Zo krijg je tot 945 euro voordeel op de Samsung Galaxy S26 (Ultra) (én extra exclusieve korting) (ADV)

Sanne Rosendaal
25 februari 2026, 19:05
4 min leestijd
Gesponsord door:

Belsimpel

De Samsung Galaxy S26-serie is eindelijk gepresenteerd. Bij Belsimpel haal je de telefoons direct én voordelig in huis, want je ontvangt tot 945 euro voordeel. Daarnaast krijg je extra persoonlijke korting als je jouw mailadres achterlaat bij de webwinkel.

Tot 945 euro voordeel op de Samsung Galaxy S26-serie

Op 25 februari werd de Samsung Galaxy S26-serie aangekondigd. Het gaat wederom om drie toestellen: de compacte Galaxy S26, grotere Galaxy S26 Plus en de uitgebreide Galaxy S26 Ultra. De telefoons zijn direct via pre-order te bestellen.

Wil je zeker zijn dat je als een van de eersten één van deze modellen in huis hebt? Dan bestel je bij Belsimpel. Daar scoor je ook nog eens tot 945 euro voordeel. Dit bereik je door de S26 Ultra te combineren met een Odido-abonnement krijg je nog eens extra persoonlijke korting op het moment dat je jouw mailadres achterlaat.

Neem je ook direct de Galaxy Buds 4 Pro erbij? Dan ontvang je nog eens 100 euro kassakorting!

Ontdek de Galaxy S26-serie bij Belsimpel

Ontdek de Galaxy S26-serie bij Belsimpel
Ontdek de Galaxy S26-serie met abonnement

Ontdek de Galaxy S26-serie met abonnement

Samsung Galaxy S26 Ultra: ingebouwd privacy-scherm en topcamera’s

De meest geavanceerde telefoon in de nieuwe serie is de Galaxy S26 Ultra. Hij is het grootste met een scherm van 6,9 inch, maar heeft ook de krachtigste chip van dit moment én de beste camera’s. Dat zijn een 200 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens van 50 megapixel en een periscopische telelens, waarmee je tot vijf keer optisch inzoomt. Daarbij gaat er niets van de kwaliteit verloren.

Het meest opvallende aan de Galaxy S26 Ultra is het nieuwe scherm. Deze heeft een Privacy Display ingebouwd. Dit ken je misschien wel van sommige screenprotectors, waarbij iemand die van de zijkant probeert mee te kijken niets kan zien. Bij deze telefoon wordt dit automatisch geactiveerd. Wanneer dit precies gebeurt, stel je zelf in.

Handig als je jouw bank-app opent of formulieren aan het invullen bent met je gegevens. Tof is ook dat de oplaadsnelheid flink verhoogd is in vergelijking met de voorganger. Binnen een half uurtje is ‘ie weer voor 80 procent opgeladen. De Galaxy S26 Ultra is tijdelijk extra voordelig in combinatie met een abonnement van Odido.

Ontdek de Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26: compacte instapper

De kleinste en goedkoopste van het stel is de Samsung Galaxy S26. Deze heeft een scherm van 6,3 inch, waardoor het toestel relatief compact is. Verder draait hij op een Exynos-processor van Samsung zelf en daarmee is hij krachtig genoeg om te kunnen multitasken en zware games te draaien.

Verder zit ‘ie (net als de andere twee toestellen) bomvol nieuwe AI-functies. Eén daarvan is Now Nudge. Hiermee ontvang je precies op het goede moment aanbevelingen, bijvoorbeeld als die ene vriend om foto’s vraagt. De juiste kiekjes staan direct voor je klaar om door te sturen. Of tijdens het invullen van een formulier staan je gegevens meteen ingevuld.

Ontdek de Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 verschillen

Samsung Galaxy S26 Plus: groot scherm en grote accu

Vind je een groot scherm fijn, maar hoeven al die snufjes van de Galaxy S26 Ultra voor jou niet zo? Kies dan voor de Galaxy S26 Plus. De smartphone heeft een 6,7 inch-amoled-display, waarop je comfortabel het scherm afleest. Door dit formaat is er ook meer ruimte in het toestel voor de batterij.

Deze heeft een capaciteit van 4900 mAh, waardoor hij bij normaal gebruik met gemak de dag doorkomt en misschien zelfs twee dagen haalt. Daarnaast ligt de oplaadsnelheid wat hoger dan de reguliere Galaxy S26. Het toestel laadt met maximaal 25 Watt op, terwijl de Galaxy S26 Plus dat met 45 Watt kan. Ook profiteer je van het lange updatebeleid van Samsung met deze telefoons. Ze worden van minimaal zeven jaar aan updates voorzien.

Ontdek de Galaxy S26 Plus

Ook nieuw: Samsung Galaxy Buds 4 (Pro)

Naast de langverwachte Galaxy S26-serie, presenteerde ook nieuwe draadloze oordopjes. Dat zijn de Galaxy Buds 4 en Buds 4 Pro, beide met active noise cancellation. Ze hebben betere geluidskwaliteit dan de voorgangers en nieuw is de bediening. Dat kan zoals vanouds via de steeltjes, maar ook contactloos. Dat werkt door je hoofd te bewegen. Handig als je even je handen vol hebt!

Het verschil tussen de twee zit hem vooral in de geluidskwaliteit, zo hebben de Buds 4 Pro een 2-way speaker. Deze past ook je ruisonderdrukking aan op basis van je omgeving. Daarnaast hebben de Pro-oortjes siliconen oortipjes voor extra comfort. Voeg je deze aan dezelfde bestelling toe als de Galaxy S26, S26 Plus of S26 Ultra, dan ontvang je nog eens 100 euro korting.

Ontdek de Galaxy Buds 4

Ontdek de Galaxy Buds 4
Ontdek de Galaxy Buds 4 Pro

Ontdek de Galaxy Buds 4 Pro

Profiteer van tot 945 euro voordeel én extra persoonlijke korting

Je haalt één van deze toestellen als eerste in huis bij Belsimpel. Vanaf 11 maart liggen ze in de winkel en als je nu bestelt, heb jij vanaf die datum de nieuwste Samsung-telefoon in handen. Ga je voor de Galaxy S26 Ultra, reguliere Galaxy S26 of toch de Galaxy S26 Plus?

Ontdek de Galaxy S26-serie bij Belsimpel

Dit is een advertorial: een gesponsord artikel dat door een adverteerder is aangedragen. De inhoud van de advertorial staat los van de Android Planet-redactie en redactionele artikelen op de website. Advertorials zijn herkenbaar aan de titel ‘(ADV)’, de banner in de afbeelding en/of de aanduiding “gesponsord door” en het logo van de sponsor. Meer weten over advertorials en andere commerciële uitingen op Android Planet? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Plus Samsung telefoon kopen

