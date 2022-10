Samsung Galaxy Watch5 LTE gebruikersreview: het horloge voor een echte planner? (ADV)

Amanda is in het dagelijks leven altijd druk en dus een echte planner. Is de Samsung Galaxy Watch5 LTE dan een handig hulpmiddel of niet? In deze gebruikersreview lees je er alles over!

Galaxy Watch5 LTE: handig hulpmiddel voor planners?

Begin augustus plaatsten we een oproep om de LTE-variant van de Samsung Galaxy Watch5 of Watch5 Pro te testen, in combinatie met T-Mobile Multisim. Daarbij vroegen we naar drie type mensen, namelijk: fanatieke sporters, planners en techliefhebbers.

De afgelopen tijd verschenen hun individuele verhalen op Android Planet en natuurlijk is er ook de algemene gebruikersreview met hun gebundelde ervaringen. In deze gebruikersreview lees je alles over de ervaringen van Amanda, een bezige bij en iemand die veel afspraken heeft en moet plannen, zowel privé als zakelijk.

De LTE-variant van de Watch5 maakt gebruik van een eigen mobiele internetverbinding, zodat je je toestel normaliter juist thuis kan laten. Handig voor tijdens het sporten, op werk of natuurlijk privé. Zo ben je altijd en overal bereikbaar met alleen je horloge om!

Design: classy en van hoge kwaliteit

Amanda begint over het uiterlijk door te zeggen dat ze het horloge classy vindt, wat komt door de diepzwarte behuizing. Dat betekent ook dat ze denkt dat ‘ie erg duurzaam is en lang meegaat.

Het scherm is fijn om naar te kijken, kleuren zijn helder en diep en het aanraakgevoelige scherm reageert snel op aanrakingen. Een fijne mogelijkheid vindt ze de always-on-functie. Daarmee staat het scherm altijd aan, waardoor de tijd of notificaties direct te zien zijn.

Ze sluit af door te zeggen dat de smartwatch wel wat groter is dan een analoog horloge. Dat zal een kwestie van gewenning zijn, maar met name als vrouw is dat verschil zeker te merken. Vooral de horlogekast is qua dikte even wennen.

Amanda heeft zowel de 44 mm-versie als 40 mm-versie om haar pols gehad, maar de grotere variant was voor haar veel te fors. Ook vindt ze het bandje van het kleinere horloge nog steeds aan de maat. Wel is het fijn dat je die zelf kunt vervangen door iets smallers.

Aan de slag, zowel privé als op werk

Amanda is een bezige bij en gebruikt normaliter haar smartphone voor allerlei zaken. Ze vindt het erg fijn dat de Outlook-app op de Galaxy Watch5 prima werkt. Zo kan ze snel even binnenkomende mails checken, tussen de vele afspraken door. Ook het feit dat je zo makkelijk je digitale agenda kunt bekijken, is een grote plus.

Een ander pluspunt is dat het handig is om bij te houden hoeveel stappen er per dag worden gezet. Haar baan zorgt ervoor dat ze behoorlijke afstanden aflegt van kantoor tot kantoor en afdeling tot afdeling. Tevens werkt het als kleine stimulans om nog net even een stukje om te lopen, om zo een hoger stappenaantal binnen te halen.

Die stimulatie werkt ook zo in haar privéleven. Toch nog even een stukje hardlopen, spinnen of tennissen, waarbij alles netjes wordt geregistreerd. Ten opzichte van andere hartslagmeters noemt ze dat de rusthartslag en pieken realistisch overkomen. Het meten van stress en slaap vindt ze interessant. Wel moet het horloge langer getest worden denkt ze, om trends qua slaapgedrag en dergelijke pas goed te kunnen beoordelen.

Qua software en gebruiksgemak vindt ze het prettig dat je zoveel kunt personaliseren door bijvoorbeeld een andere wijzerplaat te installeren. Koppel je de Watch5 LTE voor het eerst met een smartphone, dan krijg je de vraag welke apps je wil installeren die al op de telefoon staan. De app is erg uitgebreid, maar vraagt in eerste instantie wel om wat verdieping. Daar krijg je dan wel veel voor terug noemt ze en ook de Spotify-mogelijkheid is een pluspuntje.

Tijdens de afgelopen weken heeft ze het bellen met het horloge zelf minder vaak gebruikt dan ze van te voren gedacht heeft. Als ze aan het werk is, mist ze namelijk privacy, omdat iedereen mee kan luisteren. Ze schetst wel een situatie waarin het haar wel handig lijkt en dat is bijvoorbeeld tijdens een rondje hardlopen, waarbij niemand in de buurt is. Dat is echter niet gebeurd tijdens de testperiode, dus daarover heeft ze geen oordeel kunnen vellen.

De gewenste verbeterpunten

Er zijn ook verschillende punten waar Amanda zich aan stoort. Zo is het niet mogelijk om het horloge te gebruiken om draadloos te betalen met haar bank (ING). Dat betekent dat ze alsnog met een telefoon en bankpas op stap moet.

Verschillende gezondheids-opties, waaronder het maken van een hartfilmpje werken alleen met een Samsung-smartphone, die ze niet in bezit heeft. Tevens kan het horloge niet optimaal overweg met iPhones en iOS, voor haar niet handig aangezien ze met twee telefoons loopt waaronder zo’n Apple-toestel.

Dan is er nog de accuduur, welke ze simpelweg een enorm minpunt vindt. Opladen moet namelijk elke dag en dat is vrij irritant. Zo is er weer een apparaat in huis die elke dag even aan de stroom moet. Het zou een stuk fijner zijn als dat slechts twee of drie keer per week zou zijn.

Conclusie gebruikersreview Samsung Galaxy Watch5 LTE

Amanda begint door te zeggen dat dit horloge de juiste match is, als je op zoek bent naar een ware alleskunner. Alles wat je ermee wil doen is namelijk mogelijk en zelfs meer. Dat gaat wel een beetje ten koste van de accuduur en de diepgang bij registraties van sporten, die bij andere specifieke horloges vaak wat beter is.

Gaat het niet volledig om sporten, dan biedt de Watch5 LTE een hoop voordelen. Voor Amanda, een planner in hart en nieren, is het fijnste toch wel de mogelijkheid om mails en agenda-afspraken direct te kunnen zien. Dat maakt van de smartwatch de perfecte partner voor iemand met een volle agenda en die altijd van hot naar her rent.