Dit moet je weten over de nieuwe Samsung Galaxy SmartTag 2 (ADV)

Sleutelbos uit het oog verloren? Speur hem op met dit handige apparaatje. De Samsung Galaxy SmartTag 2 is verkrijgbaar bij GSMpunt en dit moet je erover weten.

Dit is de gloednieuwe Samsung Galaxy SmartTag 2

Samsung heeft de vernieuwde Galaxy SmartTag uitgebracht. De SmartTag 2 heeft een geheel nieuw ontwerp dat nu nog makkelijker aan je sleutels of tas te bevestigen is. De vierkante vorm met een klein gaatje van de oude versie had al snel een hoesje nodig om ‘m ergens aan vast te maken. Dankzij de grote lus van de SmartTag 2 hoeft dat niet meer.

Verder maakt ‘ie gebruik van bluetooth 5.3 en is daardoor energiezuiniger. De batterij gaat tot wel 700 dagen mee. Bovendien is er een verbeterde Compass View-functie, waarmee je je eigendommen sneller terugvindt. Wij vertellen je wat je moet weten over de Galaxy SmartTag 2. Je koopt hem met originele accessoires bij GSMpunt.

Verlies nooit meer je bezit (en gemoedsrust)

Hang een Samsung Galaxy SmartTag 2 aan je bezit en je weet altijd waar je jouw spullen hebt achtergelaten. Fijn als je bijvoorbeeld regelmatig je sleutelbos op een andere plek legt als je thuiskomt. Ook handig is de functie die je waarschuwt als je datgene waar de SmartTag 2 aan bevestigd hebt niet bij je hebt. Zo ga je nooit meer de deur uit zonder je sleutels.

Zodra de SmartTag wordt ingeschakeld, verschijnt er een melding op je Samsung-smartphone om de Tag te koppelen. Dat gaat nu sneller dan voorheen, want er wordt direct een snelkoppeling aangemaakt in de SmartThings-app. Vervolgens zie je in de app terug waar de SmartTag 2 zich bevindt, heb je de mogelijkheid ernaartoe te navigeren en krijg je aanwijzingen welke kant je op moet lopen als je in de buurt bent. Met de luidspreker speel je een geluidje af om precies te horen waar de SmartTag is.

Heb je nog niet door dat je sleutels vermist zijn? Vinders scannen de SmartTag 2 en zien daarna je contactgegevens, zodat je eigendommen snel weer bij je terugkomen. Dat werkt via de nfc-chip, die je ook gebruikt om met je smartphone te betalen.

De Samsung Galaxy SmartTag 2 is verkrijgbaar bij GSMpunt, waar je de keuze hebt uit een losse Tag of een set van 4. Die kost je 129,95 euro, terwijl je voor een enkele 39,95 euro betaalt. Daarmee bespaar je dus direct. Het aparaatje is beschikbaar in het wit en zwart.

Bescherm je Galaxy SmartTag met deze accessoires

Hoewel de SmartTag 2 waterdicht is, kan ‘ie nog altijd wat schade oplopen. Om hem te beschermen tegen vallen en stoten zijn er bij GSMpunt originele accessoires te verkrijgen. Deze zorgen er bovendien voor dat je hem met de karabijnhaak makkelijker aan een tas of halsband van je huisdier haakt.

Er zijn silicone hoesjes die val- en zweetbestendig zijn en deze zijn er in verschillende trendy kleuren: zwart, wit, lavendel en mint. Hier leg je 24,95 euro voor neer. De rugged-variant heeft een anti-slippatroon en is er in zwart, grijs en groen en kost 19,95 euro.

Waar hang jij zo’n Galaxy SmartTag 2 aan?

Weet jij al waar je de Samsung Galaxy SmartTag 2 aan vast maakt? Het meest voor de hand liggende is je sleutelbos. Zonder sleutelbos je huis binnenkomen – of zelfs van A naar B gaan, als het gaat om je autosleutels – is een flinke uitdaging. Heb je haast, dan speel je de toon af en je vindt ze direct. Daarmee bespaar je dus veel tijd.

Vergeet jij regelmatig waar je je auto geparkeerd hebt? Dan is het slim een SmartTag 2 achter te laten in je bolide. Wordt hij onverhoopt gestolen, dan weet je ook precies waar de dief naartoe gereden is. Of hang er eentje aan je huisdier die regelmatig zelf op avontuur gaat! De mogelijkheden zijn eindeloos.