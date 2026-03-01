Dit is waarom de Samsung Galaxy S26-serie krachtiger én toekomstbestendiger dan ooit is (ADV)

De Samsung Galaxy S26-serie is er! De drie toestellen hebben een aantal toffe verbeteringen. We laten je zien waarom deze telefoons van Samsung krachtiger én toekomstbestendiger dan ooit zijn.

Samsung Galaxy S26: flinke verbeteringen

De lancering van de Samsung Galaxy S26-serie begin 2026 is een belangrijk moment voor Android-toestellen. Terwijl we de afgelopen jaren slechts minimale verbeteringen zagen, kiest Samsung dit jaar voor een agressievere aanpak voor zowel de hardware als de software.

De serie bestaat traditiegetrouw uit drie modellen: de compacte S26 (6,3 inch), de grotere S26 Plus (6,7 inch) en het absolute topmodel is de S26 Ultra van 6,9 inch. Voor de tech-liefhebber is de Samsung Galaxy S26 Ultra de absolute top van wat er momenteel te koop is. Hieronder lees je alles over waarom de gehele serie krachtiger én toekomstbestendiger dan ooit is.

Chip is krachtiger én energiezuiniger dan ooit

Het meest besproken onderdeel is de nieuwe chip. De S26 Ultra draait op de Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor. Deze is gebouwd met een geavanceerde 3nm-techniek. Dit wil zeggen dat hij sneller is dan zijn voorganger en tegelijkertijd minder van je batterij vraagt.

Hij levert snelheden die voorheen alleen in laptops te zien waren, maar vooral de grafische prestaties maken een grote sprong. Dit zal je vooral merken bij het spelen van games, video’s bekijken en AI-functies.

In Nederland worden de S26 en S26 Plus aangedreven door de Exynos 2600. Deze chip is specifiek geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie en AI-taken kunnen dankzij deze processor op het toestel zelf uitgevoerd worden. Dit resulteert bovendien in een merkbaar sneller toestel, maar ook blijft hij met zwaar gebruik koel. Dat komt doordat het koelsysteem opnieuw ontworpen is.

Agentic AI en het nieuwe One UI 8.5

De software-ervaring in One UI 8.5 draait volledig om het zogenaamde Agentic AI. Deze moeilijke term wil eigenlijk niets meer zeggen dan dat hij zelfstandig binnen meerdere apps kan handelen. Een voorbeeld hiervan is dat je geen losse opdrachten geeft zoals “Wat zijn de beste data om naar Barcelona te gaan” en “Welke vlucht is het goedkoopst”, maar in één keer vraagt om een stedentrip naar Barcelona voor je te plannen.

De nieuwe telefoons van Samsung werken nauw samen met Google en Perplexity. Met Now Nudge plant ‘ie vast afspraken in je agenda in op basis van informatie uit chats of online formulieren invullen zodat jij direct door kan naar de volgende stap. AI wordt bovendien nu op het toestel zelf uitgevoerd, waardoor het onder andere sneller werkt en je privacy beter beschermd blijft.

Ergonomisch design en ingebouwd privacy-filter

Samsung heeft geluisterd naar kritiek op de scherpe hoeken van de vorige Ultra. Het design van de opvolger is nu ronder, wat ook de grip op de S26 Ultra flink verbetert zonder het iconische uiterlijk te verliezen. Er zijn weer een aantal nieuwe kleuren om uit te kiezen: Cobalt Violet (paars), Sky Blue (lichtblauw), White (wit) en Black (zwart).

Verder heeft Samsung het scherm van de S26 Ultra onder handen genomen en voorzien van een nieuw amoled-scherm, dat gebruik maakt van de zogenaamde ‘Magic Flex Pixel’-technologie. Dit houdt in dat het scherm in wezen een ingebouwd privacy-filter heeft. Zodra je de app van je bank of een privéchat opent, beperkt het scherm de kijkhoek. Jij als gebruiker die recht voor het scherm zit, ziet alles haarscherp. Iemand die van de zijkant probeert mee te kijken, ziet echter een zwart scherm.

In vergelijking met de S25-serie worden de basismodellen van de S26 voorzien van 12GB aan RAM, en bij de Ultra zelfs 16GB. Bovendien garandeert Samsung dat ze zeven jaar lang van updates worden voorzien. Dit laat zien dat de nieuwe S26-serie toekomstbestendig is en lang meegaat.