Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): nu tot 150 euro korting op adviesprijs

Op zoek naar de beste Samsung Galaxy Watch 5-aanbieding? Inmiddels scoor je tot 150 euro korting op de adviesprijs van het slimme horloge. We hebben de beste aanbiedingen voor je verzameld.

Samsung Galaxy Watch 5: aanbiedingen op een rij

Begin augustus 2022 werden de gloednieuwe Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro gepresenteerd. Inmiddels zijn we ongeveer een half jaar verder en in die tijd zijn de prijzen van de Wear OS-horloges flink gezakt. Tijd dus om die eens op een rijtje te zetten, want misschien is zo’n fijne smartwatch nu wel binnen handbereik.

Samsung Galaxy Watch 5: 40 en 44 mm en LTE-varianten

Het instapmodel van de Samsung Galaxy Watch 5 heeft een horlogekast van 40 millimeter en kwam op de markt voor de adviesprijs van 299 euro. Het grote model (44 mm-kast) heeft een adviesprijs van 329 euro. Voor de LTE-varianten van deze horloges, met ondersteuning voor esim, was de vraagprijs nog eens 50 euro hoger.

Koop je nu een Galaxy Watch 5, dan is het voordeel inmiddels opgelopen van 105 tot 154 euro, afhankelijk van de versie die je kiest. Zo pik je de Galaxy Watch 5 40mm momenteel op voor 195 euro, terwijl de Watch 5 44mm LTE te koop is voor 218 euro in plaats van 379 euro. Keuze heb je tot slot uit verschillende kleuren, waarbij de prijzen ook kunnen verschillen.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: met of zonder mobiel internet

Dan is er ook nog de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, die in slechts één maat te koop is. De horlogekast heeft een diameter van 45 millimeter, maar uiteraard heb je wel de keuze uit meerdere kleuren. De beste prijzen vind je in onze prijsvergelijker.

Het instapmodel zonder toegang tot mobiel internet heeft een adviesprijs van 469 euro. Inmiddels pik je ‘m op voor 319 euro. Dan is er nog de LTE-variant met ondersteuning voor mobiel internet. De adviesprijs hiervan bedraagt 519 euro, al betaal je nu zo’n 125 euro minder.

Lees de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) review

We hebben de horloges eerder uitgebreid getest en in onze Samsung Galaxy Watch 5-review vertellen we je alles. Op het moment van publicatie was de Watch 4-serie veel beter geprijsd en daarom nog steeds erg interessant. Inmiddels is dat minder het geval, waardoor de Watch 5 (Pro) een slimme en betaalbare keuze is.

Ben je op zoek naar de beste Wear OS-smartwatch van dit moment, dan kun je niet om de Galaxy Watch 5-serie heen. Je krijgt de nieuwste versie van het besturingssysteem, de hardware is krachtig genoeg voor elke taak en de schermen zien er goed uit. Wel is de Samsung-schil te aanwezig. Andere goede, betaalbare en verkrijgbare horloges met Wear OS 3.0 van andere merken zijn er echter niet. Daarnaast zitten de horloges bomvol sensoren, waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn op het gebied van sporten en het bijhouden van je gezondheid. De batterijduur blijft een heikel punt van Wear OS, maar op dit gebied presteert de Watch 5 Pro dan wel weer relatief goed. Dat is dan ook dé reden om specifiek te kiezen voor dat model of je moet de looks ervan geweldig vinden. De normale Watch 5 zouden we vooralsnog links laten liggen. De Samsung Galaxy Watch 4 pik je namelijk op voor bijna de helft van de prijs en biedt veel van hetzelfde.

