Gratis Samsung Galaxy Tab A11 Plus: zo scoor je hem

Is het tijd voor een nieuwe telefoon? Dan scoor je momenteel een gratis Samsung-tablet bij je aankoop! We vertellen je hoe het werkt.

Gratis Samsung Galaxy Tab A11+

Tijdelijk ontvang je de Samsung Galaxy Tab A11 Plus gratis bij aankoop van een toestel uit de S26-serie, Flip 7 (FE) of Fold 7. Dit doe je door je bestelling te plaatsen bij KPN of Vodafone. Daarnaast krijg je flinke korting op je toestel in vergelijking met los. De actie is er nog tot en met 17 mei 2026.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 Ultra: voor 1080 euro

Het beste van het beste: dat haal je in huis als je kiest voor de S26 Ultra. Hij is uitgerust met het gloednieuwe Privacy Display. Deze feature zorgt ervoor dat mensen niet met je mee kunnen kijken. Dit kun je standaard inschakelen, maar ook alleen voor bepaalde apps of meldingen. Daarnaast krijg je de beste camera’s, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera en telelens. Die laatste kan tot vijf keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

De S26 Ultra heeft een adviesprijs van 1449 euro, maar haal je onder tussen als los toestel in huis voor € 1.059,-. Bij Vodafone en KPN krijg je er echter een gratis Galaxy Tab A11 Plus bij ter waarde van 329 euro. De laagste prijs vind je bij Vodafone: 1080 euro.

Samsung Galaxy S26: voor 720 euro

Liever een compact toestel? Dan is de Galaxy S26 iets voor jou. De smartphone heeft een scherm van 6,3 inch, waardoor je ‘m prima met één hand kan bedienen. Daarnaast profiteer je van alles wat Galaxy AI te bieden heeft. Denk aan het bewerken van je foto’s tot ze er uitzien alsof ze door een professional zijn geschoten en nog veel meer. Wat de opslagruimte betreft heb je minimaal 256GB, terwijl de S25 nog 128GB had.

Samsung bracht de S26 eind februari uit met een adviesprijs vanaf 999 euro. Als los toestel is hij momenteel al vanaf € 713,- te vinden, maar bij KPN en Vodafone ontvang je de Samsung-tablet cadeau. KPN heeft van deze twee de laagste prijs van 720 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 Plus: voor 1056 euro

Wil je wel graag een groot scherm, maar heb je al die uitgebreide functies niet nodig? De S26 Plus is in wezen dezelfde telefoon als de reguliere S26, maar dan met een fors 6,7 inch-display. Ook is de accu een tikkeltje groter en kan hij sneller opladen. Daardoor is dit ook de perfecte keuze voor jou als je de batterij belangrijk vindt.

Hij kreeg van Samsung een adviesprijs vanaf 1199 euro mee, maar als los toestel is de S26 Plus nu te verkrijgen voor € 972,50. KPN biedt het toestel aan voor 1056 euro met gratis Galaxy Tab A11+ (t.w.v. 329 euro). Bij Vodafone betaal je 1080 euro voor de S26 Plus.

Samsung Galaxy-foldables met gratis Galaxy Tab A11+

Ook bij de nieuwste vouwtelefoons van Samsung krijg je de Galaxy Tab A11 Plus gratis. Maar voor welke ga je dan? Zowel de Flip 7 als Flip 7 FE klap je open zoals een klaptelefoon uit de jaren 2000.

De klaptelefoons zijn tof als je op zoek bent naar de nostalgie of een telefoon waarmee je opvalt. Je zet ze tijdens het maken van een selfie gewoon neer op een oppervlak en je maakt met de hoofdcamera een foto.

Het verschil tussen deze twee is de grootte van het schermpje aan de buitenkant en de chip: de FE heeft een wat kleiner scherm en een minder krachtige chip. Wil je juist een groot scherm, dan is de Fold 7 een goede optie. Deze klap je open tot een mini tablet, waardoor hij ideaal is om te multitasken.

De Flip 7 is te vinden bij Vodafone en KPN, beide voor 816 euro, terwijl de FE alleen bij KPN te krijgen is. Daar betaal je ook 816 euro voor, dus we raden je aan om voor de reguliere Flip 7 te kiezen. De Fold 7 koop je ook bij beide providers. Deze kost je bij zowel KPN als Vodafone 1776 euro. Bij alle drie de telefoons ontvang je de Galaxy Tab A11 Plus gratis.

Deze Samsung-tablet krijg je gratis

De Samsung Galaxy Tab A11 Plus, die je momenteel gratis krijgt bij je nieuwe Samsung-telefoon, is een budgettablet. Hij heeft niet de snelste chip, maar werkt prima als je hem er alleen zo nu en dan bij pakt. Wat streamen, simpele spelletjes en andere dagelijkse taken kan hij goed aan.

Ben je van plan hem fanatieker te gebruiken, dan is dit geen goede tablet voor jou. De A11 Plus heeft een groot 11 inch-scherm, waardoor je hij ideaal is om als tweede scherm naast je laptop te gebruiken. Of klik er een toetsenbord aan en je zet hem in als mini-laptop.