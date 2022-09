Samsung Galaxy Watch5 LTE gebruikersreview: om de pols van een techliefhebber (ADV)

In deze gebruikersreview van de Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE lees je alle ervaringen van techliefhebber Perry. Hoe bevalt het horloge, wat zijn de voor- en nadelen en hoef je echt nooit meer je telefoon mee te nemen?

Galaxy Watch5 Pro LTE: techliefhebbers opgelet

Begin augustus plaatsten we een oproep om de LTE-variant van de Samsung Galaxy Watch5 of Watch5 Pro te testen in combinatie met T-Mobile Multisim. Daarbij vroegen we naar drie type mensen namelijk fanatieke sporters, planners en techliefhebbers.

De komende tijd verschijnen al hun individuele verhalen op Android Planet en natuurlijk is er ook de algemene gebruikersreview met hun gebundelde ervaringen. In deze gebruikersreview lees je alles over de ervaringen van Perry, een echte techliefhebber.

Multisim in combinatie met Galaxy Watch5 Pro LTE

Perry heeft de Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE getest in combinatie met Multisim van T-Mobile en dat werkt allemaal erg fijn. Dankzij die combinatie kun je je telefoon gewoon thuislaten en kun je nog steeds bellen, sms’en en appen. WhatsAppen is dus geen probleem en gesprekken voeren werkt perfect laat ‘ie weten. De geluidskwaliteit van de Watch5 Pro is erg goed en mensen hebben het niet eens door dat er wordt gebeld via een smartwatch.

Ook is het horloge erg veelzijdig, waardoor je er makkelijk mee betaalt of gebruik kunt maken van Google Wallet en de opgeslagen (klanten)kaarten daarin. Meldingen check je snel op je pols als je bijvoorbeeld op de fiets zit, alhoewel dat de verkeersveiligheid natuurlijk weer niet ten goede komt. Navigeren doe je makkelijk met apps als Google Maps met behulp van trilsignalen of je kijkt even op het scherm om de kaart te zien.

Design: stijlvol, stoer en zit prettig om de pols

Het horloge is in het algemeen een erg mooi apparaat, die mooi past bij vrijwel elke outfit. De knoppen zijn fijn in gebruik en indrukken daarvan voelt prettig aan. Ze zijn mooi afgewerkt en dat geldt voor de hele smartwatch. Zo is er gebruikgemaakt van titanium en een laagje saffierglas ligt op het scherm.

Daardoor is ‘ie te gebruiken in allerlei situaties en ook de opstaande rand zorgt voor wat extra bescherming van het ronde kleurrijke display. Af en toe eens stoten tegen een muur of aanrecht leverde geen problemen op voor het scherm. Wel is dat randje wat gevoelig voor beschadigingen, waardoor het metaal wat kaal wordt, opletten dus!

Het meegeleverde silliconenbandje zit best prettig, maar hoe de sluiting werkt is wel even wat uitzoekwerk. Persoonlijk kan Perry niet goed tegen het bandje, wat wat huidirritatie opleverde. Wel is het zo dat je de bandjes natuurlijk kunt verwisselen. Hij sluit af door te zeggen dat de horlogekast wel wat te dik is en niet altijd even praktisch. Iets pakken uit een laadje of het horloge verstoppen onder een strakke mouw van een overhemd gaat daardoor niet altijd even goed.

Accuduur en opladen

Die hoogte van de kast is nodig voor verschillende sensoren, maar ook de grote 590 mAh-batterij. Samsung zegt dat je op een enkele acculading tot 80 uur gebruik kunt maken van het horloge, maar Perry haalde dat nooit. Zo slurpt GPS veel en monitoren van het zuurstofgehalte van het bloed doet dat ook. Datzelfde geldt voor het constant checken van je hartslag, iets wat Perry ingeschakeld had.

Op een normale dag kwamen er verschillende notificaties binnen die hij direct beantwoordde via het horloge, evenals belletjes. Slaapgedrag en het zuurstofniveau werden constant gecheckt, net zoals het automatisch bijhouden van activiteiten zoals fietsen. Af en toe muziek luisteren via een bluetoothverbinding en draadloze oortjes in combinatie met de Watch5 Pro deed hij daarbij regelmatig.



Met dat type gebruik had de accu in de avond nog zo’n dertig procent capaciteit. Je moet dus rekening houden met wanneer je het horloge even aan de oplader hangt. Dat gaat trouwens allemaal makkelijk en snel aldus Perry.

Wat wil je nog meer kwijt als techliefhebber?

Perry vindt het fijn dat Samsung veel aandacht heeft geschonken aan de optimalisatie van de software: het besturingssysteem en de apps. Normaal vindt hij schillen die over Android heen liggen niet fijn, maar met One UI kon hij prima overweg en ook leverde het horloge daarbij niet in op de prestaties. WearOS, het mobiele besturingssysteem op het horloge, werkt vlekkeloos en problemen of haperingen heeft hij niet ondervonden.

De Watch5 Pro is een fijn verlengstuk van je telefoon, want je bent altijd op de hoogte. Omdat je allerlei apps direct op je pols kunt gebruiken is er ook minder noodzaak om je telefoon erbij te pakken. Natuurlijk moet je er wel op letten dat je ook soms even je rust pakt, want als er allerlei meldingen binnenkomen kan dat soms even wat teveel zijn. Kwestie van het horloge even afdoen of natuurlijk de niet storen-modus activeren.

Betalen met het horloge is een fijne plus en het is wachten op zaken als in kunnen checken in het openbaar vervoer met je horloge. Dat het horloge bomvol sensoren zit om work-outs, sportprestaties of alles omtrent het lichaam te meten is ook erg fijn.

Dit viel ook nog op

Het instellen van de Watch5 Pro gaat makkelijk dankzij een simpel proces en alles is goed te volgen. Je installeert de Wear-app van Samsung op je smartphone en ook het instellen van T-Mobile Multisim is dat. Nog even over de interface en gebruik van het horloge. De schermindeling is prettig, de interface ziet er gelikt uit en animaties voelen vloeiend aan.

Wel staan er wat eigen Samsung-apps op het horloge voorgeïnstalleerd, waarbij Perry z’n voorkeur toch uitgaat naar Google-alternatieven. Handig is dat je direct kunt reageren op binnenkomende mails of berichtjes door spraakmemo’s of door wat te priegelen op het virtuele toetsenbordje.

Conclusie gebruikersreview Samsung Galaxy Watch5 Pro

Perry raadt het horloge zeker aan aan iedereen die van nieuwe technologie houdt. Het is een goede aanvulling op je smartphone en zelfs meer dan dat noemt hij. Het is een mooie en handige smartwatch, die bomvol functionaliteiten zit en waarbij alles aan te passen is naar eigen smaak en wens. Hij sluit af door te zeggen dat het stand-alone bellen, sms’en en appen dankzij Multisim ook een groot pluspunt is.