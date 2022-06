Aanbieding: Samsung Galaxy Watch 4 te koop vanaf 139 euro

Op zoek naar de beste Samsung Galaxy Watch 4-aanbieding? Je scoort de 40mm-variant al vanaf 139 euro. Ook andere versies en de Watch 4 Classic zijn de afgelopen maanden flink in prijs gedaald. In dit overzicht vind je de beste aanbiedingen.

Samsung Galaxy Watch 4 aanbieding: 40 of 44 millimeter

De Samsung Galaxy Watch 4 is een interessante smartwatch als je op zoek bent naar een veelzijdige en betaalbare wearable voor om je pols. Het apparaatje is er in twee maten en verschillende kleuren. Dankzij het kleurrijke amoled-scherm zie je in een oogopslag alle informatie die je wenst. Natuurlijk kies je zelf je digitale wijzerplaat, passend bij je outfit. Tot slot heeft de Watch 4 allerlei sensoren waarmee je je gezondheid nauwlettend in de gaten houd of natuurlijk info over je work-outs.

Samsung presenteerde de Watch 4 in augustus 2021. Het 40mm-model kreeg een adviesprijs mee van 269 euro, terwijl de 44mm-variant 299 euro moest opbrengen. Inmiddels zijn de prijzen flink gezakt en de beste deals vind je hieronder op een rij:

Samsung Galaxy Watch 4 40 millimeter

Samsung Galaxy Watch 4 44 millimeter

Samsung Galaxy Watch 4 Classic vanaf 170 euro

Ook de Samsung Galaxy Watch 4 Classic is inmiddels flink in prijs gedaald. De versie met een horlogekast van 42mm kwam op de markt voor 369 euro. De grotere variant met een kast van 46 millimeter kreeg een adviesprijs van 399 euro. Opvallend aan de Classic is onder andere de fysieke draaibare rand. Daarmee scrol je makkelijk door menu’s en instellingen of verhoog over verlaag je het volume van muziek.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 millimeter

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 millimeter

Creëer je unieke Galaxy Watch 4 bij Samsung

Bij Samsung kun je zelf aan de slag met het design van de Galaxy Watch 4 (Classic). Zo kies je zelf je horlogekast en kies je een bandje wat helemaal bij jou past. Je hebt keuze uit tig soorten bandjes van allerlei materialen, maar natuurlijk ook verschillende kleuren. Daardoor stel je jouw unieke Galaxy Watch 4 samen in een handomdraai.

Er bestaan ook zogenaamde LTE-varianten van de horloges, waarmee je gebruik kunt maken van esim. Daardoor kun je telefoon gerust thuislaten, want internetten en bellen doe je direct vanaf je pols. Die horloges zijn exclusief verkrijgbaar bij provider T-Mobile. Wil je gebruikmaken van zo’n connected smartwatch, dan kost je dat vijf euro extra, bovenop je al lopende T-Mobile abonnement.