Samsung Galaxy Watch 7 tijdelijk goedkoper dan ooit: Black Friday gestart bij Bol

De Samsung Galaxy Watch 7 haal je tijdelijk voor een mooi prijsje in huis. Bij Bol kost de populaire smartwatch nog maar 139 euro.

Samsung Galaxy Watch 7 voor 139 euro

Zoek je een nieuwe smartwatch? Dan heb je de Samsung Galaxy Watch 7 misschien al voorbij zien komen. De smartwatch is behoorlijk compleet, ziet er strak uit en is ook geschikt om mobiele betalingen mee te doen. Handig voor als je in de supermarkt even snel de boodschappen wil afrekenen.

Bij Bol kun je nu tijdens Black Friday profiteren van een flinke korting, want het slimme klokje kost tijdelijk maar 139 euro. Hierbij gaat het om de 40 millimeter-versie in de kleuren wit en groen. Heb je een grotere pols? Dan kun je ook de 44 millimeter-variant bij Bol aanschaffen en die kost een paar tientjes meer.

Dit is de Galaxy Watch 7

De Galaxy Watch 7 werkt naadloos samen met jouw smartphone, of dat nou een Samsung is of een toestel van een ander merk. Alle meldingen van bijvoorbeeld WhatsApp ontvang je zo op je pols, waarbij je ook vanaf het horloge kan reageren. Tik zelf een berichtje of laat Galaxy AI snel een bericht opstellen als je in tijdnood zit.

Daarnaast houd je natuurlijk al je sportprestaties bij en houd je jouw gezondheid nauwlettend in de gaten. De Watch 7 heeft allerlei gezondheidsfuncties en sensoren, zodat je bijvoorbeeld je hartslag, het aantal gezette stappen en verbrande calorieën bijhoudt.

De smartwatch registreert daarnaast hoe goed (of slecht) je elke nacht slaapt. Tof is ook dat je de smartwatch met handgebaren bedient op het moment dat je jouw handen even vol hebt.

