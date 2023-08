Nu te koop: Samsung Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Galaxy Watch 6 en Tab S9

De nieuwste Samsung-devices zijn vanaf vandaag officieel in Nederland verkrijgbaar. Het gaat om de opvouwbare Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, de Watch 6-horloges en Tab S9-tablets.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 nu te koop

De Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6-smartwatches en Tab S9-tablets zijn officieel gelanceerd in Nederland. De apparaten werden eind juli tijdens een groots Unpacked-evenement uit de doeken gedaan en liggen nu in de winkels. Dat betekent dat ze overal op voorraad en dus direct verkrijgbaar zijn.

We beginnen bij de nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung. De Fold 5 en Flip 5 lijken veel op hun directe voorgangers, maar zijn wel degelijk verbeterd. Zo heeft de Galaxy Z Flip 5 een veel groter scherm aan de buitenzijde, waardoor je makkelijker notificaties afleest, selfies maakt of enkele apps gebruikt.

Bij de Galaxy Z Fold 5 zijn de verbeteringen minder goed zichtbaar. Het apparaat is vooral een stuk steviger en sneller dan de Z Fold 4 van vorig jaar, en beschikt over camera’s die mooiere foto’s maken. Dichtgevouwen heeft de smartphone een 6,2 inch-scherm. Klap je de Fold 5 open, dan zie je een fors 7,6 inch-display. Het toestel wordt dan een compacte tablet.

De Galaxy Z Flip 5 heeft een adviesprijs van 1199 euro en is in verschillende kleuren verkrijgbaar. De versie met meer opslag (512GB) kost 1319 euro. De Z Fold 5 is nog een stuk duurder en wordt voor minstens 1899 euro verkocht. Ga je voor de meest uitgebreide versie met meer opslag, dan ben je zelfs 2019 euro kwijt.

→ Samsung Galaxy Z Fold 5 review: vouwbare smartphone wordt volwassen

→ Samsung Galaxy Z Flip 5 review: verfijning voor hogere prijs

Galaxy Watch 6 (Classic)

Ook verkrijgbaar zijn de Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic. De slimme horloges zijn flink verbeterd en in verschillende groottes en versies te koop. De reguliere Watch 6 heeft een beter scherm met dunnere randen, terwijl bij de Watch 6 Classic de fysieke draairing terugkeert. Die gebruik je om de smartwatch te bedienen.

De beste prijzen voor de Galaxy Watch 6-horloges vind je in de prijsvergelijkers hieronder. De goedkoopste versie van de Watch 6 tik je voor 299 euro op de kop. De grotere en uitgebreidere Watch 6 Classic is ruim 100 euro duurder. De precieze prijzen verschillen per versie en grootte.

Tablets: de Galaxy Tab S9-serie

Ben je in de markt voor een premium tablet? Dan heb je er nu drie interessante opties bij. De Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra zijn nu bij Nederlands (web)winkels te vinden. De high-end tablets hebben een fraai scherm, snelle hardware, genoeg werk- en opslaggeheugen en krijgen lang updates. Ook nieuw is dat de tablets stof- en waterdicht zijn.

Het laatste nieuws over Samsung: