Samsung Galaxy S26 (Ultra): haal er alles uit met de Galaxy Watch 8 en Multisim (ADV)

Samsung heeft weer nieuwe telefoons gepresenteerd! De Samsung Galaxy S26, S25+ en S26 Ultra hebben een aantal toffe upgrades gekregen ten opzichte van de voorgangers. Je haalt er alles uit met een Galaxy Watch8 om je pols. Dit is waarom.

Samsung Galaxy S26 (Ultra) en Watch8 met KPN Multisim

De Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra zijn de nieuwste vlaggenschepen van Samsung. De kleinste is de Galaxy S26. Vind je een groter scherm fijner, dan is er de Galaxy S26+. Als je op zoek bent naar de beste functies die Samsung te bieden heeft, kies je voor de Galaxy S26 Ultra.

Welke het ook wordt, je haalt alles uit de mogelijkheden met een Galaxy Watch8 om je pols. De hele serie haal je in huis via KPN met veel voordeel. Tot en met 8 maart krijg je het toestel met 512GB-opslag voor de instapprijs. Daardoor bespaar je direct al 200 euro. Daarnaast krijg je tot 100 euro inruilbonus als je een telefoon inlevert. Wacht dus niet te lang!

Dit is de Galaxy S26 Series: sneller laden én Privacy Display

De kleinste telefoon van de reeks is de Galaxy S26. Deze heeft een 6,3 inch-scherm. Daardoor is hij lekker compact en goed met één hand te bedienen. Aan de binnenkant is een Exynos-chip te vinden die ervoor zorgt dat alle (AI-)taken soepel uitgevoerd worden.

Als je houdt van een groot scherm, dan kies je de Galaxy S26+ van 6,7 inch. Het is wat betreft mogelijkheden dezelfde telefoon, maar dan een tikkeltje groter én met een betere accu. Deze laadt bovendien met een vermogen van 45 Watt sneller op. Is de batterij een belangrijke factor bij je keuze, dan is dit het juiste toestel voor jou.

Wil je het beste van het beste, dan ga je voor de Galaxy S26 Ultra. Deze heeft de beste camera’s, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera en een periscopische telelens, waarmee je tot vijf keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast laad je jouw telefoon met 60 Watt op en is ‘ie in een half uurtje weer voor 75 procent vol.

Nieuw voor alleen dit model is het ingebouwde Privacy Display. Dit wordt automatisch geactiveerd op momenten die je zelf kan instellen, zoals je bank-app. Mensen die van de zijkant proberen mee te kijken zien hierdoor een zwart scherm, terwijl je zelf alles haarscherp ziet.

Samsung Galaxy S26 Series werkt naadloos samen met Galaxy Watch8

De Galaxy Watch8 is een verlengde van je gloednieuwe Samsung-telefoon. Alle meldingen ontvang je op een pols en een boodschap betalen is door de ingebouwde NFC-chip ook mogelijk. Ga je op pad en wil je liever je telefoon veilig thuis houden, dan kan dat gewoon dankzij Multisim van KPN.

Je smartwatch maakt daardoor verbinding met mobiel internet. Hij verbruikt hiermee data vanuit dezelfde bundel als je smartphone. Dit is een speciaal abonnement van KPN, dat 5 euro per maand kost. Handig, toch?

Deze smartwatch kan verder je gezondheid nauwkeurig in de gaten houden door alle sensoren. Je meet je hartritme, hartslag, huidtemperatuur en nog veel meer. Ook kan ‘ie de impact van je workout op je hart meten en je ziet wat je energiescore is.

Tot 837 euro voordeel op de Galaxy S26 Series

Of je nu voor de Galaxy S26, S26+ of S26 Ultra gaat, je scoort tot en met 8 maart veel voordeel. Kies je bijvoorbeeld voor de Galaxy S26 Ultra met 512GB, dan betaal je dezelfde prijs als die met 256GB. Lever je daarbij ook je oude telefoon in en je krijgt 100 euro inruilbonus. Dit komt bovenop het bedrag dat je telefoon nog waard is. Is dit bijvoorbeeld een Galaxy S24 Ultra, dan krijg je daar nog 475 euro voor.

Daarnaast ontvang je tot 3 euro korting per maand als je kiest voor Unlimited. Tel je dit alles bij elkaar op, dan kom je uit op 837 euro aan besparingen.