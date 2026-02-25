Hier bestel je de Samsung Galaxy S26 (Ultra) als eerste (en dit betaal je)

De gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie is pas net gepresenteerd, maar nu meteen als per pre-order te bestellen. Daarom zetten we hieronder alle prijzen en de beste deals op een rijtje.

Samsung Galaxy S26 (Ultra) pre-order van start

Het begin van een nieuw jaar staat altijd gelijk aan nieuwe Samsung-telefoons in de Galaxy S-serie. Op woensdag 25 februari presenteerde de fabrikant dan eindelijk de nieuwste S26-telefoons. Deze bestaat uit de compacte S26, grotere S26 Plus en de meest uitgebreide S26 Ultra. Vanaf 11 maart liggen de toestellen in de winkels.

De drie toestellen kan je nu al bestellen. Tijdens de pre-order periode profiteer je ook nog eens van een goede actie. Bij vrijwel alle webwinkels ontvang je een gratis geheugenupgrade. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld kiest voor de S26 512GB en de prijs van die met 256GB betaalt. Hieronder vertellen we je alles over de prijzen en acties van de verschillende modellen en webwinkels.

Pre-order hier de Samsung Galaxy S26 Ultra

De Samsung Galaxy S26 Ultra is de meest uitgebreide telefoon in de reeks. Hij beschikt over een nieuw scherm met ingebouwd Privacy Display. Open je de app van je bank of een privégesprek, dan kunnen nieuwsgierige aagjes van de zijkant niets zien. Het scherm lijkt uitgeschakeld. Jij ziet alles echter haarscherp, zoals je gewend bent.

Verder laadt de S26 Ultra ook sneller op met maximaal 60 Watt. In de praktijk betekent dit dat je ongeveer een half uurtje nodig hebt om de accu weer op zo’n 80 procent te krijgen. De adviesprijs heeft Samsung gelegd op 1449 euro.

Samsung Galaxy S26 Ultra-acties

Haal je jouw nieuwe S26 Ultra in huis met een abonnement, dan bespaar je flink op je toestelkosten. Daarnaast zijn er momenteel goede aanbiedingen te vinden naast het 200 euro opslagvoordeel. Denk aan 60 euro retour, maar ook twee gratis tickets voor de race in Oostenrijk.

Wil je toch liever een losse S26 Ultra? Dan betaal je bij alle webwinkels de adviesprijs vanaf 1449 euro. Bij de volgende partijen kun je terecht:

Pre-order hier de Samsung Galaxy S26

Wil je een compact toestel met de nieuwste functies, dan is de reguliere S26 een goede om te overwegen. Met zijn scherm van 6,3 inch is het de kleinste van het stel. Ook is de accu wat groter dan die van de S25 en draait ‘ie op een nieuwe chip. De grootste veranderingen zitten echter in de AI-functies. Daarnaast heeft ‘ie nu minstens 256GB aan opslag.

Wat de camera’s betreft heb je de beschikking over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een telelens om tot drie keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Je haalt hem in huis vanaf 999 euro.

Samsung Galaxy S26-acties

Combineer jouw aankoop direct met een abonnement en je bespaart fors ten opzichte van een los toestel. Daarnaast zijn voor de Galaxy S26 goede acties om van te profiteren.

Mocht je ondanks de hoge toestelkortingen toch liever voor een los toestel gaan, dan betaal je momenteel de adviesprijs vanaf 999 euro. Gelukkig zijn er ook acties waar je gebruik van kan maken.

Pre-order hier de Samsung Galaxy S26 Plus

Zijn die uitgebreide functies en mogelijkheden voor jou niet nodig, maar vind je een groter scherm wel fijn? Dan is de S26 Plus de juiste keuze voor jou. Deze heeft een scherm dat nét iets kleiner is dan de S26 Ultra en 6,7 inch meet. Verder heeft hij een grote accu van 4900 mAh en laadt hij met 45 Watt sneller op dan de reguliere S26.

Vind je een goede accu het belangrijkste in je aankoopproces, dan is dit ook de beste optie voor jou. Hij heeft een adviesprijs van 1249 euro.

Samsung Galaxy S26 Plus-acties

De prijs van de S26 Plus is een flinke kluif, maar die gaat omlaag als je het toestel combineert met een abonnement. Daarnaast zijn, naast het opslagvoordeel, nog meer acties. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Kies je voor een los toestel, dan kan je bij de volgende webwinkels terecht. Hier betaal je de adviesprijs, maar zijn er wel een aantal plekken met fijne acties.

Pre-order hier de Samsung Galaxy Buds 4 (Pro)

Samsung kondigt ook zijn nieuwste draadloze oordopjes aan: de Galaxy Buds 4 en geavanceerdere Buds 4 Pro. Deze laatste hebben betere geluidskwaliteit, siliconen oortipjes en een betere accuduur. Hiermee luister je tot zes uur lang naar je favoriete muziek, dit is voor de reguliere Buds 4 tot vijf uur lang.

Beide oortjes zijn voorzien van noise cancellation, Ambient Sound en Adaptive Noise. Je bedient ze door je hoofd te bewegen, maar ook gewoon zoals je gewend bent via de steeltjes. De adviesprijs voor de Buds 4 is 179 euro en ga je voor de uitgebreide Buds 4 Pro, dan betaal je 249 euro. Je scoort ze bij de webwinkels hieronder.

Samsung Galaxy Buds 4

Samsung Galaxy Buds 4 Pro