waaronder de S26 Plus. Deze is nu al goedkoper op te pikken. We vertellen je hoe.

Bespaar nu al op de Samsung Galaxy S26 Plus

Ieder jaar is januari de maand van de nieuwste Samsung Galaxy S-toestellen. Dit jaar moesten we er een maandje langer op wachten en kregen we ze eind februari te zien. Wederom werden er drie toestellen gepresenteerd, waaronder de Galaxy S26 Plus.

Dit toestel beschikt over alle functies die de reguliere S26 ook heeft, maar is dan een stapje groter. De adviesprijs ligt daardoor ook wat hoger: op 1249 euro, terwijl de S26 een adviesprijs vanaf 999 euro heeft. Wil je een losse S26 Plus in huis halen, dan ben je gelukkig inmiddels iets goedkoper uit. De laagste prijs is te vinden bij Bol, waar je 967,26 euro betaalt.

Nog meer besparen doe je door je aankoop te combineren met een abonnement. Het goedkoopste is de S26 Plus door te kiezen voor Odido bij Belsimpel: vanaf 730 euro. Liever een andere provider? Dan kan je het beste kiezen voor KPN bij Belsimpel en je hebt hem in handen vanaf 792 euro. Overigens krijg je met een abonnement nog steeds de gratis geheugenupgrade naar 512GB.

Samsung Galaxy S26 Plus haal je zo goedkoper in huis

Je haalt de S26 Plus dus nu al voor minder dan 1249 euro in huis. Een los toestel kost je € 940,66. Combineer je jouw aankoop met een abonnement, dan wordt de prijs nog veel lager. Dit kan bij de providers, waar er nog goede aanbiedingen te vinden zijn. Denk aan gratis F1-kaartjes voor de race in Oostenrijk bij Vodafone.

Bij KPN scoor je hem voor 936 euro. Ook hebben Vodafone en Odido hem, maar daar ben je iets duurder uit. Daarnaast profiteer je van klantvoordeel. Dit is bij de meeste providers tot 7,50 euro korting per maand. KPN geeft je bovendien gratis Netflix of ESPN Compleet.

Webwinkels zoals Belsimpel, Mobiel.nl en MediaMarkt zijn nog goedkoper. De besparing is hier alleen wel afhankelijk van de grootte van je bundel. Kies je voor onbeperkt internet, dan zal de toestelprijs dus het laagste zijn. Maar, geen nood: ook met een kleinere bundel bespaar je nog ten opzichte van een los toestel.

Met een abonnement van Odido bij Belsimpel is de S26 Plus het goedkoopst. Dat is een besparing van 237,26 euro én je krijgt dus meer geheugen. Liever een andere provider? Je vind hieronder de aanbiedingen met de laagste prijs. Wil je een kleinere bundel van bijvoorbeeld 10GB? Dan kan je het beste een losse S26 Plus bij Bol halen.

Samsung Galaxy S26 Plus: krachtpatser met groot scherm

De Samsung Galaxy S26 Plus is de telefoon voor jou als je op zoek bent naar een krachtige telefoon met een groot scherm, maar niet de meest luxe functies nodig hebt. Het scherm meet 6,7 inch, waarop je dus comfortabel al je apps gebruikt en over sociale media scrollt.

Verder zit hij bomvol AI, waaronder handige fotobewerkingssoftware. Ook krijg je elke ochtend een overzicht met de belangrijkste meldingen en draagt hij vast informatie aan als een vriend daar op WhatsApp om vraagt. Zo hoef je niets op te zoeken.

Foto’s maak je trouwens met één van de drie camera’s op de achterkant of die aan de voorkant. De S26 Plus is uitgerust met een 50 megapixel-hoofdcamera, een 10 megapixel-zoomlens die tot drie keer optisch inzoomt en een groothoekcamera. Selfies maak je met maximaal 12 megapixel. Je mag trouwens op in totaal zeven jaar aan updates rekenen.

Vind altijd de laagste prijs

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs te pakken hebt? Dan maak je natuurlijk gebruik van onze prijsvergelijker. Deze hebben we voor zowel losse toestellen als in combinatie met een abonnement of sim only. Gebruik de filters om je voorkeuren door te geven en de laagste prijs staat direct bovenaan.