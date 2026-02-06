Samsung Galaxy Watch 7 fors in prijs gedaald

De Samsung Galaxy Watch 7 zorgt ervoor dat je jouw gezondheid nauwlettend in de gaten houdt en je geen enkele melding van je smartphone mist. Het fijne slimme klokje is momenteel in de aanbieding bij Bol.

Samsung Galaxy Watch 7 voor 149 euro bij Bol

Ben jij op zoek naar een fijne smartwatch voor je dagelijkse leven? Dan is de Samsung Galaxy Watch 7 een goed horloge om te overwegen. Er is al een opvolger, maar hij is van vrijwel alle sensoren en mogelijkheden voorzien als de Galaxy Watch 8 én een stukje goedkoper.

Een voordeel is ook dat de bandjes via een universeel systeem vastzitten. Daardoor kun je vrijwel ieder horlogebandje kiezen van andere merken en die past bij jouw smaak. Hoewel hij op de markt kwam met een prijs van 319 euro, schommelde hij de afgelopen tijd tussen zo’n 170 euro en 130 euro. Bij Bol is ‘ie nu aan te schaffen voor 149 euro.

Combineer je de Watch 7 met de aankoop van de Samsung Galaxy A56, dan krijg je nog eens 10 procent korting op de smartwatch. De telefoon kost je 349 euro en je krijgt een jaar langer garantie.

Alles over de Samsung Galaxy Watch 7

De Galaxy Watch 7 werkt samen met je smartphone: of dat nu een Samsung is of een toestel van een ander merk. Meldingen van onder meer WhatsApp verschijnen direct op je pols, en je kunt zelfs vanaf het horloge reageren. Typ snel een berichtje of laat Galaxy AI een antwoord voor je bedenken wanneer je weinig tijd hebt.

Daarnaast houd je eenvoudig je sportprestaties en gezondheid in de gaten. De Watch 7 zit vol handige sensoren en functies die onder andere je hartslag, aantal stappen en verbrande calorieën meten.

Ook je nachtrust wordt nauwkeurig gevolgd, zodat je precies weet hoe goed (of minder goed) je slaapt. Handig is bovendien dat je de smartwatch met gebaren kunt bedienen wanneer je handen vol zijn.

Toch liever de nieuwste Galaxy Watch 8?

Als je graag het nieuwste om je pols wil hebben, dan kies je voor de Galaxy Watch 8. Deze heeft een nieuw design en een langere accuduur. Deze is ook afgeprijsd bij Bol en scoor je voor 295 euro, waarop je ook nog eens 50 euro cashback krijgt en je ontvangt een jaar extra garantie.