Zo krijg je een Galaxy Tab A11 cadeau bij de Galaxy S25, Flip 7 (en meer)

Tijdelijk krijg je een Galaxy Tab A11 cadeau als je een recente Samsung-smartphone koopt bij Hollandsnieuwe of Vodafone. Lees hier meer over de actie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Galaxy Tab A11 bij Samsung-smartphones

Toe aan een nieuwe smartphone? Dan is het de moeite waard om de komende dagen een kijkje te nemen bij Hollandsnieuwe en Vodafone. Bij de providers profiteer je tijdelijk van een leuke actie, waarbij je een Galaxy Tab A11 cadeau krijgt als je een S25- of Flip 7-toestel koopt.

Bestel je een Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, Galaxy Z Flip 7 of Z Flip 7 FE bij Hollandsnieuwe of Vodafone, dan kun je een gratis Galaxy Tab A11 aanvragen. Je moet je nieuwe telefoon wel tussen 17 november en 7 december 2025 hebben gekocht. Wees er dus snel bij, want de actie loopt nog een paar dagen.

Voor het aanvragen van de Galaxy Tab A11 heb je overigens meer tijd; dit kan tot en met 9 februari 2026. Je kan via deze actiepagina je aankoop registreren. Keurt Samsung de registratie goed, dan wordt de Tab A11 binnen zeven weken naar je opgestuurd.

Dit is de Galaxy Tab A11

De Galaxy Tab A11 is Samsungs nieuwste budgettablet. Het apparaat onderscheidt zich vooral door het compacte formaat, want hij is veel handzamer dan de meeste Android-telefoons die je tegenwoordig kan kopen. Hij is makkelijk met één hand vast te houden, ook omdat de tablet niet zo zwaar is.

Het scherm is 8,7 inch groot en heeft een hogere ververssnelheid van 90Hz gekregen. Hierdoor ogen animaties en beelden veel vloeiender, en voelt de tablet ook meteen een stuk sneller aan. Door het formaat is de Galaxy Tab A11 ideaal voor onderweg, als je bijvoorbeeld in de trein, bus of het vliegtuig zit.

Onder de motorkap van de Samsung Tab A11 zit een octacore-processor, minstens 64GB aan opslagruimte en een 5100 mAh-accu. Fijn is de tablet erg lang software-updates krijgt. Samsung voorziet de Tab A11 de komende zeven jaar van de nieuwste upgrades en beveiligingspatches.