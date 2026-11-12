Samsung S26 Ultra tijdens Black Friday voor meer dan de helft goedkoper (én gratis Galaxy Tab A11+)

Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon en wil je het beste van het beste? Dan is de Samsung Galaxy S26 Ultra een uitstekende keuze. En het mooie is, dat dit het perfecte moment is om hem in huis te halen, want het is Black Friday!

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Samsung Galaxy S26 Ultra in de aanbieding dankzij Black Friday

Het duurt nog even voordat het écht Black Friday is, maar veel webwinkels zijn al veel eerder begonnen met het verlagen van hun prijzen. Ook de meest geavanceerde en beste smartphone van Samsung doet mee en is op verschillende plekken fors in prijs gedaald. Dat is mooi meegenomen, want door al die luxe functies ligt de prijs ook hoog. De adviesprijs is onlangs door Samsung verhoogd naar 1549 euro.

Wij laten je zien waar je de S26 Ultra met de beste Black Friday-deal kan vinden. Houd er wel rekening mee dat je vaak nog meer bespaart door je aankoop direct te combineren met een abonnement. Wees er snel bij!

Samsung Galaxy S26 Ultra bij providers: gratis Galaxy Watch 8 of Tab A11+

Wil je de Samsung Galaxy S26 Ultra het liefst direct bij je eigen provider bestellen, dan kan dat natuurlijk. Bij Odido betaal je momenteel 553 euro minder dan de officiële adviesprijs. Je betaalt nu 996 euro voor het toestel én ontvang je de Galaxy Watch 8 cadeau.

Kies je voor KPN of Vodafone, dan betaal je iets meer maar krijg je wel een Galaxy Tab A11+.. Deze providers vragen respectievelijk 1080 en 1272 euro. Dat is nog steeds een mooie besparing ten opzichte van de adviesprijs. Zo haal je jouw nieuwe telefoon extra voordelig in huis. Heb je ook een ander abonnement van dezelfde aanbieder op je adres? Dan profiteer je van klantvoordeel, want op kan lopen tot maar liefst 20 euro korting per maand en ontvang gratis streamingdiensten, zoals Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

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Samsung Galaxy S26 Ultra bij webwinkels: kortingen tot 264 euro

De laagste prijs vind je vrijwel altijd in combinatie met een abonnement bij één van de webwinkels, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Momenteel is de laagste toestelprijs te vinden bij Belsimpel met een abonnement van Odido. Bij een Unlimited-abonnement betaal je voor de S26 Ultra slechts 671 euro.

Ben je op zoek naar een abonnement van één van de goedkopere providers in Nederland, dan kan je hem het beste aanschaffen in combinatie met Simyo bij Belsimpel. Je betaalt nu voor het toestel iets meer, namelijk ongeveer 888 euro, maar je maandelijkse bundelkosten liggen flink later. Het eerste jaar betaal je voor 40GB bijvoorbeeld maar 3,50 euro per maand.

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Samsung Galaxy S26 Ultra los toestel

Wil je nergens aan vast zitten, dan is dit ook het uitgelezen moment om voor een los toestel te kiezen. Bij een aantal winkels ontvang je korting op de Samsung S26 Ultra. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

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Samsung S26 Ultra als zakelijk toestel

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal minder kwijt bent voor je smartphone.

Alles wat je wil weten over de Samsung Galaxy S26 Ultra

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Je gaat voor de Samsung Galaxy S26 Ultra als je op zoek bent naar de beste hardware én software van dit moment van Samsung. Voor de adviesprijs van 1549 euro ontvang je een grote telefoon van 6,9 inch met een S Pen in de behuizing. Dat scherm is overigens ook voorzien van een Privacy Display en is daarmee de eerste smartphone die hierover beschikt. Pottenkijkers kunnen hiermee niet meer meekijken op je scherm.

Daarnaast beschikt de S26 Ultra over de allerbeste camera’s, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens en een telelens. Met deze laatste zoom je tot vijf keer in zonder kwaliteitsverlies. Verder inzoomen is natuurlijk ook mogelijk, maar dit gaat digitaal. Dit betekent dat je het zoomen wel aan je foto gaat zien.

Na het schieten van je plaatje gebruik je Galaxy AI om hem te perfectioneren. Gum objecten van je achtergrond of verander de setting naar een zonnige dag als het eigenlijk grijs is buiten als je de foto maakt. Galaxy AI kan nog veel meer: ontdek het zelf!

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