Samsung Galaxy Watch 8 Classic tijdelijk voor (bijna) dezelfde prijs als Watch 8

De Samsung Galaxy Watch 8 Classic heeft het klassieke uiterlijk van een horloge. Normaal is hij flink duurder dan de reguliere Galaxy Watch 8, maar momenteel is het prijsverschil minimaal.

Samsung Galaxy Watch 8 vs Galaxy Watch 8 Classic

Met een smartwatch om je pols houd je jouw gezondheid nauwlettend in de gaten, maar het is ook een verlengde van je telefoon. Er ontgaat je nooit meer een melding en het is ook geen probleem als je jouw portemonnee per ongeluk thuis vergeet. Je betaalt je boodschappen gewoon dankzij de nfc-chip die in het slimme horloge zit.

De Samsung Galaxy Watch 8 Classic heeft meer functies dan de reguliere Watch 8 én het klassieke uiterlijk van een echt horloge. Daar zit normaal een wat hoger prijskaartje aan vast, maar momenteel is het prijsverschil met de Galaxy Watch 8 nog geen twee tientjes.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic: draaibare ring en betere accuduur

De Galaxy Watch 8 Classic is vorig jaar uitgebracht en kreeg een adviesprijs vanaf 529 euro mee. Ondertussen is hij dus flink in prijs gezakt en haal je hem in huis vanaf 237 euro. Voor die prijs krijg je een slim horloge met meer functies dan de ‘gewone’ Galaxy Watch 8.

Hij is bijvoorbeeld uitgerust met een draaibare ring om het scherm. Daarmee scrol je snel door menu’s. Ook heeft hij een sneltoets. Wat deze precies doet, stel je zelf in. Daarnaast beschikt de Galaxy Watch 8 Classic over een grotere accu en meer geheugen.

Kleinere smartwatch: Galaxy Watch 8

De Galaxy Watch 8 Classic is een stukje groter: hij heeft een kast van 46 millimeter. Liever een kleiner horloge om je pols, dan is de Galaxy Watch 8 een uitstekende keuze. Deze is er met een kast van 40 millimeter of 44 millimeter. Dat past natuurlijk beter om dunnere polsen.

Verder draait ‘ie op dezelfde chip als de uitgebreidere Watch 8 Classic. Leuk is dat hij bomvol AI zit. Je krijgt bijvoorbeeld een slaapscore en advies over hoe je jouw slaapritme verbetert. Tijdens het hardlopen heb je een coach bij de hand en je ontdekt wat de impact van je training is op je lichaam. Bij Phonemarket haal je hem in huis voor 219 euro, terwijl de Galaxy Watch 8 in juli 2025 gepresenteerd werd met een adviesprijs vanaf 379 euro.