Ontdek alles over de nieuwe Samsung Galaxy Watch4-series (ADV)

Met de Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic legt Samsung de lat voor slimme horloges weer een stuk hoger. We vertellen je alles over deze nieuwe generatie smartwatches.

De Samsung Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic zijn de eerste smartwatches die draaien op ‘Wear OS Powered by Samsung’. Dit besturingssysteem is ontwikkeld in samenwerking met Google en biedt vele nieuwe mogelijkheden. Zo navigeer je met Google Maps vanaf je pols of luister je naar je favoriete muziek via YouTube Music. De horloges zijn bovendien erg fijn in gebruik dankzij de nieuwe One UI Watch-software.

Maak kennis met de Samsung Galaxy Watch4

De Galaxy Watch4 is een modern vormgegeven smartwatch die verkrijgbaar is in twee maten: 40 millimeter voor de smalle en 44 millimeter voor de wat bredere pols. De resolutie van het scherm is met 450 bij 450 pixels flink hoger dan voorheen, waardoor alles er superscherp uitziet. Dankzij de snellere processor geeft de Galaxy Watch4 je bovendien razendsnel inzicht in je gezondheid. Het horloge heeft slechts 15 seconden nodig om 2400 parameters in kaart te brengen die je alles vertellen over je lijf.

Daarnaast heeft de Galaxy Watch4 Samsungs baanbrekende BioActive Sensor aan boord. Deze zeer nauwkeurige sensor meet naast je bloeddruk en hartslag ook het zuurstofgehalte in je bloed. Met de nieuwe Body Composition-tool kom je er eenvoudig achter hoe het met onder meer je spiermassa en vetpercentage zit.

Uiteraard houd je al je workouts bij met het uitgebreide functiepakket van de Galaxy Watch4. Zo motiveert het horloge je elke dag om het beste uit jezelf te halen. Via Group Challenges vergelijk je jouw resultaten simpel met die van vrienden en familie.

Na gedane arbeid is een goede nachtrust erg belangrijk. De Samsung Galaxy Watch4 houdt je slaap gedetailleerder bij dan ooit, onder meer door het geluid van je snurken in kaart te brengen. ‘s Ochtends krijg je aanwijzingen hoe je je slaappatroon kunt verbeteren.

Dit is de Samsung Galaxy Watch4 Classic

Ga je liever voor de look van een klassiek horloge? De Samsung Galaxy Watch4 Classic biedt alle voordelen van het normale model, maar dan in een premium jasje. Je kiest uit modellen met een kast van 42 of 46 millimeter. Naast het touchscreen, Bixby en de knoppen aan de zijkant kun je deze variant ook via de roterende bezel bedienen.

De accuduur bedraagt net als op de Galaxy Watch4 maar liefst 40 uur. Een oplaadsessie van 30 minuten volstaat voor 10 uur gebruik.

Beide Watch4-modellen draaien als gezegd op Wear OS Powered by Samsung. Dat brengt vele voordelen met zich mee. Zo kun je nu populaire apps installeren uit de Play Store, zoals Google Maps en Spotify. Dankzij One UI Watch wordt het gebruik van je slimme horloge bovendien een stuk makkelijker.

Geschikte apps die je downloadt op je smartphone verschijnen nu automatisch ook op je Galaxy Watch4 (Classic). Belangrijke instellingen worden eveneens gesynchroniseerd. Met Auto Switch schakelen je oordopjes vanzelf tussen je telefoon en smartwatch.

Galaxy Buds2

Naast de Galaxy Watch4-series heeft Samsung ook nieuwe oordopjes voor je. De Galaxy Buds2 zijn zowel kleiner als lichter geworden, waardoor ze lekkerder zitten. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren paars, zwart, wit en groen. De oordopjes klinken beter dan ooit en beschikken nu bovendien over actieve ruisonderdrukking.

Daarmee kun je omgevingsgeluid wegfilteren, zodat je alleen je muziek hoort. Desondanks gaan de Galaxy Buds2 wel 5 uur mee op een acculading. Als je de ruisonderdrukking uitschakelt is dat zelfs 7,5 uur.

Tot en met 3 oktober ontvang je trouwens maximaal 50 euro extra inruilwaarde voor je oude oordopjes. Dat maakt de prijs van de Buds2 natuurlijk nog een stuk interessanter.

De Galaxy Watch4-series is nu te koop bij Samsung

Enthousiast geworden? De Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic zijn nu verkrijgbaar. Als je jouw smartwatch bestelt in de Samsung-shop geniet je van gratis verzending, 30 dagen bedenktijd en garantie en reparatie rechtstreeks bij de fabrikant.

Bestel je voor 4 oktober, dan ontvang je ook gratis de Wireless Duo Charger (ter waarde van 59,99 euro) en 50 procent korting op Samsung Care+, het volledige servicepakket van de fabrikant.

De Samsung Galaxy Watch4 40mm is verkrijgbaar in de kleuren Black, Silver en Pink Gold en kost 269 euro. Het 44mm-model is te koop in de kleuren Black, Silver en Sophisticated Green en heeft een prijs van 299 euro. Er zijn diverse bandjes beschikbaar.

→ Bekijk de Samsung Galaxy Watch4

De Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm kost 369 euro. Het 46mm-model haal je in huis voor 399 euro. Beide modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren Black en Silver. Ook bij de Classic kun je kiezen uit meerdere bandjes.

→ Bekijk de Samsung Galaxy Watch4 Classic