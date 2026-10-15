Populaire Samsung-tablet is nu goedkoper dan ooit na komst van opvolger

Het gebeurt niet vaak dat een toptablet in één klap honderden euro’s goedkoper wordt. Toch is dat precies wat er nu gebeurt bij de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Terwijl de winkels vol liggen met de nieuwste generatie, duikt zijn voorganger naar een erg lage prijs.

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Samsung Galaxy Tab S11 Ultra bereikt laagste prijs ooit

De Samsung Galaxy Tab S12 Ultra en Plus liggen inmiddels ruim een week in de winkels. Toch is het juist de voorganger die momenteel de aandacht trekt. De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra is bij Amazon namelijk gedaald naar een prijs van slechts 822,02 euro. Aangezien dit toestel een adviesprijs van 1339 euro had, levert dat een besparing van maar liefst 39 procent op. Uit onze prijscheck blijkt bovendien dat het topmodel niet eerder voor zo’n laag bedrag te koop is geweest.

Vergelijk je dit model met de gloednieuwe Tab S12 Ultra, die een adviesprijs van 1539 euro heeft, dan valt direct op hoe klein de daadwerkelijke verschillen zijn. Voor ruim 700 euro minder krijg je namelijk exact hetzelfde reusachtige 14,6 inch-scherm, waarmee je moeiteloos multitaskt of series kijkt.

Ook de batterijcapaciteit is met 11600 mAh identiek, waardoor je probleemloos een lange werkdag doorkomt. Daarmee haal je een hele interessante optie in huis voor een flink lagere prijs.

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Alles wat je moet weten over de Galaxy Tab S11 Ultra

Wie interesse heeft in de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, heeft een zeer veelzijdig en apparaat op het oog. Dankzij de krachtige MediaTek Dimensity 9400 Plus-chip met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte draaien zware apps en games prima. Daarnaast krijg je standaard een S Pen meegeleverd, waarmee je schetsen of aantekeningen maakt.

De tablet beschikt bovendien over slimme functies op basis van kunstmatige intelligentie, die je dagelijkse werkzaamheden een stuk makkelijker maken. Zo transformeer je met Drawing Assist eenvoudige schetsen tot gedetailleerde afbeeldingen, terwijl Writing Assist ondersteunt bij het opstellen van teksten.

De behuizing van stevig aluminium en de waterbestendigheid zorgen ervoor dat hij goed tegen een stootje kan. Met de 11600 mAh-accu kom je de dag moeiteloos door en dankzij het updatebeleid van zeven jaar ontvang je ondersteuning tot en met september 2032.

Benieuwd naar de vernieuwingen van de Galaxy Tab S12-serie?

Ben je na het lezen toch nieuwsgierig geworden naar de gloednieuwe Samsung Galaxy Tab S12 Plus of Tab S12 Ultra? Deze nieuwe generatie is op het gebied van rekenkracht, koeling en professionele software weer een stap verder geëvolueerd.

Zo beschikken de tablets over een snellere processor en bieden ze geoptimaliseerde ondersteuning voor professionele programma’s zoals Adobe Photoshop. Benieuwd naar alle specificaties, functies en lopende inruilacties van de nieuwste serie?