Samsung Galaxy Tab A11 scoor je nu voor de laagste prijs ooit

Sanne Rosendaal
23 mei 2026, 13:01
Zoek je een betaalbare tablet? Check dan deze deal, want de populaire Samsung Galaxy Tab A11 is nu wel heel goedkoop.

Samsung Galaxy Tab A11 nu goedkoper dan ooit

Als je op zoek bent naar een degelijke, betaalbare tablet, kom je al snel bij de Galaxy Tab A-reeks van Samsung uit. De Galaxy Tab A11, die sinds september vorig jaar verkrijgbaar is, valt op door de compacte behuizing en het uitstekende updatebeleid.

Bij Coolblue is de Tab A11 nu wel heel goedkoop, want de tablet kost maar 99 euro. Voor dat bedrag haal je het wifi-model met 64GB aan opslagruimte in de kleur grijs in huis. Ideaal voor als je een betaalbare tablet zoekt om op de bank films en series te kijken, of als je binnenkort op vakantie gaat en entertainment mee wil nemen.

Ook de grotere Samsung Galaxy Tab A11 Plus is in de aanbieding bij Coolblue. De tablet kost 199 euro en beschikt over 128GB aan opslagruimte. Het apparaat is verder sneller dan de ‘normale’ Tab A11 en heeft een grotere batterij die bovendien sneller oplaadt.

Dit heeft de Galaxy Tab A11 te bieden

De Samsung Galaxy Tab A11 is een compacte tablet door het 8,7 inch-scherm. Hierdoor neem je het apparaat makkelijker mee en is ‘ie fijner om met één hand vast te houden. Door de ververssnelheid van 90Hz ogen beelden en animaties vloeiend, als je bijvoorbeeld door websites scrolt.

Onder de motorkap van de Tab A11 zit een MediaTek-processor, die snel genoeg voor de meeste taken. Ook aanwezig is een 5100 mAh-accu, die best een tijd meegaat op een volle lading. Opladen gaat met maximaal 15 watt.

Een groot pluspunt van de Tab A11 is het updatebeleid. Samsung rolt nog jarenlang updates uit naar de tablet, waardoor je tot september 2032 kan rekenen op beveiligingspatches en nieuwe Android-versies. Handig voor als je de tablet langere tijd wil blijven gebruiken!

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

