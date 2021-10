4 redenen waarom je de Samsung Galaxy Tab S7 FE in huis wil halen (ADV)

Kijk jij vaak films en series op je tablet? Ga dan voor het grote scherm van de Samsung Galaxy Tab S7 FE! We geven je vier redenen om voor deze nieuwe tablet te kiezen.

Met de Galaxy Tab S7 FE introduceert Samsung een betaalbare, maar grootse tablet. Dankzij de snelle Snapdragon 750G-processor voelt alles wat je doet vlot aan. De dunne schermranden zorgen er bovendien voor dat je hem toch comfortabel vast kunt houden. De Tab S7 FE is nú verkrijgbaar bij MediaMarkt. We zetten de belangrijkste pluspunten op een rij.

1. Groots beeld, groots geluid

Als ware film- en serieliefhebber neem je natuurlijk geen genoegen met een klein scherm. De Samsung Galaxy Tab S7 FE heeft een scherp 12,4 inch-display waarop al jouw favorieten er beter uitzien dan ooit. Dankzij de AKG-luidsprekers klinken ze bovendien kraakhelder. Je geniet zelfs van Dolby Atmos, waardoor het geluid van alle kanten lijkt te komen. En met de grote 10.090 mAh-batterij kun je wel 13 uur achter elkaar bingen!

Je kiest uit varianten met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte of 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Die kun je met een micro-sd-kaartje van maximaal 1TB overigens eenvoudig uitbreiden. Zo kom je nooit ruimte tekort voor jouw video’s, foto’s en andere bestanden.

2. Wees creatief én productief met de S Pen

De Samsung Galaxy Tab S7 FE maakt het eenvoudig om je creativiteit de vrije loop te laten. Met de meegeleverde S Pen tover je namelijk de mooiste tekeningen uit je tablet. Daarnaast voegt deze slimme stylus veel handige functies toe. Zo is het maken van notities nu heel eenvoudig.

Samsung Notes zet je krabbels namelijk real-time om naar getypte tekst, die je vervolgens snel en simpel kunt bewerken. Verder kun je met de S Pen ook audionotities opnemen en er automatisch titels en tags aan toevoegen. Wel zo overzichtelijk!

3. Doe méér met je tablet

Wist je dat je de Galaxy Tab S7 FE ook als pc kunt inzetten? Dankzij Samsung DeX sluit je de tablet eenvoudig aan op een monitor, waarna je hem als gewone computer gebruikt. Daarnaast is het mogelijk om een los toetsenbord aan te schaffen, waarmee je de Tab S7 omtovert in een laptop. Ook kun je wel drie apps tegelijk draaien voor ware multitasking. Het is zelfs mogelijk om tekst en afbeeldingen van je smartphone naar de tablet te kopiëren of andersom!

4. Tijdelijk Galaxy Buds2 cadeau!

Het is tijdelijk extra aantrekkelijk om de Samsung Galaxy Tab S7 FE aan te schaffen. Tot en met 31 oktober ontvang je namelijk gratis een setje Samsung Galaxy Buds2 bij je bestelling ter waarde van 149 euro! Met deze oordopjes geniet je van je muziek in de hoogste kwaliteit en voer je kristalheldere gesprekken. Bovendien beschikken de Galaxy Buds2 over actieve ruisonderdrukking, die je op drie verschillende niveaus kunt instellen. Je bepaalt dus zelf hoeveel omgevingsgeluid je door wil laten.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE is nu verkrijgbaar

De Samsung Galaxy Tab S7 FE is nu verkrijgbaar bij MediaMarkt. Tot en met 31 oktober profiteer je zoals gezegd van een te gekke actie: je krijgt de Galaxy Buds2 cadeau bij je bestelling ter waarde van 149 euro.

Daarnaast geniet je natuurlijk van de gebruikelijke MediaMarkt-voordelen: je kunt zowel online als in één van de tientallen fysieke winkels bestellen. Daar is het ook mogelijk om de tablet eerst even uit te proberen. Uiteraard bestel je accessoires, zoals een hoesje of een toetsenbord, eenvoudig mee!

