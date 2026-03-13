Samsung Galaxy S26 Ultra haal je nu al bijna de helft goedkoper in huis

De Samsung Galaxy S26 Ultra kwam enkele weken geleden uit en is de beste telefoon van de S26-reeks. Daar komt ook een flinke adviesprijs bij kijken, maar je kan hem nu al 705 euro goedkoper scoren. Dit is hoe.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bespaar nu al op de Samsung Galaxy S26 Ultra

Ieder jaar begint Samsung met nieuwe smartphones in de populaire Galaxy S-lijn. Dit jaar was het eind februari het moment, iets later dan de afgelopen jaren het geval was. De beste daarvan is de Galaxy S26 Ultra. Deze is uitgerust met de beste camera’s en nieuw is het Privacy Display. De adviesprijs is een flinke 1449 euro.

Momenteel is ‘ie bij een aantal webwinkels als los toestel al goedkoper geworden. Zo is de S26 Ultra bij Phonemarket 1248 euro en verkoopt Bol hem voor 1249,50 euro. Maar je kan nog meer besparen en dat is door een abonnement af te sluiten. De laagste prijs is te vinden bij Mobiel.nl in combinatie met Odido: 744 euro. Mocht je een andere provider willen, dan is KPN via Belsimpel het goedkoopste met 864 euro.

Tijdelijk scoor je bij de providers nog de variant met 512GB voor de prijs van 256GB. Deze aanbieding is er ook in combinatie met abonnement bij Belsimpel, Mobiel.nl en MediaMarkt, en is er nog minstens tot het einde van de maand.

Samsung Galaxy S26 Ultra haal je zo goedkoper in huis

Inmiddels is de S26 Ultra dus al voor minder dan 1449 euro te scoren. Een los toestel kost je € 1.247,-. In combinatie met een abonnement ontvang je toestelkorting. Dat kan natuurlijk direct bij één van de providers. Hier is Odido de goedkoopste optie. Daar betaal je 1035 euro voor de smartphone. Daarnaast is hij te vinden bij KPN en Vodafone voor 1080 euro.

Heb je thuis internet van één van deze providers? Kies dan nu ook zeker weer voor dezelfde aanbieder, want je profiteert van klantvoordeel. Dit is tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement bij alle drie, maar KPN geeft je ook nog eens een gratis Netflix-abonnement of ESPN Compleet. Bij Odido ontvang je bovendien 5 euro extra korting per maand op je vaste internet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het meeste bespaar je echter door je aankoop te doen bij een webwinkel, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. De besparing is hier afhankelijk van de bundel die je kiest. Ga je voor onbeperkt internet, dan is de S26 Ultra het goedkoopst. Kies hier echter voor de bundel die past bij je telefoongebruik, want het maandbedrag maakt dit natuurlijk wel een dure optie.

De laagste prijs vind je door bij Mobiel.nl te kiezen voor een Odido-abonnement. Je hebt hem hier al in handen vanaf 744 euro. Dat is 484 euro goedkoper dan een los toestel. Liever een andere provider? Dan kan je het beste kiezen voor KPN en bij Belsimpel afsluiten. Je hebt hem dan vanaf 864 euro.

Dit wil je weten over de Samsung Galaxy S26 Ultra

Je kiest voor de Samsung Galaxy S26 Ultra als je het beste van het beste zoekt. Hij is enorm krachtig door de Snapdragon 8 Gen 5-chip: de snelste processor die op de markt is. De S26 Ultra is het eerste toestel die een ingebouwd privacyscherm heeft. Deze feature zorgt ervoor dat mensen die proberen mee te kijken op je scherm niets kunnen zien.

Daarnaast schiet je de mooiste kiekjes door de lenzen die op de achterkant te vinden zijn. Dit zijn onder andere een 200 megapixel-hoofdcamera en een periscopische telelens. Die haalt je onderwerp tot vijf keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Opladen kan hij razendsnel, want in een half uurtje zit hij weer voor 75 procent vol.

Vind de beste deal in onze prijsvergelijker

Heb je bepaalde wensen voor je abonnement of wil je liever een toestel met 512GB? Gebruik dan onze prijsvergelijker om de laagste prijs te vinden en de deal te pakken die het beste bij jou past. Met de filters geef je jouw wensen door en de laagste prijs komt vervolgens bovenaan te staan.