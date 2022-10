De Galaxy Tab S8 (Ultra) nu met gratis Galaxy Buds2 Pro en Keyboard Cover (ADV)

De Samsung Galaxy Tab S8 Series bestaat uit drie high-end tablets met elk hun unieke eigenschappen. Tijdelijk is het extra aantrekkelijk om er eentje aan te schaffen, want je krijgt de Galaxy Buds2 Pro én een Keyboard Cover cadeau.

Veel voordeel bij de Samsung Galaxy Tab S8

In de Galaxy Tab S8 Series van Samsung vind je de ideale tablet voor jou. De compacte Tab S8 heeft een 11 inch-scherm en is daarmee zeer geschikt om op de bank te gebruiken. De Tab S8+ is met 12,4 inch een stuk groter, waardoor je favoriete films er nóg indrukwekkender uitzien. Ben je op zoek naar een echte laptopvervanger? Dan is de Tab S8 Ultra zeer geschikt. Dankzij het 14,6 inch-display kun je er uitstekend op multitasken.

Hieronder leggen we alle verschillen tussen de drie tablets uit. Welke je ook kiest, je profiteert tijdelijk van veel voordeel. Je ontvangt namelijk gratis Galaxy Buds2 Pro ter waarde van 229 euro bij je aanschaf. Ook krijg je gratis een bijpassende Keyboard Cover met een adviesprijs tot 349 euro!

Galaxy Tab S8 – 11” LTPS LCD-scherm

Zoals gezegd is de Tab S8 het meest compacte model uit de serie. Dankzij het 11 inch-scherm hou je ‘m gemakkelijk vast als je ‘s avonds op de bank zit. Dat wil echter niet zeggen dat je inlevert op prestaties. De Tab S8 draait namelijk – net als zijn grotere broertjes – op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 1-chip. Daarmee speel je elke game met het grootste gemak.

Deze tablet is ook zeer geschikt voor onderweg, want hij past in elke rugtas. Er zijn twee varianten van de Tab S8: eentje met alleen wifi en eentje die ook over een 5G-verbinding beschikt. Zo kun je altijd het internet op, waar je ook bent.

Tijdelijk profiteer je bij aanschaf van de Galaxy Tab S8 van 368 euro voordeel. Je ontvangt gratis Galaxy Buds2 Pro ter waarde van 229 euro én een bijpassende Keyboard Cover met een adviesprijs van 139 euro.

Galaxy Tab S8+ – 12.4” Super AMOLED-scherm

Het display van de Galaxy Tab S8+ is met 12,4 inch een stuk groter. Het gaat bovendien om een Super AMOLED-scherm, dat een geweldig contrast heeft en perfecte zwartwaardes biedt. Daardoor is het een zeer geschikte tablet om je favoriete films en series op te kijken. Die hebben er nog nooit zo goed uitgezien en dankzij de stereospeakers klinken ze voller dan ooit.

Net als bij de andere twee modellen uit de serie wordt een S Pen meegeleverd. Daarmee kun je aantekeningen maken op het scherm, maar ook de mooiste kunstwerken. Dit schermformaat is bovendien zeer geschikt voor creatieve mensen: groot genoeg om goed op te kunnen werken, maar toch compact genoeg om eenvoudig in je tas te stoppen.

Als je nu een Galaxy Tab S8+ koopt, profiteer je van 388 euro voordeel. Je ontvangt Galaxy Buds2 Pro ter waarde van 229 euro én een gratis bijpassende Keyboard Cover met een adviesprijs van 159 euro.

Galaxy Tab S8 Ultra – galactisch 14,6 inch-formaat

Wil jij je tablet gebruiken als een echte laptopvervanger? Dan moet je bij de Galaxy Tab S8 Ultra zijn. Met zijn gigantische 14,6 inch-scherm doet hij niet onder voor de gemiddelde notebook. Zo’n display heeft natuurlijk veel voordelen, want je kunt er gemakkelijk op multitasken. Zelfs als je meerdere apps naast elkaar gebruikt, blijft alles goed zichtbaar.

Ook als je hem niet gebruikt om op te werken, is de Tab S8 Ultra een heerlijke tablet. Dankzij het grote scherm is hij zeer geschikt om in bed nog een aflevering van die fijne serie te kijken. Je hebt in de slaapkamer geen televisie meer nodig!

Ook bij de S8 Ultra levert Samsung tijdelijk een gratis Keyboard Cover mee ter waarde van maar liefst 349 euro. Je kunt hem dus direct als laptop gebruiken. Daarnaast ontvang je gratis Galaxy Buds2 Pro, die een adviesprijs hebben van 229 euro. Je totale voordeel is dus 578 euro.

Met #YouMake geef je jouw gadgets een eigen stijl

Exclusief bij Samsung kun je je gadgets met #YouMake nu zelf aanpassen door bijvoorbeeld je eigen kleuren te kiezen. Zo neem je het heft in eigen hand en maak je techniek zowel leuker als persoonlijker.