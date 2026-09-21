Samsung Galaxy S26 Ultra alleen vandaag ruim 800 euro onder de originele adviesprijs

Belsimpel heeft een dagdeal voor je klaarstaan die je niet wilt missen! Alleen vandaag ontvang je de Samsung Galaxy S26 Ultra met 100 euro extra korting.

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Alleen vandaag extra voordelig bij Belsimpel

Bij deze dagactie combineer je de Samsung Galaxy S26 Ultra met een Odido-abonnement bij Belsimpel, waarbij een groot deel van de toestelprijs wordt over genomen. Hoe groter de databundel die je kiest, hoe meer Belsimpel meebetaalt en hoe lager het eenmalige bedrag voor de telefoon wordt.

Zo heb je het toestel bij een onbeperkte databundel al in handen vanaf 564 euro eenmalig. Ten opzichte van de adviesprijs van 1449 euro is dat nog maar een fractie van het oorspronkelijke bedrag. Welke optie je ook kiest, de honderd euro extra korting is al direct in de scherpe toestelprijs verwerkt. We zetten alle mogelijkheden en prijzen hieronder voor je op een rij.

Let op: Deze Magic Monday-actie geldt alléén vandaag nog!

Als je al klant bent bij Odido, pak je ook meteen extra klantvoordeel op hetzelfde adres. Hiermee krijg je tot 7,50 euro korting per maand op mobiel en tot vijf euro korting op Odido internet voor thuis.

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Alles over de Samsung Galaxy S26 Ultra

Belsimpel heeft elke maandag een nieuwe actie voor je klaarstaan die maar één dag geldig is. Vandaag is het de Samsung Galaxy S26 Ultra die aan de beurt is, een innovatieve telefoon met een adviesprijs van 1449 euro.

De Samsung Galaxy S26 Ultra is hét topmodel van Samsung voor wie de allerbeste smartphone van dit moment zoekt. Het toestel heeft een indrukwekkend 6,9 inch-amoled-scherm met een ingebouwde privacy-functie, waarmee je voorkomt dat mensen in bijvoorbeeld de trein of bus vanaf de zijkant op je scherm meekijken.

Op cameragebied is dit toestel een uitblinker. Naast de scherpe 200 megapixel-hoofdcamera beschikt de telefoon over een 50 megapixel-telelens met vijf keer optische zoom. Hiermee haal je onderwerpen van heel dichtbij haarscherp en zonder kwaliteitsverlies in beeld. Verder denkt de kunstmatige intelligentie van Samsung continu met je mee om alledaagse taken en fotobewerking eenvoudiger te maken.

Dankzij de 5000 mAh-accu kom je moeiteloos de dag door en met de vernieuwde snellaadfunctie is de batterij binnen een halfuur alweer voor driekwart gevuld. Bovendien zit je voor de lange termijn goed, want Samsung garandeert zeven jaar lang Android- en beveiligingsupdates.