Gebruik je nieuwe Samsung Galaxy Watch6 LTE overal dankzij KPN Multisim (ADV)

De Samsung Galaxy Watch6 en Watch6 Classic zijn onlangs aangekondigd en nu al te koop bij KPN. De bekende provider verkoopt de LTE-varianten van de smartwatches en daarmee ben je altijd en overal bereikbaar dankzij KPN Multisim.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: kies voor KPN Multisim

De gloednieuwe Samsung Galaxy Watch6-serie ligt bij KPN in de winkels en je hebt keuze uit verschillende modellen. Allereerst is er de normale Galaxy Watch6, die verkrijgbaar is in twee formaten en meerdere kleuren. Dan is er ook nog de Watch6 Classic met zijn fysieke roteerbare ring om door menu’s te scrollen. Het slimme horloge is te koop in twee formaten en je hebt keuze uit twee kleurvarianten.

KPN biedt als één van de weinige providers in Nederland ook Multisim en dat is ideaal in combinatie met je gloednieuwe Samsung Galaxy Watch6 (Classic).

Tijdelijke actie: extra bandje een tot 70 euro cashback

Tevens loopt er tot en met 3 september 2023 een toffe actie. Je ontvangt namelijk een extra Fabric Band ter waarde van 50 euro, waarmee je het horloge nog unieker maakt. Daarbij krijg je tot wel 70 euro terug op je rekening dankzij een tijdelijke cashbackactie.

De actie is geldig op alle modellen van de smartwatch en levert je 50 euro op als je de normale versie van de Galaxy Watch6 aanschaft. Kies je voor de Watch6 Classic, dan ontvang je maar liefst zeven tientjes terug.

Multisim van KPN: dit moet je weten

Daarom is het slim om nu te gaan voor het Samsung-horloge en helemaal als je direct kiest voor de LTE-versie in combinatie met Multisim. Om daarvan gebruik te kunnen maken, heb je een speciaal abonnement nodig. Dit kost 5 euro per maand, bovenop je huidige KPN-abonnement. Handig is dat het dagelijks opzegbaar is, zodat je alleen betaalt voor de periode dat je er gebruik van maakt.

Sluit je zo’n abonnement af dan kun je de esim activeren op je Galaxy Watch6 (Classic). Zo’n esim moet je zien als een elektronisch simkaartje in plaats van een klein plastic fysiek kaartje die in je smartphone zit. Die activeer je even en daarna ben je direct verbonden met het betrouwbare KPN-netwerk op je slimme horloge. Hieronder vind je nog eens drie redenen om te kiezen voor KPN Multisim in combinatie met de Watch6-serie.

1. Bellen vanaf je pols, waar je maar bent

Als je kiest voor KPN Multisim, dan kun je altijd en overal op pad terwijl je je smartphone thuis kunt laten liggen. Je bent via de esim verbonden met het stabiele netwerk. Natuurlijk maak je gewoon gebruik van je vertrouwelijke en bekende 06-nummer, die iedere vriend, familielid of collega van je heeft opgeslagen.

Word je gebeld, dan krijg je gewoon een melding op je Watch6. Uiteraard kun je direct opnemen, want het horloge bevat een speaker en microfoon. Zo kun je altijd en overal bellen zonder grote en zware telefoon aan je oor.

De gloednieuwe horloges zijn stof- en waterdicht, dus zorgen maken over een regenbuitje hoef je niet. Ook kunnen ze tegen zweet en dat is weer handig tijdens een work-out. Ga je sporten, dan heb je aan een Watch6 om je pols namelijk genoeg om alles bij te houden.

Het horloge zit bomvol handige sensoren. Dankzij het grote ronde en kleurrijke scherm check je direct allerlei info over je sportsessie. Ben je weer thuis, dan kun je altijd meer uitgebreide inzichten checken in de gekoppelde app op je smartphone.

2. Internetten en appen kan overal

Natuurlijk ben je ook verbonden met het mobiele datanetwerk van KPN als je een Watch6 (Classic) LTE aanschaft. Dat betekent dat je direct notificaties van binnenkomende e-mails krijgt op je pols. Uiteraard kun je daar direct op reageren door een berichtje te tikken of dankzij een stemcommando in combinatie met de Google Assistent.

Ook appen of internetten vanaf je horloge is geen probleem, want je kunt altijd en overal internetten. Zo stuur je berichtjes via WhatsApp, check je snel het weer of check je social media-feeds direct vanaf je pols. Dankzij de slimme software op het horloge – Wear OS – kun je allerlei apps downloaden uit de Play Store.

Je gebruikt de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) LTE ook makkelijk om realtime te navigeren met Google Maps of om je favoriete deuntjes te luisteren via Spotify.

3. Watch6 (Classic) LTE nu aantrekkelijk geprijsd bij KPN

Kies je voor een Samsung Galaxy Watch6 LTE of Galaxy Watch6 Classic LTE bij KPN, dan ontvang je tot en met 3 september 2023 heel veel voordeel. Naast de gratis Fabric Band (t.w.w. 49,99 euro) heb je namelijk ook recht op een cashback. Dat loopt op tot wel 70 euro bij de aanschaf van de Watch6 Classic. Kies je voor de normale Watch6, dan ontvang je vijftig euro terug op je rekening.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.