Samsung Galaxy Watch5 LTE gebruikersreview: ideaal voor fanatieke sporter? (ADV)

In deze gebruikersreview van de Galaxy Watch5 Pro LTE is Android Planet-lezer Marcel aan de slag geweest met deze smartwatch. Hij is een fanatieke sporter en heeft het horloge getest in allerlei situaties.

Galaxy Watch5 Pro LTE: techliefhebbers opgelet

Begin augustus plaatsten we een oproep om de LTE-variant van de Samsung Galaxy Watch5 of Watch5 Pro te testen in combinatie met T-Mobile Multisim. Daarbij vroegen we naar drie type mensen namelijk fanatieke sporters, planners en techliefhebbers.

De komende tijd verschijnen al hun individuele verhalen op Android Planet en natuurlijk is er ook de algemene gebruikersreview met hun gebundelde ervaringen. In deze gebruikersreview lees je alles over de ervaringen van Marcel, een fanatieke sporter.

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE met Multisim

De LTE-variant van de Samsung Galaxy Watch5 Pro heeft plaats voor een elektronische simkaart. Handig wel, want zo kun je je telefoon gewoon thuis laten liggen, maar ben je altijd bereikbaar. Dat is fijn in allerlei denkbare situaties, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Marcel houdt daar wel van en zit regelmatig op de mountainbike of racefiets, maar doet ook aan sporten zoals HIIT, squash en wandelen.

Tijdens een ritje op de mountainbike door de bossen was dat bijvoorbeeld erg fijn, want hij was altijd en overal bereikbaar met het horloge. Ook het geluid tijdens een telefoongesprek valt positief op, mensen aan de andere kant van de lijn waren verbaasd dat het gesprek werd gevoerd via een slim horloge.

Een andere grote plus, waarover later meer, is de hartslagmeting van het horloge tijdens een work-out, want die noemt Marcel zeer goed. Ook tijdens een wandeling in combinatie met het horloge en Multisim was ‘ie altijd en overal bereikbaar, ook dankzij de goede GPS-module. Onder andere op de Veluwe voelde Marcel zich prima op zijn gemak en was ‘ie altijd bereikbaar, ook al lag zijn telefoon thuis.

Design: licht en één mooi geheel

De Watch5 Pro is opvallend licht, 74 gram inclusief band en sluiting. Marcel heeft de zwarte versie getest en hij vindt het een mooi geheel. Het was even stoeien met hoe de sluiting werkt, maar als die eenmaal goed is afgesteld zit het horloge lekker om de pols.



Aan de rechterkant zijn twee knoppen aanwezig, met een verschillende kleur. Fijn is dat er gekozen is voor een behuizing van titanium en er een laagje saffierglas op het scherm ligt. Zo kan die echt wel tegen een stootje noemt ‘ie, vooral handig tijdens het mountainbiken, waar stof en zand je om de oren vliegen.

De Galaxy Watch5 Pro is met een kast van 45 millimeter wel aan de grote kans, als je niet al te grote polsen hebt. Ook is ‘ie 11 millimeter dik, waardoor ‘ie wat pompeus is. Hoewel hij de smartwatch te groot vindt, is het draagcomfort prima. Wel sluit ‘ie niet helemaal mooi aan op de pols, omdat er wat ruimte overblijft tussen de huid en de bandjes.

Accuduur ligt aan heel veel factoren

Marcel sport elke dag minimaal een uur, loopt gemiddeld 8000 tot 10000 stappen per dag en gebruikt het horloge voor zijn slaapgedrag. Op het werk gebruikt ‘ie ‘m juist wat minder en dat resulteerde in het om de dag moeten opladen van de Watch5 Pro LTE.

Dat opladen is niet heel gebruiksvriendelijk, net zoals bij zoveel andere smartwatches, laat ‘ie weten. Opladen met je telefoon is niet mogelijk, omdat je ‘m door de stroeve bandjes niet plat op de achterkant kunt leggen. Ook duurt het laden relatief lang en aangezien ‘ie het horloge om wil hebben tijdens het slapen is het kijken wat het beste moment is om hem aan de lader te leggen. Een hele oplaadbeurt duurt om en nabij twee uur.

Aan de slag op de fiets, buiten én binnen

De Watch5 Pro is gebruikt in combinatie met verschillende (sport)apps waaronder Strava, Komoot, Samsung Health en Google Maps. Tijdens het mountainbiken en wielrennen gebruikt ‘ie een losse GPS-module en die van het horloge kan die niet vervangen bij zo’n activiteit. Ook is het natuurlijk onmogelijk en gevaarlijk om de route te bekijken op het horloge, dus dat is een no-go. Zoals gezegd is de hartslagmeter wel erg fijn en accuraat.

Voor normale fietsritjes is zo’n horloge om je pols wel erg fijn. Je laat je telefoon gewoon thuis liggen of stopt ‘m in je rugzak of broekzak. Voor binnensporten is het horloge perfect aldus Marcel. De Watch5 Pro registreert je hartslag, herstel van je hartslag, de duur ervan en bijvoorbeeld het aantal calorieën dat je verbrand hebt.

Allerlei overzichten vind je in de Samsung Health-app, waarbij je ook zelf notities of foto’s kunt toevoegen. Die gebruik je ook om slaap, trainingen of stressniveau te meten. Marcel gebruikt ook vaak Strava en Komoot, waarbij je met een paar tikken een (sportieve) activiteit start, waarna alle relevante informatie wordt opgeslagen.

Andere opvallendheden

Met de Galaxy Wear-app configureer je je Watch5 Pro makkelijk. Denk daarbij aan het kiezen van andere wijzerplaten en snelkoppelingen. Door de grote keuze van digitale watchfaces zit er altijd wel eentje bij die perfect bij jou past. Voor Marcel is het belangrijk dat hij zaken ziet als aantal gezette stappen, batterijniveau van het horloge en zijn gekoppelde smartphone, het weer of welk weeknummer het is.

Dankzij een app als Stocard heb je ook al je klantenpassen en bonuskaarten digitaal bij je. Betalen doe je makkelijk en snel via Google Pay, dus ook voor die zaken heb je geen telefoon meer nodig. Soms is het wel zo dat de barcode op het schermpje van het horloge te klein is om goed gescand te worden.

Dan nog even over WearOS, de software waar het horloge op draait. Tijdens de testperiode heeft Marcel geen enkel hapering gezien en was alles eenvoudig en makkelijk in gebruik. Het aanraakgevoelige scherm werkt direct en precies en ook de schil die over WearOS heen ligt van Samsung zelf is netjes en goed afgewerkt.

Conclusie gebruikersreview Samsung Galaxy Watch5 Pro

Marcel is een fervent mountainbiker en wielrenner en daarvoor is het een goed horloge, mits je een losse GPS-module gebruikt. Ga je op pad zonder gps nodig te hebben, dan is het een perfecte smartwatch aldus Marcel. Alle activiteiten worden goed geregistreerd én je kunt je telefoon gewoon thuislaten. Hij zou dan ook altijd kiezen voor een LTE-versie van een slim horloge.

Fijn is ook de klassieke look en de keuze uit de vele digitale wijzerplaten. Daarbij zijn de titanium horlogekast en laagje saffierglas natuurlijk erg welkom. Dingetjes die hij graag anders zou zien zijn de grootte en de accuduur, want het horloge is wat aan de grote kant en de batterijduur mag natuurlijk altijd beter.

Punten waarop de Watch5 Pro echt fijn is zijn onder andere het vaker kunnen thuislaten van je telefoon, het bijhouden van activiteiten en de betaalfunctie. Ook de premium look en feel, waterdichtheid en de Google Assistent worden tot slot nog genoemd. Hij sluit af door te zeggen dat Multisim van T-Mobile hem nooit in de steek heeft gelaten.