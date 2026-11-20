Of je nu graag op de bank een serie kijkt of onderweg nog even wat werk wil verzetten, een goede tablet komt altijd van pas. De Samsung Galaxy Tab A11+ is nu verkrijgbaar voor de laagste prijs ooit.

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De opvallendste tablet-deal deze Black Friday

Bij Proshop zijn ze met hun eigen variant van Black Friday begonnen, namelijk Black Week. Deze actie loopt van 19 tot en met 30 november. Ze hebben een ruim assortiment aan gadgets die momenteel voor een lagere prijs te verkrijgen zijn, waaronder de Samsung Galaxy Tab A11+ 5G met 256GB opslag en 8GB werkgeheugen.

Deze is nu te koop is voor 329 euro in plaats van de adviesprijs van 459 euro. Wij hebben even verder gekeken en dit is de laagste prijs ooit waarvoor de tablet te verkrijgen is.

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Altijd online en ruim voldoende opslag

Je kan de Samsung Galaxy Tab A11+ op veel verschillende manieren gebruiken. Je kan de tablet mee de bank op nemen om al je favoriete films en series erop te streamen, of neem hem mee onderweg om zo door te kunnen blijven kijken.

Dankzij de ondersteuning voor 5G stop je eenvoudig een simkaart in de Tab A11+, waardoor je buitenshuis niet afhankelijk bent van openbare wifi-netwerken.

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Onder de motorkap zorgt de MediaTek Dimensity 7300-processor samen met 8GB werkgeheugen voor prima prestaties. Met 256GB aan opslagruimte heb je bovendien genoeg plek voor gedownloade films en series, en anders breid je dit zelf nog eenvoudig uit met een geheugenkaartje.

Groot en vloeiend scherm

Waar je de tablet uiteindelijk ook voor gaat gebruiken, het is vooral bij dit apparaat belangrijk dat hij een fijn, helder scherm heeft en goed geluid biedt. Het 11 inch-scherm heeft een full-hd-resolutie en een ververssnelheid van 90Hz, waardoor beelden en het scrollen door websites vloeiender ogen.

Voor het geluid beschikt de tablet over vier speakers met Dolby Atmos. Daarnaast zijn zowel een 8 megapixel-hoofdcamera aan de achterzijde als een 5 megapixel-frontcamera aanwezig voor videobellen en het maken van prima foto’s.

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Houd er wel rekening mee dat er standaard geen oplader in de doos zit. Met een batterijcapaciteit van 7040 mAh kom je met de Samsung Galaxy Tab A11+ 5G zonder problemen een volle dag door. Is de accu toch leeg, dan laad je hem met maximaal 25 watt weer op.

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