Samsung Galaxy S26 (Ultra), A57 en nog veel meer fors in prijs gedaald

Samsung heeft tijdelijk een paar toffe aanbiedingen. Gebruik je uiterlijk 27 april de kortingscode GALAXYAPRIL, dan ontvang je tot 400 euro korting op de S26-serie en tot 50 euro voordeel op de Samsung Galaxy A57.

Samsung Galaxy S26

De Samsung Galaxy S26 is een compacte telefoon van 6,3 inch en draait op de snelle Exynos 2600-processor. De smartphone voelt hierdoor lekker vlot aan. Verder zit de smartphone vol met AI-functies en krijg je goede camera’s. Ook het updatebeleid is uitstekend. Samsung belooft zeven jaar software-ondersteuning.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy S26 is 999 euro, maar gebruik je de kortingscode GALAXYAPRIL via de webwinkel van Samsung, dan krijg je een korting van 200 euro. Je betaalt dan nog maar 799 euro voor het losse toestel.

Wil je liever met een abonnement bestellen? Bij KPN dalen de toestelkosten dan tot 696 euro. Bij Odido is dit ook 696 euro en krijg je gratis een Samsung Galaxy Book Go. Bij Vodafone ben je met 744 euro iets duurder uit, maar krijg je tot en met 19 april wel twee gratis tickets voor de race van Oostenrijk.

Samsung Galaxy S26 Ultra

De Galaxy S26 Ultra is het beste wat Samsung te bieden heeft. Het heeft de snelste processor van het moment, een 200 megapixel-hoofdcamera en krijgt ook zeven jaar ondersteuning. Verder heeft het toestel een ingebouwd privacydisplay, zodat mensen om je heen niet meer kunnen meekijken op je scherm.

De adviesprijs is 1449 euro, maar de code GALAXYAPRIL geeft je bij Samsung tot 400 euro korting. Voor 1049 euro is de Samsung Galaxy S26 Ultra dan opeens wel heel aantrekkelijk.

Bestel je liever direct bij een provider in combinatie met een abonnement, dan is Vodafone met 1080 euro toestelkosten een goede keuze. Uiteraard ontvang je ook bij de Ultra tot en met 19 april 2 gratis tickets voor de race van Oostenrijk. Bij Odido krijg je tijdelijk een Galaxy Book Go bij je aankoop.

Samsung Galaxy S26 Plus

De Samsung Galaxy S26 Plus zit mooi tussen het basismodel en de Ultra in. Het heeft een scherm van 6,7 inch en een batterij van 4900 mAh. Verder heeft het dezelfde snelle processor als de S26 en veel handige AI-functies. Normaal betaal je bij Samsung 1249 euro, maar de kortingscode GALAXYAPRIL verlaagt dit naar 949 euro.

Ook de S26 Plus is te koop in combinatie met een abonnement bij providers. Met Vodafone ben je 1008 euro aan toestelkosten kwijt en krijg je tot en met 19 april twee tickets voor de race van Oostenrijk. Wederom krijg je bij Odido tijdelijk een gratis Galaxy Book Go

Samsung Galaxy A57

Heb je liever een middenklasser, dan is de Samsung Galaxy A57 een goede optie. De smartphone van 6,7 inch heeft een grote batterij van 5000 mAh en krijgt zes jaar updates. De meeste foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, terwijl je ook de beschikking hebt over een groothoeklens en macrocamera. Achteraf gebruik je Galaxy AI om je afbeeldingen te perfectioneren.

Gebruik je weer de code GALAXYAPRIL in de webwinkel van Samsung, dan bespaar je fors op de A57. Ga je voor 256GB opslagruimte, dan loopt de korting op tot 30 euro en voor 512 GB is dit zelfs 50 euro.

Je kunt de smartphone ook in huis halen met een abonnement bij een provider. Tijdelijk krijg je een gratis geheugenupgrade. Je betaalt dan voor 128GB opslag, maar krijgt 256GB.

Samsung Galaxy A37, Watch 8 (Classic) en Buds 4 (Pro)

Met de kortingscode GALAXYAPRIL profiteer je van nog veel meer Samsung-aanbiedingen. Zo bespaar je tot 100 euro op de Watch 8, tot 150 euro op de Watch 8 Classic, tot 50 euro op de Buds 4 Pro, tot 30 euro op de Buds 4 en tot 50 euro op de A37. De actie loopt nog tot en met 27 april.