Samsung Galaxy Watch 6 pre-order: alle prijzen op een rij

De Samsung Galaxy Watch 6 pre-order is begonnen en als je nu zo’n prachtige smartwatch koopt scoor je heel veel voordeel. Ook de beste Galaxy Watch 6 Classic-deals vind je in dit artikel netjes op een rij!

Samsung Galaxy Watch 6 pre-order: check dit overzicht

De nieuwste generatie smartwatches van Samsung is gepresenteerd en bestaat uit twee toffe nieuwe modellen. Het gaat om de Samsung Galaxy Watch 6 en de Watch 6 Classic. De Watch 6 is te koop vanaf 319 euro, terwijl de Watch 6 Classic minimaal 419 euro kost.

Tijdelijk loopt er wel een actie waarbij je een gratis tweede horlogebandje krijgt en tot wel 70 tientjes cashback! Bij de normale Watch 6 krijg je 50 euro terug, bij de 6 Classic is dat dus 70 euro. Let wel op want de actie loopt maar tijdelijk.

Bij alle twee de horloges heb je keuze uit twee formaten én verschillende kleuren. Dat zorgt ervoor dat je van te voren goed moet weten voor welke Galaxy Watch 6 jij gaat.

Samsung Galaxy Watch 6 pre-order: vanaf 319 euro

De Galaxy Watch 6 is te koop in twee formaten. Zo kun je kiezen voor de kleinste van de twee met een horlogekast van 40 millimeter. Ook is er nog een grotere versie verkrijgbaar van 44 millimeter. De instapper is verkrijgbaar in het grijs en goud, de grotere in het grijs en zilver. Tevens heb je keuze uit wifi-modellen of lte-varianten.

Het gaat om slimme horloges met een rond en kleurrijk amoled-scherm met een hoge resolutie. Zo zie je direct binnenkomende notificaties, kun je een belletje plegen of navigeren met Google Maps. Ze draaien namelijk op Wear OS van Google en dus download je apps en digitale wijzerplaten zo uit de Google Play Store.

Aan de binnenkant vind je een snelle eigen processor, 2GB werkgeheugen en 16GB interne opslag. Ook zijn er allerlei sensoren aanwezig om je hartslag, verbrande calorieën of gezette stappen te meten. Je kunt na een work-out allerlei inzichten zien, je slaapgedrag bijhouden of het zuurstofniveau van het bloed meten.

De Watch 6 40mm kost je 319 euro voor het wifi-only model. Wil je de lte-versie hebben dan betaal je 369 euro. De grotere versie van de Galaxy Watch 6 kost 419 euro of vijf tientjes meer voor de lte-versie: 469 euro.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: groter en met fysieke draairing

Waar vorig jaar de Galaxy Watch 5 Pro werd uitgebracht in één formaat is het deze ronde tijd voor de Watch 6 Classic. Die is verkrijgbaar in twee kleuren en je hebt keuze uit twee groottes. De kleinste heeft een diameter van 43 millimeter, de grotere variant meet 47 millimeter.

Opvallend is dat er weer gekozen is om de fysieke draairing terug te brengen. Die was wel aanwezig bij de Watch 4 Classic, maar niet bij het Pro-model van vorig jaar. Daarmee kun je snel het volume aanpassen, de schermhelderheid regelen of je scrolt door de lijst van geïnstalleerde apps.

Nog opvallender is misschien wel dat we dezelfde accu’s zien als bij de normale Watch 6. Het kleinste model heeft een batterij van 300 mAh, het grotere model van 425 mAh. De horloges zijn stof- en waterbestendig en zijn voorzien van een laagje saffierglas op het scherm.

De Watch 6 Classic heeft een vanafprijs van 419 euro voor het instapmodel van 43 millimeter. Dan is er ook nog de grotere versie van 47mm, te koop voor 449 euro. De lte-variant van beide horloges kost net zoals bij de normale Watch 6 50 euro extra.

