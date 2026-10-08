Ontvang nu al tot 625 euro voordeel op de Samsung Galaxy Tab S12+ en S12 Ultra (ADV)

Met de introductie van de Samsung Galaxy Tab S12 Plus en Samsung Galaxy Tab S12 Ultra haal je het maximale uit je werk, creativiteit en ontspanning. Om de lancering te vieren, profiteer je tijdelijk van aantrekkelijke extra’s en een hoog inruilvoordeel.

Tijdelijk extra inruilvoordeel op de Samsung Galaxy Tab S12 Plus en Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S12 Plus en Galaxy Tab S12 Ultra zijn officieel uitgebracht. Deze twee geavanceerde tablets bieden krachtige technologische ondersteuning die jouw dagelijks leven een stuk eenvoudiger en creatiever maakt. Of je nu op je werk geschreven aantekeningen snel wilt omzetten naar tekst, vloeiend een professionele schets tot leven laat komen of in je vrije tijd ontspannen een serie streamt, de tablets bieden een moeiteloze ervaring voor wat je dag ook brengt.

Om de lancering van deze innovatieve apparaten te vieren, heeft Samsung tijdelijk een zeer voordelig inruilaanbod. Bij inruil van je oude tablet of apparaat ontvang je tot wel 625 euro inruilvoordeel. Dit voordeel bestaat uit tot 475 euro reguliere inruilwaarde (bij inruil van bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 512GB) en een tijdelijk verhoogd inruilvoordeel van tot 150 euro (geldig t/m 1 november 2026). Het exacte voordeel hangt af van het model en de staat van het toestel.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: ultieme kracht en maximale werkruimte

Zoek je de krachtigste ervaring en wil je jouw tablet gebruiken als volwaardige vervanger van een laptop of als digitaal schetsboek? Dan is de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra het absolute topmodel. Het indrukwekkende Dynamic amoled-scherm van 14,6 inch met een ververssnelheid van 120Hz biedt maximale werkruimte en haarscherpe beelden. Aangedreven door de krachtige MediaTek Dimensity 9500-chipset met een geavanceerd koelsysteem voer je zware taken en 4K-videobewerkingen moeiteloos uit, in combinatie met een royale 11.600 mAh batterij die tot wel 23 uur meegaat op één lading.

De versterkte behuizing is volledig stof- en waterbestendig (IP68) en beschermt het apparaat uitstekend tegen intensief dagelijks gebruik. De vier ingebouwde speakers zorgen daarnaast voor een vol en helder geluid bij films of zakelijke gesprekken. Sluit er een optioneel toetsenbord op aan en je transformeert de tablet in een handomdraai tot een complete mobiele werkplek.

Samsung Galaxy Tab S12 Plus: topkwaliteit in een compacter formaat

Wil je profiteren van exact dezelfde krachtige prestaties als de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, maar heeft een handzamer formaat jouw voorkeur? De Samsung Galaxy Tab S12 Plus biedt uitkomst. Dit model beschikt over een compacter 12,4 inch Dynamic amoled-scherm. Dit display biedt meer dan genoeg overzicht voor al je dagelijkse werkzaamheden, maar laat zich door het slanke en lichtere ontwerp net wat gemakkelijker meenemen onderweg.

Inhoudelijk doet de Samsung Galaxy Tab S12 Plus op geen enkel vlak onder voor het grotere model. Je geniet van exact dezelfde razendsnelle processor en het slimme koelsysteem, waardoor veeleisende grafische toepassingen net zo soepel verlopen. Net als bij de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra-variant is de Galaxy Tab S12 Plus voorzien van dezelfde duurzame, IP68-waterbestendige behuizing die optimaal beschermt tegen vocht en vuil.

Innovatie op elk vlak: slimme software en de S Pen

Of je nu kiest voor de Samsung Galaxy Tab S12 Plus of de Galaxy Tab S12 Ultra kiest, beide apparaten transformeren jouw dagelijkse workflow tot een vloeiend digitaal werkstation. Standaard levert Samsung de S Pen mee, waarmee je nauwkeurig schetst, tekent en schrijft.

Een absolute primeur is de komst van Adobe Photoshop naar de Galaxy Tab S12 series. De software is geoptimaliseerd voor het scherm en de pen, waardoor je complexe lagen en foto’s op professioneel niveau bewerkt. Daarnaast combineer je in de vernieuwde Creative Studio moeiteloos je eigen schetsen en tekstprompts met Galaxy AI en Nano Banana-integratie om direct unieke visuele content te genereren.

Ook op het gebied van productiviteit bieden de tablets slimme ondersteuning met flexibele AI Agents. Zo wissel je via een simpele druk op de knop of een spraakcommando moeiteloos tussen assistenten zoals Bixby, Gemini en Perplexity. Of je nu snel e-mails wilt opstellen, projecten moet structureren of diepgaand onderzoek doet, je kiest altijd de AI-assistent die op dat moment het beste bij jouw taak past. Via vooraf geïnstalleerde hulpmiddelen uit de Galaxy Picks-map, zoals Notability en Goodnotes, maak en orden je bovendien overzichtelijke aantekeningen.

Exclusieve cadeaus en extra voordeel

Wil je overstappen op de nieuwste Samsung Galaxy Tab S12 Plus of Samsung Galaxy Tab S12 Ultra? Bij inruil van je oude tablet of apparaat ontvang je tijdelijk tot wel 625 euro inruilvoordeel. Dit voordeel bestaat uit maximaal 475 euro reguliere inruilwaarde (bij inruil van bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 512GB) én een verhoogd inruilvoordeel van tot 150 euro (geldig t/m 1 november 2026). Het exacte bedrag hangt af van het model en de staat van je huidige toestel.

Naast het inruilvoordeel profiteer je bij aankoop van nog meer extra’s. Zo ontvang je 6 maanden Google AI Pro cadeau met 5TB cloudopslag, Notability en Adobe Photoshop (ter waarde van 259,80 euro). Daarnaast krijg je 30 procent voordeel op alle Samsung Galaxy Tab S12 Series-accessoires en zijn de eerste 3 maanden Samsung Care+ kosteloos bij het afsluiten van een maandelijkse polis (t/m 30 november 2026).