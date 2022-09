Samsung Galaxy Watch5 LTE gebruikersreview: drie lezers aan de slag (ADV)

De Samsung Galaxy Watch5 (Pro) is de nieuwste smartwatch van de fabrikant. Dankzij T-Mobile Multisim laat je je telefoon ook nog eens thuis, want je bent altijd bereikbaar met je slimme horloge om je pols. Hoe dat precies bevalt, lees je in deze gebruikersreview.

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) LTE: gebruikersreview

Begin augustus plaatsten we een oproep om de LTE-variant van de Samsung Galaxy Watch5 of Watch5 Pro te testen in combinatie met T-Mobile Multisim. Daarbij vroegen we naar drie type mensen: fanatieke sporters, planners en techliefhebbers.

De komende tijd verschijnen al hun individuele verhalen op Android Planet, maar in deze gebruikersreview lees je alvast wat van hun gebundelde ervaringen. Naast op pad gaan zonder smartphone op zak, maar alleen met het horloge, is er ook gekeken naar zaken als het design, accuduur, WearOS en de bouwkwaliteit.

Benieuwd naar de ervaringen van Perry, Amanda en Marcel? Lees dan snel verder!

Foto van Marcel

Gebruikersreview Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) LTE

Amanda heeft het 44 millimeter-model van de normale Watch5 ontvangen en vindt ‘m een classy uitstraling hebben, ook door de zwarte horlogekast. Het ziet eruit als een product van hoge kwaliteit laat ze weten. Wel is het een groot horloge en in combinatie met een vrouwenpols is dat een no-go.

Perry en Marcel hebben de Pro-versie ontvangen en Perry noemt ‘m stijlvol en stoer. Ook vindt hij het bandje fijn, ook omdat je die zelf kunt vervangen. Marcel noemt het fijn dat het horloge licht is en dat er gekozen is voor premium materialen als titanium en saffierglas.

Het ligt natuurlijk aan je pols, maar het horloge is wel vrij groot met een kast van 45 millimeter en een dikte van 11 millimeter. Tijdens het dragen en gebruik had ‘ie daar geen last van, maar het oog wil natuurlijk ook wat. Marcel noemt tot slot nog de opstaande rand van het scherm als pluspunt, handig voor wat extra bescherming. Wel zorgt die soms ook voor wat irritatie, met bijvoorbeeld het dragen van een overhemd, waarvoor het horloge eigenlijk iets te dik is.

Laat je telefoon maar thuis, zo werkt T-Mobile Multisim

Marcel is een fervent sporter en doet onder andere aan mountainbiken, wielrennen, wandelen en allerlei binnensporten als squash en HIIT. In zijn persoonlijke verhaal lees je daar binnenkort alles over. Sporten doet ‘ie normaal met zijn telefoon bij de hand, maar dat was met de Galaxy Watch5 Pro LTE zeker niet altijd nodig.

Screenshot van Perry

Gesprekken die hij voerde klonken kraakhelder en mensen aan de andere kant van de lijn waren verbaasd dat hij belde via een smartwatch. Perry heeft de connectiviteit getest in allerlei situaties, onder andere door naar de winkel te gaan zonder smartphone op zak, die lag gewoon thuis. Bellen en sms’en was geen enkel probleem en ook alle telefoonmeldingen kwamen direct door op z’n pols.

Het trio heeft naast Multisim ook allerlei andere sensoren en functies getest. Zo is draadloos betalen makkelijk en simpel aldus Perry, vindt Marcel de hartslagsensor erg goed en kun je het horloge ook verbinden met je bluetooth-oordopjes en zo gesprekken voeren of muziek luisteren. Dat kan bijvoorbeeld via Spotify noemt Amanda. Ook voegt ze toe dat om te kunnen betalen met je horloge, je bank dat wel moet ondersteunen, iets om goed te checken!

Accuduur ligt grotendeels aan gebruik(te functies)

De accuduur ligt natuurlijk aan de grote van de batterij, maar ook het specifieke gebruik en dat verschilt veelal per persoon. We kijken even naar die van de Watch 5 Pro. Samsung zegt dat je tot 80 uur kunt doen op een enkele acculading, maar dat hebben beide mannen niet gehaald.

Waar Perry ‘m elke dag aan de lader legde, deed Marcel dat om de dag. Functies als GPS of het constant meten van het zuurstofniveau van het bloed zijn nu eenmaal energieslurpende functies. In hun individuele verhalen lees je meer over hun specifieke gebruik en wat dat betekent voor de accuduur.

Foto van Amanda

Ook opladen is natuurlijk erg belangrijk en Perry noemt dat fijn en goed. Opladen gaat door het horloge op de magnetische lader te klikken en in een uurtje is ‘ie weer vol als je start vanaf 20 procent. Hij noemt ‘t laden gebruiksvriendelijk en praktisch, ook door de usb c-poort op de lader.

Marcel vindt het geheel juist wat tegenvallen en te lang duren. Wanneer hij ‘m precies moet opladen is ook de vraag, want in de nacht is geen optie omdat hij dan zijn slaapgedrag niet kan meten. Ook vindt hij het zonde dat je het horloge niet op een magnetische lader kunt leggen of de achterkant van een telefoon. Dat kan simpelweg niet door een ontwerpkeuze, waarbij de bandjes zorgen dat het horloge niet plat neergelegd kan worden.

WearOS, applicaties en extra’s

Amanda vindt het fijn dat je allerlei wijzerplaten kunt downloaden evenals extra apps. Ook is het handig dat bij de eerste keer verbinden er wordt gekeken naar welke applicaties je al op je telefoon hebt staan. Zijn er versies van die ook werken op WearOS, dan kun je die direct installeren op het horloge. Erg fijn zegt ze, want zo had ze in no time haar belangrijke Outlook-agenda ingesteld en mist ze geen enkele afspraak meer.

Ook Marcel vindt WearOS erg fijn en heeft geen enkele hapering gezien. Alles is simpel in gebruik en spreekt voor zich. Ook de eigen OneUI-schil van Samsung die er overheen ligt is prima, werkt zeer goed en ziet er netjes afgewerkt uit.

Screenshots van Perry

Perry gaat nog verder in op het instellen van T-Mobile Multisim. Dat werkt met een esim en instellen daarvan gaat makkelijk en snel. Tipje: schakel wel even de wifi uit op je smartphone tijdens het instelproces! Tot slot laat hij weten dat hij het grote app-aanbod uit de Play Store erg fijn vindt, maar dat we ook de Galaxy Store niet moeten vergeten. Dat is de eigen app-winkel van Samsung, waar ook genoeg leuks te vinden is.

Conclusie: Galaxy Watch5 (Pro) LTE icm Multisim

Amanda vindt het scherm er mooi uitzien, snel reageren en de always on-functie is een fijne. Daarbij staat het display altijd aan, waardoor je direct de tijd, gezette stappen of andere info ziet. Ook zijn er legio mogelijkheden om alles omtrent sport, work-outs en het lichaam te meten. Wel vindt ze het zonde dat niet alle mogelijkheden werken als je geen Samsung-smartphone hebt. Denk daarbij aan zaken als het maken van een hartfilmpje.

Marcel gebruikt tijdens het mountainbiken en wielrennen nog steeds een aparte GPS-module, omdat een horloge tijdens het fietsen simpelweg niet goed werkt en veilig is. Multisim vindt hij erg prettig en heeft ‘m in de afgelopen testweken nooit in de steek gelaten. Tevens vindt hij de Watch5 Pro mooi dankzij de klassieke look en mogelijkheid tot kiezen van vele wijzerplaten. Daarbij is het een robuust horloge dankzij de gebruikte materialen.

Foto van Perry

Wel zou hij graag een iets kleinere kast zien, maar langere accuduur en ook het opladen mag wel iets handiger zijn. Hij sluit af met verschillende redenen waarom je het horloge zeker zou moeten kopen waaronder je telefoon vaker thuislaten, de waterdichtheid en het makkelijk kunnen bijhouden van al je activiteiten.

Perry, een echte techliefhebber, vindt het fijn dat alles naar eigen smaak en wens aan te passen is. Alles loopt snel en soepel en ook bellen, sms’en of het ontvangen van meldingen zonder telefoon in de buurt is een grote plus. Wel vindt hij het horloge iets te dik, wat niet altijd even praktisch is. Hij sluit af door te zeggen dat de Galaxy Watch 5 Pro LTE een goede aanvulling is op een telefoon en zelfs meer dan dat.