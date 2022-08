Samsung Galaxy Watch 5 pre-order: hier kun je terecht

Het grootse Galaxy Unpacked-evenement is voorbij en dat betekent: bestellen maar! In dit overzicht voor de Samsung Galaxy Watch 5 pre-order vind je alle info netjes bij elkaar.

Samsung Galaxy Watch 5 pre-order: alles in één overzicht

De Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn de nieuwste slimme horloges van Samsung en ze zijn vanaf nu te bestellen. Bestel je de smartwatch, dan ontvang je er een gratis setje draadloze oordopjes van Samsung bij. Let wel op, want de actie loopt tot en met 26 augustus.

In onderstaande overzicht vind je alle modellen netjes onder elkaar, met daarbij linkjes naar verschillende grote (web)winkels. Pre-order je het horloge nu, dan ontvang je ‘m als een van de eersten.

Samsung Galaxy Watch 5 pre-order: vanaf 299 euro

De Galaxy Watch 5 is de nieuwe instapper van Samsung, maar vergis je niet. Deze smartwatch zit bomvol slimme sensoren om elke stap, work-out of beweging bij te houden. Ook check je snel je hartslag, hoe je geslapen hebt en het zuurstofniveau van je bloed.

Alle informatie check je direct op het kleurrijke amoled-scherm. Dat is rond en aanraakgevoelig, zodat bedienen makkelijk gaat vanaf je pols. De Galaxy Watch 5 is te verkrijgen in twee formaten: 40 en 44 millimeter. De verschillende varianten zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Het 40 mm-model is te koop in het zwart, paars en beige (perzik), terwijl de 44 mm-versie ook in het blauw verschijnt. Daarnaast heb je keuze uit reguliere modellen met wifi en bluetooth of zogeheten LTE-modellen. Met die laatste ben je altijd bereikbaar via een e-sim, zodat je je telefoon niet altijd meer op zak hoeft te hebben.

De meest betaalbare van het stel is de normale Galaxy Watch met een prijs van 299 euro. De 44 millimeter-versie moet 329 euro opbrengen. De LTE-versies van het kleine en grotere model kosten respectievelijk 329 en 379 euro.

Pre-order Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 prijzen vergelijken Nieuw € 298,95 Bekijk beste prijs

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: prijziger, maar robuuster

Lees ook: Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) preview: oud en vertrouwd, maar beter

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro volgt de Galaxy Watch 4 Classic op en ziet er qua design heel anders uit. In plaats van een draaibare fysieke ring op de bovenzijde, is er nu alleen een touchscreen aanwezig. Dat is iets groter dan de normale Watch 5, namelijk 45 millimeter. Samsung brengt ook maar één versie van dit model uit, maar je hebt wel keuze uit twee kleuren: zwart en donkergrijs.

Ook dit horloge draait weer op WearOS van Google, met daaroverheen de vernieuwde One UI-schil. Dat betekent dat je aan de slag kunt met apps uit de Play Store als Spotify, Google Maps of YouTube Music. De Watch 5 Pro heeft een behuizing van titanium en een laagje saffierglas op het scherm, waardoor die een stuk robuuster is dan de normale Watch 5.

Voor dat alles betaal je wel een flinke meerprijs, want het instapmodel kost 469 euro. De versie met LTE kost vijf tientjes meer: 519 euro.

Pre-order Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 5 Pro prijzen vergelijken Nieuw € 468,95 Bekijk beste prijs

